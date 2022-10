Pays de l’UE : les départs de migrants doivent être stoppés à l’étranger

PAPHOS, Chypre (AP) – Plusieurs pays méditerranéens ont déclaré samedi que l’agence frontalière de l’Union européenne Frontex devait travailler à l’intérieur des pays tiers pour empêcher les passeurs de mettre en danger la vie des migrants en les envoyant en Europe lors de voyages en bateau à risque.

De hauts responsables d’Espagne, de Grèce, d’Italie, de Malte et de Chypre – qui reçoivent la plupart des arrivées de migrants en provenance des frontières sud et sud-est du bloc – ont déclaré qu’ils présenteraient l’idée aux dirigeants de l’UE plus tard ce mois-ci de créer des centres de demande d’asile dans les pays voisins à partir desquels les candidats retenus peuvent rejoindre l’Europe en toute sécurité.

De tels centres contribueraient à diminuer l’attrait des passeurs, permettant aux personnes ayant des craintes légitimes pour leur sécurité dans leur pays d’origine de se rendre en toute sécurité dans les pays européens qui ont accepté leurs demandes d’asile.

«Nous avons perdu tellement de temps à faire des déclarations et à pointer du doigt sans fin. Pendant ce temps, des enfants et des adultes continuent de perdre la vie alors que nous ignorons l’éléphant dans la pièce », a déclaré le ministre maltais de l’Intérieur, Byron Camilleri. “Combien de temps cela va-t-il nous prendre à nous, Européens, pour admettre que la seule façon de sauver des vies est d’éradiquer le trafic de personnes une fois pour toutes ?”

Le ministre grec de la migration et de l’asile, Notis Mitarachi, a déclaré que Frontex avait besoin de plus de ressources car “lorsque les frontières sont bien protégées et bien surveillées, les pertes de vie diminuent considérablement”.

Les remarques de Mitarachi sont intervenues après que des naufrages consécutifs au large des îles grecques de Lesbos et Cythère cette semaine ont fait au moins 23 morts. Le ministre grec a de nouveau exhorté les autorités européennes à exiger que la Turquie contrôle mieux ses frontières et prenne des mesures plus énergiques contre les trafiquants d’êtres humains.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska Gomez, a déclaré que Frontex devait travailler avec les autorités des pays tiers pour empêcher les départs de bateaux chargés de migrants.

Le ministre chypriote de l’Intérieur, Nicos Nouris, s’est dit préoccupé par une augmentation des arrivées de migrants économiques dans un contexte de difficultés économiques croissantes à l’étranger et de la guerre de la Russie en Ukraine. Selon lui, « il est temps » que les pays tiers qui n’acceptent pas les citoyens dont les demandes d’asile ont été rejetées fassent l’objet de sanctions.

“Il est totalement inacceptable pour nous qu’un pays refuse le retour de ses propres citoyens”, a déclaré Nouris.

Les chiffres du ministère chypriote de l’Intérieur montrent que sur les 27 000 migrants qui ont atteint Chypre divisée ethniquement au cours des deux dernières années, 6 % sont arrivés par bateau tandis que 94 % ont traversé une zone tampon contrôlée par l’ONU depuis le tiers nord séparatiste.

Nouris s’est rendu la semaine dernière au siège de l’ONU à New York pour demander l’aide de l’organisme mondial afin d’empêcher de tels passages.

Les ministres ont à nouveau exhorté l’UE à adopter une politique de relocalisation des migrants plus juste afin que le fardeau ne repose pas principalement sur les pays du sud de l’UE.

« Nous devons envoyer un message fort indiquant que l’Europe sera ouverte. L’Europe aura toujours les valeurs qui nous identifient et offrent un refuge sûr aux personnes dans le besoin », a déclaré Mitarachi. “Mais nous devons le faire de manière organisée, coordonnée et légale et ne pas permettre aux passeurs de faire ce choix pour nous.”

Menelaos Hadjicostis, The Associated Press