Paytm affirme que son système de réparation a aidé 2,6 utilisateurs de Lakh FASTag à obtenir des remboursements pour de mauvais frais de péage en 2020

Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) a annoncé avoir facilité les remboursements pour les utilisateurs de 2,6 lakh FASTag qui ont été facturés « incorrectement » par les gares de péage l’année dernière. L’entreprise de paiement numérique a mis en place un mécanisme de recours rapide qui identifie les déductions incorrectes, après quoi le processus de remboursement est lancé. Paytm, dans un communiqué, a déclaré qu’il souhaitait garantir aux utilisateurs de FASTag la résolution des problèmes rencontrés sur les gares de péage. La société ajoute qu’elle a également poursuivi des litiges liés à FASTag à plusieurs étapes, aidant 82% des cas au nom de ses utilisateurs.

Paytm Payment Bank explique que si FASTags assure le paiement automatique des frais de péage, des problèmes avec les systèmes de la gare de péage entraînent parfois la déduction de plus d’argent que les frais applicables. Pour résoudre ce problème, la société a mis en place un système de gestion des litiges qui «vérifie en profondeur» toutes les plaintes des clients, associées aux transactions de péage. S’exprimant davantage sur le développement, Satish Gupta, directeur général et directeur général de PPBL, a déclaré dans un communiqué que la société de paiement surveille l’argent facturé aux gares de péage.

«Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que les clients se voient toujours facturer le montant de péage correct et nos équipes restent vigilantes à chaque étape contre la tarification injustifiée. Les innovations que nous avons apportées à la technologie et la profonde confiance en notre banque nous ont aidés à devenir le premier émetteur des FASTags dans le pays », ajoute-t-il dans le communiqué.

Paytm a lancé FASTag en décembre 2017 après que le gouvernement a rendu obligatoire le système de télépéage sur chaque véhicule utilitaire. Récemment, le gouvernement a annoncé que FASTag est un must pour leur voiture afin de traverser les gares de péage sur les autoroutes nationales. La date limite a été fixée au 15 février, qui a été reportée de la date limite précédente du 1er janvier 2021. Les étiquettes électroniques sont destinées à permettre les paiements de péage sans contact sur les autoroutes nationales du pays et peuvent être émises via plusieurs banques, notamment HDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Bank et IDFC First Bank, pour n’en nommer que quelques-unes. L’option de paiement FASTag a déjà été activée dans plus de 720 gares de péage sur les autoroutes nationales à travers l’Inde.