Pays de Galles rate le dernier coup de pied pour faire match nul contre l’Argentine, tandis que l’Irlande dispute 10 essais contre les États-Unis | Nouvelles du rugby à XV

Les joueurs se serrent la main après avoir dessiné le jeu

Le Pays de Galles a raté un penalty de dernière minute pour faire match nul 20-20 contre l’Argentine, qui avait été réduite à 14 hommes pendant la majeure partie du match samedi lors du premier des deux tests au Stade de la Principauté.

Le demi d’ouverture remplaçant Jarrod Evans a eu une chance de gagner le match, mais il est passé à côté de son coup de pied après que le Pays de Galles ait repris son chemin dans le match de 20-6 au début de la seconde mi-temps.

Jouant devant une foule limitée de 8 000 coronavirus, le Pays de Galles avait une avance de 6-3 lorsque l’arrière latéral des Pumas Juan Cruz Mallia a reçu un carton rouge à la 29e minute pour un contact de la tête avec Keiran Hardy alors qu’il poursuivait son propre coup de pied mais a frappé le Pays de Galles le demi de mêlée, qui a attrapé le ballon, au menton avec son tacle.

Mais l’Argentine a haussé les épaules alors que Nicolas Sanchez a égalisé le score avec son deuxième penalty, puis le capitaine Pablo Matera a roulé pour le premier essai, après un premier maul break de Julian Montoya, sur le coup de la mi-temps.

Le Gallois Will Rowlands marque le premier essai de son équipe

Les Pumas ont ensuite prolongé leur avance après six minutes de seconde période après que l’excellente passe de Santiago Chocobares ait permis au centre Jeronimo de la Fuente de briser la défense locale et de plonger entre les poteaux.

Les visiteurs, qui ont remporté une victoire décousue en Roumanie la semaine dernière lors de leur premier match international de l’année, se sont ensuite considérablement fatigués pour donner au Pays de Galles le commandement des 25 dernières minutes alors que Sanchez a également raté deux occasions de penalty.

L’essai de Lock Will Rowlands à la 51e minute a commencé le retour à domicile et le Pays de Galles aurait dû dépasser 16 minutes plus tard, mais l’ailier Jonah Holmes a frappé, juste devant la ligne d’essai.

Il a fallu le remplaçant du demi de mêlée Tomos Williams pour marquer le deuxième essai du Pays de Galles, avec une pause rapide à l’arrière de la mêlée des pénalités, convertie par Evans pour porter le score à 20-20 avec 10 minutes à jouer.

L’Argentine a eu une chance de reprendre l’avantage à sept minutes de la fin, mais Domingo Miotti a raté un penalty avant que Chocobares ne soit pris hors-jeu pour donner au Pays de Galles son opportunité de penalty à la dernière minute, qu’Evans a frappée terriblement.

« C’était un pas en avant par rapport à la semaine dernière », a déclaré le capitaine du Pays de Galles Jonathan Davies, « mais nous avons manqué un peu de précision et nous devions peut-être faire preuve d’un peu de patience. »

Le Pays de Galles avait facilement battu le Canada 68-12 la semaine dernière.

Irlande 7-10 États-Unis

Ronan Kelleher a marqué quatre essais pour l’Irlande

Ronan Kelleher a remporté quatre essais, un record, et le débutant Robert Baloucoune a créé un score en solo époustouflant alors qu’une équipe irlandaise expérimentale a remporté une victoire 71-10 sur les États-Unis.

Le talonneur du Leinster Kelleher est devenu le premier Irlandais depuis Denis Hickie en août 2003 à marquer quatre buts en un match, Brian Robinson et Keith Wood étant les seuls autres hommes à réussir l’exploit sous le maillot vert.

L’ailier d’Ulster Baloucoune, l’un des huit nouveaux arrivants du Test à figurer pour les hommes d’Andy Farrell samedi soir, a mis les hôtes sur la voie d’un confortable succès à 10 essais à Dublin après s’être échappé avec une course fascinante à mi-parcours.

Son coéquipier provincial et coéquipier débutant Nick Timoney était également sur la feuille de match au stade Aviva, avec Stuart McCloskey, Hugo Keenan, Gavin Coombes et Finlay Bealham, tandis que Joey Carbery, Harry Byrne et Will Addison ont respectivement marqué 13, six et deux points. .

Les États-Unis, impressionnés, se sont rapidement évanouis après un début prometteur et une pénalité en première mi-temps du numéro 10 irlandais Luke Carty et d’un essai tardif converti de Michael Baska n’étaient qu’une maigre consolation.