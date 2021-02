Paytm et la start-up Agri-Tech Unnati lancent une nouvelle carte pour fournir des services financiers numériques aux agriculteurs

Paytm et la start-up Agri-tech Unnati ont lancé une carte numérique intégrée liée à la plate-forme de paiement pour aider les agriculteurs à obtenir leurs intrants agricoles par voie numérique. La start-up agro-technologique basée à Noida affirme que la carte nouvellement lancée aiderait également les agriculteurs à augmenter leur revenu net en réduisant à la fois le coût des engrais de semences et en leur permettant d’obtenir de meilleurs tarifs pour la vente de la production agricole produite. En dehors de cela, la carte vise à fournir des mises à jour en temps réel aux agriculteurs dans tous les aspects qui incluent les paiements pour bénéficier de meilleurs taux de crédit «de manière flexible et transparente». Les agriculteurs peuvent se procurer la carte numérique développée par Unnati et Paytm à Rs 250 (frais uniques), ce qui est censé fournir d’autres services gratuitement.

Unnati, dans un communiqué, a déclaré que la nouvelle carte numérique co-développée par Paytm empêcherait les agriculteurs de tomber dans les pièges de l’endettement et faciliterait une meilleure agriculture dans le pays. Les agriculteurs peuvent non seulement acheter des intrants tels que des semences, des engrais et des pesticides sans aucune garantie, mais peuvent également profiter d’autres avantages liés à l’achat, note la société.

Parlant davantage de la carte numérique lors de l’événement de lancement, le co-fondateur Ashok Prasad a déclaré: «Unnati est la première startup agro-technologique à lancer ce type de produit car aucune autre marque n’a lancé quoi que ce soit qui soit si étroitement intégré dans une plate-forme numérique que permet également les transactions. Nos cartes récemment lancées visent à permettre aux agriculteurs de bénéficier de produits de qualité supérieure, d’améliorer leur accès au marché et d’augmenter leurs revenus globaux. Nous allons bientôt introduire d’autres produits de ce type. «

La carte numérique d’Unnati et Paytm est actuellement disponible dans quatre États, et la société prévoit d’étendre ses opérations à tous les États de l’Inde. Unnati dit qu’elle espère atteindre 1 million d’agriculteurs grâce à ses services d’ici la fin de cette année.