Pays de Galles : Les fans de football de la communauté sud-asiatique s’unissent pour créer un groupe de supporters d’Amar Cymru | Actualités footballistiques

Les supporters de football sud-asiatiques de tout le pays de Galles s’unissent pour lancer le Amar Cymru groupe de fans avant l’Euro 2020, comprend Sky Sports News.

Sky Sports Nouvelles a appris que des discussions étaient en cours depuis un certain temps entre les supporters gallois et diverses parties prenantes du jeu, en mettant l’accent sur l’intérêt croissant pour les équipes nationales du Pays de Galles dans toutes les communautés.

Les supporters de tous les grands clubs du Pays de Galles feront partie du nouveau groupe, qui s’inspire en partie du groupe de supporters Apna England pour les fans de football d’origine sud-asiatique et les alliés qui suivent les Three Lions.

















Andy King dit que la connexion d’Aaron Ramsey avec Gareth Bale sera cruciale pour le Pays de Galles à l’Euro 2020



Apna England, formée en 2019, compte un noyau de membres issus de groupes affiliés soutenus par le Fans de la diversité campagne, une initiative financée conjointement par le Association des supporters de football et Débarrassez-vous qui promeut la diversité et l’inclusion dans le football. Les représentants d’Apna England ont travaillé en étroite collaboration avec les membres fondateurs d’Amar Cymru ces dernières semaines pour aider le nouveau groupe à démarrer.

Amar Cymru signifie « Immortel Wales » avec le mot amar dérivé de l’ancienne langue indienne du sanskrit. Amar est également un nom populaire en Asie du Sud et au Moyen-Orient avec des variantes du mot utilisées dans des dizaines de langues à travers le continent.

Le groupe devrait officiellement se lancer avant le match d’ouverture de l’Euro du Pays de Galles contre la Suisse à Bakou samedi, avec un événement de supporters susceptible de se dérouler avant le match contre l’Italie le 20 juin.

















Gareth Bale a déclaré qu’il était ravi de jouer devant les supporters gallois lors de leur match de préparation à l’Euro 2020 contre l’Albanie à Cardiff



Ce samedi marque également un an depuis que la Football Association of Wales (FAW) a nommé Jason Webber au poste de responsable de l’égalité, de la diversité, de l’inclusion et de l’intégrité. S’exprimant il y a un an, Webber, qui a longtemps travaillé pour Montrez au racisme le carton rouge, s’est engagé à aider la FAW « à augmenter la représentation et l’inclusion des minorités ethniques à tous les niveaux du jeu ».

Avant le match de qualification pour la Coupe du monde de mars contre la Belgique, la FAW a aidé à lancer avec succès le groupe de supporters The Rainbow Wall pour que les supporters et alliés LGBTQ+ se réunissent et suivent le Pays de Galles.

Ce groupe a émergé à la suite de discussions avec le Football contre homophobie campagne et d’autres acteurs LGBT+ dans le football.

















Le milieu de terrain de Reading et du Pays de Galles, Jess Fishlock, qui a récemment été nommé champion sportif de Stonewall, déclare qu’il est important que tout le monde dénonce les actes de discrimination, si la société veut progresser



S’exprimant plus tôt cette année, le co-fondateur de The Rainbow Wall, Brandon Gregory, a déclaré : « Il s’agit de créer un sentiment de communauté et d’unité et vous n’avez pas besoin de faire partie de la communauté LGBT+ pour en faire partie.

« Vous pouvez être une personne hétéro qui veut soutenir la cause et ce que nous défendons. Cela me rend immensément fier d’être gallois et de faire partie de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. »

















Temps forts du match amical international entre le Pays de Galles et l’Albanie



L’équipe du Pays de Galles se rendra à Bakou lundi avant son match d’ouverture du Groupe A de l’Euro 2020 contre la Suisse samedi. Les Dragons restent dans la capitale azerbaïdjanaise pour leur match contre la Turquie le 16 juin avant de se rendre à Rome pour affronter l’Italie quatre jours plus tard.

Le Pays de Galles est entré dans le tournoi après sa septième feuille blanche en huit matches internationaux à domicile après un match nul 0-0 contre l’Albanie ce week-end.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

