Pays de Galles vs Géorgie : Josh Macleod pour ses débuts ; Josh Adams, Owen Watkin, Rhys Priestland, Ben Carter, Jac Morgan commencent | Actualités du rugby à XV

La ligne arrière des Scarlets Josh Macleod a été nommée pour commencer contre la Géorgie pour ses débuts au Wales Test

Josh Macleod, ligne arrière non plafonnée des Scarlets, a été nommé pour commencer comme l’un des six changements du Pays de Galles pour affronter la Géorgie samedi.

L’entraîneur-chef Wayne Pivac devait nommer son équipe jeudi, mais a choisi de confirmer l’équipe deux jours plus tôt alors que le Pays de Galles cherche à suivre sa victoire serrée contre l’Argentine samedi avec une victoire sur les Lelos à Cardiff.

En plus de Macleod commençant au n ° 8, il y a des retours dans le dos pour l’ailier Josh Adams, le centre Owen Watkin et le demi Rhys Priestland.

Chez les attaquants, la deuxième ligne Ben Carter et la ligne arrière Jac Morgan sont également amenées à commencer, après que lundi a apporté la confirmation que le Pays de Galles sera sans le flanker Dan Lydiate (bras) et le verrou Will Rowlands (épaule) en raison d’une blessure.

Le Pays de Galles n’a remporté que trois matchs de test sur 10 disputés au cours de l’année civile 2022 jusqu’à présent.

Internationaux d’automne du Pays de Galles samedi 5 novembre Pays de Galles 23-55 Nouvelle-Zélande samedi 12 novembre Pays de Galles 20-13 Argentine samedi 19 novembre Pays de Galles vs Géorgie 13h samedi 26 novembre Pays de Galles contre Australie 15h15

Pays de Galles: 15 Louis Rees-Zammit, 14 Alex Cuthbert, 13 George North, 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams, 10 Rhys Priestland, 9 Tomos Williams, 1 Gareth Thomas, 2 Ken Owens, 3 Dillon Lewis, 4 Ben Carter, 5 Adam Beard, 6 Jac Morgan, 7 Justin Tipuric (c), 8 Josh Macleod

Remplaçants: 16 Bradley Roberts, 17 Rhodri Jones, 18 Sam Wainwright, 19 Dafydd Jenkins, 20 Taulupe Faletau, 21 Dane Blacker, 22 Sam Costelow, 23 Leigh Halfpenny.

Plus à venir…