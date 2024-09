Pays partenaires : comment accéder à des pays tiers grâce à vos visas américains, britanniques ou Schengen

Les délais d’attente pour les visas américains étant longs et les coûts élevés pour les visas britanniques, le visa Schengen offre une alternative pratique. L’espace Schengen, qui comprend 26 pays européens, permet de voyager librement dans ses pays membres avec un seul visa. Un visa délivré par l’un d’entre eux vous permet automatiquement de voyager dans les autres pays. Cependant, vous ne savez peut-être pas qu’un visa Schengen vous permet également de voyager dans certains pays non Schengen.

Par exemple, les ressortissants de Bosnie-Herzégovine et de Chypre autorisent l’entrée sur leur territoire des détenteurs de visas Schengen sans qu’ils aient besoin d’un visa national supplémentaire délivré par leurs propres ambassades ou consulats. Même des pays situés hors d’Europe comme la Corée du Sud, le Mexique, les Philippines, le Pérou et l’Arabie saoudite autorisent l’entrée sur leur territoire de ces détenteurs de visas sans qu’ils aient besoin d’un visa supplémentaire.



Voir l’image complète Menthe



Avant de profiter de cet accès, vérifiez les conditions spécifiques imposées par chaque pays. Par exemple, la Corée du Sud autorise les détenteurs d’un visa Schengen à voyager uniquement s’ils l’utilisent comme pays de transit (vous prenez l’avion vers un pays Schengen depuis la Corée du Sud).

L’Arabie saoudite exige que le visa Schengen soit utilisé au moins une fois. Plusieurs pays exigent que le visa Schengen soit encore valable six mois au moment de la demande ou que vous ayez un visa Schengen à entrées multiples. Un visa Schengen à entrée unique ne suffira pas.

Traditionnellement, cela aurait été un obstacle majeur, car les pays européens ont toujours hésité à délivrer des visas Schengen pluriannuels à entrées multiples. Cependant, cette situation a changé depuis avril 2024.

A lire aussi : Comment obtenir un Golden Visa à Dubaï grâce à un investissement immobilier

Peut-on obtenir un visa Schengen à entrées multiples ?

En avril 2024, l’Union européenne a approuvé une « cascade » de visas Schengen pour les Indiens. En gros, si vous voyagez au moins deux fois en Europe en trois ans (obtenez deux visas Schengen à entrée unique), vous devenez éligible à un visa Schengen à entrées multiples de deux ans. À l’expiration de ce visa, vous devenez éligible à un visa Schengen à entrées multiples de cinq ans.

Cela a rendu le visa plus compétitif par rapport à des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui délivrent régulièrement des visas touristiques pluriannuels à entrées multiples. Cependant, les deux pays présentent certains inconvénients. Les États-Unis ont un long délai de traitement qui peut durer quatre mois ou plus. Il exige également un entretien au consulat ou à l’ambassade. Le Royaume-Uni a des visas touristiques plus chers que les pays Schengen. Un visa britannique à entrées multiples de cinq ans coûte ₹88 167. Pour un visa britannique de 10 ans, le coût est ₹110 123. Un visa Schengen coûte 90 euros ( ₹(8 300 environ).

Où postuler ?

Vous devez demander un visa Schengen par l’intermédiaire du pays dans lequel vous prévoyez d’entrer en premier en Europe. Cependant, de nombreux Indiens choisissent d’entrer dans le pays qui traite et approuve les visas le plus rapidement. Cela peut être une stratégie intelligente. Vérifiez les statistiques d’approbation des visas avant de soumettre vos demandes. La Suisse reçoit la plus grande part des demandes Schengen de l’Inde provenant d’une seule ambassade/consulat (Delhi). Elle est suivie par l’Allemagne et les Pays-Bas.

La France est également depuis toujours un point d’entrée privilégié en Europe et un grand destinataire des demandes de visa Schengen. Le taux de réussite des demandes est relativement élevé (plus de 85 % dans la plupart des cas).

A lire aussi : Déménager à Dubaï avec un visa de travail nomade en vaut-il la peine ?

Si vous envisagez de voyager dans un pays « piggyback », assurez-vous de consulter attentivement le site Web de son ministère des Affaires étrangères et celui de son ambassade/consulat en Inde. Enregistrez des captures d’écran ou conservez des impressions des sections concernées. Le personnel de l’aéroport n’en est peut-être pas conscient.

« J’ai eu une expérience personnelle où, en décembre 2023, j’ai été arrêté et je n’ai pas été autorisé à prendre mon prochain vol pour Dubaï à Bahreïn parce que les autorités de ce pays n’étaient pas sûres du visa à l’arrivée pour les Indiens avec un visa américain. Ils ont fini par me loger dans un hôtel et m’ont mis sur le prochain vol le lendemain matin », a déclaré Raivat Shah, un professionnel indien basé à Singapour qui a développé un site Web appelé visahacks.in pour suivre les pays « piggyback » avec deux amis, Chaitanya Baranwal et Walter Tay.

Les sites Web tiers sont souvent utiles, mais en raison de la nature changeante et complexe des réglementations en matière de visas, assurez-vous de vérifier ces données avec les sites Web officiels du pays concerné.

A lire aussi:Comment les étudiants indiens peuvent-ils obtenir des visas de travail après avoir étudié à l’étranger