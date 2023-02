Pays de Galles v Irlande : Six Nations 2023 – en direct

il y a 2 m 09h37 HNE PEINE! Pays de Galles 3 – 17 Irlande (Johnny Sexton) 18 min. Le Pays de Galles ne passe pas un bon moment à la mêlée, et le dernier en date les voit s’effondrer dans l’ombre de leurs propres poteaux, permettant à Sexton de rétablir l’écart de quatorze points avec sa botte.



il y a 6 mois 09h33 HNE PEINE! Pays de Galles 3 – 14 Irlande (Dan Biggar) 14 minutes. Faletau fait du bon travail en rangeant la mêlée cinq pour donner au Pays de Galles quelques attaques dans l’Irlande 22. C’est au tour des visiteurs de dériver hors-jeu et Biggar ne perd pas de temps pour obtenir son côté sur la feuille de match depuis le tee.



il y a 8 mois 09h31 HNE 12 min. La dernière attaque de l’Irlande échoue alors que le Pays de Galles se lève enfin face à Sexton. Le ballon se renverse et Rio Dyer est le premier, hacke et poursuit sur 30 mètres, mais juste au moment où il semble sur le point de s’effondrer dessus pour marquer, Hugo Keenan chronomètre parfaitement son plongeon pour y arriver en premier et désamorcer la situation.



il y a 12 mois 09h27 HNE ESSAYER! Pays de Galles 0 – 14 Irlande (James Ryan) 9 min. La chance de donner des coups de pied est rejetée par Sexton et à la place, l’Irlande prend un robinet et va prendre quelques coups de bélier jusqu’à la ligne à partir de 5 m. Le troisième d’entre eux est de Ryan et il est fini. Sexton place les deux. Les attaquants irlandais détruisent le Pays de Galles dans le ruck. Ce jeu est probablement déjà terminé. James Ryan prend le pouvoir pour le deuxième essai de l’Irlande. Photographie : David Fitzgerald/Sportsfile/Getty Images

il y a 14 mois 09h25 HNE 7 min. L’Irlande a un autre alignement, cette fois à mi-chemin dans la moitié de terrain du Pays de Galles, qui est battue du haut pour trouver Ringrose au milieu de terrain avec une solide portée. Keenan est amené dans l’alignement à gauche et les visiteurs sont au Pays de Galles 22 et jusqu’à huit phases avant que la défense rouge ne dérive inévitablement hors-jeu alors qu’ils se bousculent de manière maniaque. Tadhg Beirne reçoit un traitement.



il y a 18 mois 09.21 HNE ESSAYER! Pays de Galles 0 – 7 Irlande (Caelan Doris) 2 min. Un exercice d’alignement solide tire le ballon dans le maul. Après quelques secondes, il est relâché à droite et quelques phases plus tard, Doris force le court. Un bon début pour l’Irlande qui amène le Pays de Galles au sol et brise complètement son premier espoir. Sexton se convertit. Caelan Doris atterrit pour les premiers points du championnat. Photographie : David Fitzgerald/Sportsfile/Getty Images

il y a 21 mois 09h18 HNE 1 minute. Tomos Williams recueille le coup de pied profond et le voit mais manque le toucher permettant de le faire reculer. Le ballon est laissé à McCloskey et un délicieux coup de pied met Liam Williams et Josh Adams sous pression. L’ailier ne fait plus que démarrer sur le 5m.

il y a 23 mois 09.16 HNE Démarrer! Johnny Sexton envoie la balle à travers les panaches de fumée pour nous mettre en route. Johnny Sexton donne le coup d’envoi du Championnat des Six Nations 2023. Photographie : Michael Steele/Getty Images

il y a 29 min 09.10 HNE VOICI LES ÉQUIPES ! Le toit est allumé à Cardiff alors que les feux d’artifice et les lance-flammes accueillent les équipes sur le terrain. L’heure de l’hymne, alors nous partirons



il y a 1h 08h38 HNE Andy Farrell est là parle de la perte tardive de Jamison Gibson-Park, mais comme on peut s’y attendre, il n’est pas inquiet, pense que c’est « bon pour le groupe » et l’opportunité que cela représente pour Conor Murray et Craig Casey. Le reste de l’interview est mené avec l’énergie et l’apparence générale d’un moine spirituellement satisfait qui a toujours l’air de pouvoir faire des dégâts s’il est poussé.

PDG par intérim de la WRU, Nigel Walker, parle à la BBC de la raison pour laquelle il occupe le poste intérimaire en premier lieu. Il décrit les mesures prises, y compris l'examen indépendant, pour lutter contre la culture misogyne dans l'Union mise en évidence dans le récent documentaire de la BBC Wales. "Personne n'écoutait": le Pays de Galles lance les Six Nations sous un nuage de scandale



Lecture d'avant-match. Réprimez une partie de votre énergie nerveuse en jetant un coup d'œil à ce que notre équipe ou nos écrivains pensent du championnat de cette année. Prédictions Six Nations 2023: nos écrivains sur qui va gagner et pourquoi



il y a 1h 08h18 HNE Tous les espoirs et les peurs là-bas des fans du Pays de Galles et d’Irlande alors que nous nous embarquons dans Rugby 2023 ? Faites-le moi savoir par e-mail ou vous pouvez tweeter si c’est plus votre sac.



il y a 1h 08h18 HNE Équipes Warren Gatland a pris la tête d’Embrace en revenant sur ce qu’il sait avec sa (deuxième) première sélection galloise. Contrairement à Embrace, cependant, cela ressemble à quelque chose auquel vous voudrez peut-être prêter attention car il a mélangé des quantités stupéfiantes d’expérience – y compris le nouveau capitaine, Ken Owens – avec une pincée de la jeunesse passionnante de Rio Dyer, Jac Morgan et Joe Hawkins au départ. XV. Sur le banc, Rhys Webb et Owen Williams effectuent des retours internationaux, après avoir été largement ignorés sous Pivac. Pour Andy Farrell et l’Irlande, c’est à peu près un CTRL-ALT-C, CTRL-ALT-V de l’équipe qui a tant livré en 2022, avec des changements forcés par des blessures dans l’ensemble. Pourquoi ne le feriez-vous pas ? Finlay Bealham remplace Tadhg Furlong, Stuart McCloskey est préféré à Bundee Aki au centre avec Robbie Henshaw pas en forme. PAYS DE GALLES: Liam Williams; Josh Adams, George North, Joe Hawkins, Rio Dyer ; Dan Biggar, Tomos Williams; Gareth Thomas, Ken Owens (capitaine), Tomas Francis, Adam Beard, Alun Wyn Jones, Jac Morgan, Justin Tipuric, Taulupe Faletau. Remplaçants: Scott Baldwin, Rhys Carré, Dillon Lewis, Dafydd Jenkins, Tommy Reffell, Rhys Webb, Owen Williams, Alex Cuthbert. IRLANDE: Hugo Keenan; Mack Hansen, Garry Ringrose, Stuart McCloskey, James Lowe ; Johnny Sexton, Conor Murray; Andrew Porter, Dan Sheehan, Finlay Bealham, Tadhg Beirne, James Ryan, Peter O’Mahony, Josh van der Flier, Caelan Doris. Remplaçants: Rob Herring, Dave Kilcoyne, Tom O’Toole, Iain Henderson, Jack Conan, Craig Casey, Ross Byrne, Bundee Aki. OFFICIELS Arbitre: Karl Dickson (RFU) Arbitre Assistant 1 : Angus Gardner (RA) Arbitre Assistant 2 : Luke Pearce (RFU) TMO : Tom Foley (RFU)

