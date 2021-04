La filiale à 100% de Paytm, «Paytm Money», a annoncé le lancement de son nouveau centre de développement technologique et d’innovation à Pune. Dans un communiqué, la société de paiement numérique ajoute qu’elle prévoit d’embaucher plus de 250 ingénieurs front-end et back-end et data scientists pour créer des produits et des services. Le succès de Paytm Money peut être attribué à une technologie transparente et sans tracas, à une livraison à moindre coût ou sans frais des actions et des transactions FNO, ainsi qu’à la commission la plus basse du secteur pour les meilleurs courtiers. Paytm Money, qui dispose d’une application autonome approuvée par SEBI, propose des services d’exécution d’investissement et de conseil aux investisseurs. La société affirme que la plate-forme «prospère pour simplifier les investissements et la création de richesse pour les investisseurs de détail». La nouvelle installation de Pune se concentrera sur «la stimulation de l’innovation produit, en particulier pour les actions, les fonds communs de placement et l’or numérique».

Varun Sridhar, PDG de Paytm Money, a déclaré que le centre de R&D aiderait à développer de nouveaux services pour les clients. «Nous poursuivons notre vision de tirer parti de la technologie pour réduire les coûts pour nos consommateurs et fournir une plate-forme solide, innovante et stable. Nous avons besoin de solides talents en ingénierie pour nous assurer de répondre à nos ambitions », a ajouté le cadre supérieur dans le communiqué.

Paytm Money note que la plate-forme vise à ajouter plus de 10 millions d’utilisateurs avec 75 millions de transactions annuelles pour l’exercice 2021. La société souhaite également atteindre la plupart des utilisateurs des petites villes et villages de l’Inde. Paytm Money affirme qu’il est devenu l’une des plus grandes plates-formes pour l’or numérique et devrait franchir des volumes de 6000Kgs d’or. Ses produits récemment lancés, notamment le courtage en actions, l’introduction en bourse, les ETF et FNO, encouragent les nouveaux utilisateurs d’investissement à constituer un portefeuille solide. Pour accroître la sensibilisation aux produits de richesse dans le pays, la société prévoit de sensibiliser plus d’un million d’utilisateurs aux différents services grâce à des initiatives d’éducation.