Pays où les Indiens peuvent utiliser UPI pour les paiements et l’assistance future

Développer

Les services d’interface de paiement unifiée, communément appelés UPI, sont désormais disponibles dans deux autres pays : le Sri Lanka et l’Île Maurice. Lors d’une cérémonie virtuelle, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les pays connectaient leurs relations historiques de manière numérique moderne.«C’est la preuve de notre engagement envers le développement de nos collaborateurs. Grâce à la connectivité fintech, non seulement les transactions transfrontalières mais aussi les connexions transfrontalières seront renforcées. L’interface de paiement unifiée de l’Inde, c’est-à-dire UPI, assume désormais une nouvelle responsabilité : unir les partenaires avec l’Inde », a déclaré Modi. Les services de cartes RuPay ont également été lancés à Maurice.L’UPI étant désormais disponible dans deux autres pays, voici une liste des pays qui prennent désormais en charge ce service de paiement numérique.En juillet 2021, NPCI International Payments Limited (NIPL), la branche internationale de la National Payment Corporation of India et la Royal Monetary Authority (RMA) du Bhoutan, se sont associées pour permettre et mettre en œuvre les paiements basés sur QR BHIM UPI au Bhoutan.La Banque centrale d’Oman (CBO) a signé le protocole d’accord (MoU) pour le lancement des cartes indiennes RuPay émises par les banques en Inde dans tous les guichets automatiques, points de vente et sites de commerce électronique du réseau OmanNet ; ainsi que UPI en octobre 2022.Maurice est devenue le dernier pays à autoriser les paiements UPI pour les entreprises locales ainsi que l’utilisation des cartes RuPay. Les banques mauriciennes pourront émettre des cartes RuPay localement via le réseau de cartes MauCAS.Les Indiens visitant le Sri Lanka pourront désormais effectuer des paiements numériques via des codes QR chez les commerçants à l’aide de leurs applications UPI.UPI est désormais pris en charge au Népal et les Indiens visitant le Népal peuvent payer numériquement à l’aide des applications UPI. De plus, ils peuvent envoyer de l’argent en Inde avec un identifiant UPI via les services bancaires mobiles.NPCI International Payments Limited (NIPL) et Lyra ont annoncé l’adoption de l’UPI en France au début du mois. Cela signifie que si vous êtes en France, vous pouvez visiter la Tour Eiffel à Paris et payer en utilisant UPI.Le gouvernement a également classé les Émirats arabes unis parmi les pays où les services UPI sont acceptés.NIPL a également signé un accord avec Liquid Group pour permettre les paiements UPI basés sur QR dans 10 pays d’Asie du Sud-Est. Il s’agit notamment de la Malaisie, de la Thaïlande, des Philippines, du Vietnam, de Singapour, du Cambodge, de la Corée du Sud, du Japon, de Taiwan et de Hong Kong.Le gouvernement s’efforce également d’étendre le service UPI au Royaume-Uni, en Australie, dans les pays européens et aux États-Unis, entre autres.