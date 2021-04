Paytm a annoncé aujourd’hui le lancement d’un flux Do-It-Yourself (DIY) pour les développeurs qui leur permet de lister leurs applications sur le Paytm Mini Apps Store. Le nouveau processus permettra aux développeurs de créer et d’héberger plus facilement leurs applications sur la plate-forme Paytm et d’étendre la portée de leur entreprise. Paytm a déclaré que son mini-magasin d’applications aidait déjà des centaines de développeurs d’applications à travers l’Inde à accélérer leur activité et à atteindre les utilisateurs cibles. Paytm Mini Apps Store permet aux petits développeurs de mettre en place des mini-applications peu coûteuses et rapides à créer qui peuvent être créées à l’aide de technologies Open Source telles que HTML et JavaScript. La mini boutique d’applications permet désormais aux développeurs de s’intégrer de manière transparente aux services d’identité et de paiement Paytm. Les applications peuvent tirer parti de l’interface de paiement de Paytm et permettre aux clients de payer via une large gamme d’instruments de paiement. Au cours des derniers mois, plus de 600 applications ont été présentées sur la mini-boutique d’applications et 1000 autres en préparation, a déclaré Paytm.

En utilisant le nouveau flux de bricolage, les développeurs peuvent créer et héberger leurs applications sur l’Android Mini Apps Store de Paytm en trois étapes faciles. La société a déclaré qu’un commerçant peut s’inscrire en saisissant quelques détails de base sur le même tableau de bord commercial, qu’il utilise déjà pour le règlement et les rapprochements de ses paiements. Une fois à bord, les commerçants peuvent facilement intégrer les fonctionnalités clés à l’aide de l’application Paytm déjà installée. Il n’est pas nécessaire d’installer ou de configurer quoi que ce soit d’autre. Une fois terminé, les marchands peuvent soumettre leur application pour examen et après approbation et peuvent lancer leur mini-application à des millions d’utilisateurs Paytm instantanément.

Shreyas Srinivasan, responsable de Paytm Mini Apps Store, a déclaré: «Notre nouveau processus d’intégration de bricolage permettra à davantage de développeurs de tirer parti de notre portée et de notre infrastructure numérique pour créer de nouveaux produits innovants. Les développeurs font également confiance à Paytm Payment Gateway et aux services de paiement pour offrir une expérience de paiement fluide à leurs clients. Contrairement aux autres magasins d’applications, les développeurs sont payés instantanément et nous facturons 0% MDR sur Wallet et UPI. Il s’agit d’une première dans le secteur et nous espérons que cela accélérera encore l’adoption du numérique en Inde. »

Paytm Android Mini Apps Store ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités et services pour aider les commerçants à atteindre plus d’utilisateurs, a déclaré Paytm dans un communiqué.