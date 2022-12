Pays européen avec moins de 200 loups pour assouplir les règles de chasse

Les législateurs suisses se sont rapprochés de la levée de certaines restrictions

Le Parlement suisse a aplani les divergences sur les amendements législatifs proposés qui permettraient de chasser les loups plus librement. Cela survient après que certains législateurs ont suggéré que les animaux constituaient une menace pour les humains ainsi que pour le bétail.

Les amendements à la loi sur la chasse du pays ont été approuvés lors d’un vote préliminaire de 104 voix contre 84 mardi.

Selon les lois en vigueur, un loup ne peut être chassé qu’après avoir infligé un certain nombre de dégâts et attaqué à plusieurs reprises les animaux de la ferme. Les cantons doivent également prouver l’étendue des dégâts et justifier les mesures de contrôle auprès de la Confédération.

Les partisans des amendements ont fait valoir que la population de loups, petite mais croissante, représente un danger croissant pour le bétail, tandis que les mesures de dissuasion, telles que les clôtures et les chiens de berger, ne sont pas efficaces. Certains législateurs de droite ont affirmé que les loups – ainsi que les chiens de berger – représentaient également un danger pour les humains.

Toutefois, les nouvelles règles autoriseront la chasse préventive aux loups, mais uniquement lorsqu’ils sont réputés poser un problème “menace” aux animaux de pâturage. Les gardes-chasse seront également autorisés à tirer sur les loups qui s’approchent des zones habitées dans un “menaçant” ainsi que ceux qui réussissent à échapper aux mesures de protection passive des troupeaux.

L’abattage des loups conformément à ces exigences sera autorisé du 1er septembre au 31 janvier et doit être supervisé par la Confédération en concertation avec les cantons.

Les meutes de loups ont été rétablies en Suisse au milieu des années 1990 après avoir disparu du pays pendant plus d’un siècle, résultat d’une campagne de tuerie brutale à travers l’Europe centrale.

Actuellement, quelque 180 loups, formant une vingtaine de meutes, parcourent la Suisse, vivant principalement dans les Alpes.

Selon le groupe suisse de la faune Kora Foundation, plus de 1 000 attaques de loups contre des animaux de ferme sont attendues cette année, dépassant le record de 2020, lorsque 922 incidents de ce type ont été enregistrés. Le nombre d’attaques a augmenté rapidement au cours des dernières années, puisqu’en 2012, seulement 112 attaques avaient été enregistrées.

Une précédente tentative de révision de la loi sur la chasse et d’autorisation de l’abattage préventif des loups a été entreprise en 2020. À l’époque, cependant, l’initiative a fait l’objet d’un référendum national et a fini par être rejetée de justesse. Les nouveaux amendements sont maintenant prêts pour le vote final au parlement. Si la législation est adoptée et n’est pas soumise à un nouveau référendum, les nouvelles règles pourraient entrer en vigueur dès l’été prochain.