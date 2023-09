Pays de Galles contre Portugal : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

il y a 1 mois 12h10 HAE 21ème minute : Le Portugal remporte l’alignement. Appleton nettoie. Il fait un bon match au milieu de terrain. Les attaquants le construisent avant que Marques ne donne le coup de pied. Halfpenny réussit bien sous pression pour sécuriser le ballon.



il y a 3 mois 12h09 HAE Il est temps de faire une pause aquatique.



il y a 3 mois 12h09 HAE 20ème minute : Pays de Galles avec une autre bonne touche. Morgan sur l’angle puis J Williams. Tshiunza à travers un trou et décharge pour J Williams. Il est croqué et le ballon est sorti. Le Portugal passe du côté court. Le déchargement de Pinto n’appartient à personne. Mais ils reçoivent la pénalité. J Williams a retiré Portello du ballon. S’il ne l’avait pas fait, je pense que le Portugal était absent.

il y a 4 mois 12h07 HAE 19ème minute : Tsiunza remporte l’alignement et Morgan fait quelques mètres. Mais le Pays de Galles le perd et Sousa Guedes donne un puissant coup de pied. Le Pays de Galles est en difficulté et ses attaquants ne dirigent pas comme nous l’espérions.



il y a 6 mois 12h05 HAE 18ème minute : Le coup de pied de Williams ne sort pas, alors le Portugal accélère. Morgan a dépassé le ballon et remporte un penalty. Cela nous donnera l’occasion de reprendre notre souffle.



il y a 7 mois 12h05 HAE 17ème minute : Le lac se charge. Anscombe donne des coups de pied et poursuit. Compteur du Portugal. C’est un jeu de contre-attaques. Quelle étape ! Oh, à plus tard. Sousa Guedes avec des pieds astucieux. Martin l’a avec rien d’autre que de l’espace devant lui mais Faletau le poursuit et tente un tacle salvateur. Le Pays de Galles l’a dans ses propres 22 et T Williams.



il y a 8 mois 12h03 HAE 16ème minute : La mêlée ne peut pas se préparer, alors le Portugal obtient un coup franc. Ils tapent et s’en vont. De jolis déchargements et courses. Granate coupe une ligne magnifique et ils ont dépassé la ligne médiane. Oh mais ils le perdent. Maintenant, Dyer attaque dans l’autre sens. La solide défense du Pays de Galles a provoqué ce déversement.



il y a 10 minutes 12h01 HAE 14ème minute : Le Pays de Galles se place au milieu de l’alignement. Le maul est mis en place et commence à avancer. Le Portugal résiste et le Pays de Galles se divise. T Williams tire sur l’aveugle mais ne parvient pas à se connecter avec un déchargement. C’est renversé donc ils vont se préparer pour une mêlée.



il y a 11 minutes 12h00 HAE 13ème minute : Tshiunza réalise un solide carry. Cela met le Pays de Galles sur le devant de la scène. Rees-Zammit donne un coup de pied et pose une question à Portella. Il doit donner un coup de pied du mauvais pied mais fait quand même du bon terrain. Le Pays de Galles obtiendra l’alignement juste sur les 22 du Portugal.



il y a 13 mois 11h59 HAE 11ème minute : Faletau rassemble le redémarrage. T Williams le hisse haut et Portella fait bien de le descendre. Appleton n’a aucune option au milieu de terrain et le ramène donc dans la gueule. Marques donne un coup de pied. Le Pays de Galles encore avec un compteur. De bout en bout jusqu’à présent.



il y a 15 min 11h57 HAE ESSAYER! Pays de Galles 7-0 Portugal (Rees-Zammit, 9) Brillant de la part de l’ailier. Le Portugal avait la possession jusqu’à ce que son pilier l’enlève. Le Pays de Galles a lancé un contre et l’a maintenu sur toute la ligne. Morgan a nourri Rees-Zammit qui a avancé et s’est rassemblé au rebond pour plonger. Anscombe ne fait aucune erreur et ajoute les extras. Louis Rees-Zammit plonge pour le premier essai. Photographie : Cameron Spencer/Getty Images

il y a 16 mois 11h55 HAE 9ème minute : Un coup de pied brillant et mignon au-dessus du ruck de Marques trouve Appleton au galop. Ils recyclent et font avancer le tout. Portella trouve un demi-écart. Alves, l’accessoire, donne un coup de pied. C’est du gâchis et le Pays de Galles lance un contre grâce à Johnny Williams.



il y a 17 mois 11h54 HAE 7ème minute : Le Portugal avec le ballon à mi-parcours. Une belle passe flottante par-dessus trouve Marta. Le Pays de Galles le pince mais Rees-Zammit le perd. Williams est attrapé après le coup de pied du Portugal. Lewis ralentit les choses. Lake fait de même. Ils sont dans leur propre 22, alors Tomos Williams monte sur le terrain.



il y a 19 mois 11h53 HAE 5ème minute : Ça lui manque ! C’est une mauvaise erreur. Il se trouvait légèrement à droite des poteaux mais n’arrivait toujours pas à le redresser, se contentant de raser le montant.



il y a 19 mois 11h52 HAE Ils montrent les pôles. Marques pour l’aligner.



il y a 20 min 11h51 HAE 4ème minute : Lissez le dessus. Martins à travers une brèche. Marques a le temps de choisir un coureur. Ils serpentent sur toute la ligne. Johnny Williams est hors-jeu, ce qui donne un avantage au Portugal. Cela devient compliqué avant qu’Appleton ne nettoie. Aucun avantage donc ils reviennent pour un penalty.



il y a 22 mois 11h50 HAE Cela a fait bouger la foule. Voyons ce qu’ils peuvent faire avec cette touche.



il y a 22 mois 11h49 HAE 2 minutes : Grady avec un bon portage. Lydiate est également impliquée. Anscombe est repoussé mais Grady descend quelques mètres dans le tramway de gauche. Encore Grady. Il a connu un début fulgurant. Mais le Portugal remporte un penalty au sol. Appleton sur le ballon.



il y a 24 mois 11h48 HAE Démarrer. Le Pays de Galles en noir et jaune, aux allures de La Rochell. Peut-être que ça les aidera. Le Portugal en chemises blanches et shorts verts.



il y a 25 mois 11h47 HAE Changement tardif pour le Pays de Galles Ce n’est pas un début idéal pour Gatland. Reffell est absent. Morgan arrive à 7 heures. Breaking: Tommy Reffell un retrait tardif et tardif pour #WAL contre #POR. Je ne suis pas encore sûr du remplacement. #RWC2023 #WALvPOR –Alex Bywater (@_AlexBywater) 16 septembre 2023



il y a 27 mois 11h44 HAE Il reste deux minutes. Les hymnes retentissent. C’est formidable d’entendre les Portugais envoyer gros. C’est l’une des joies du sport international. Je sais que certaines personnes peuvent trouver toute cette histoire de nationalisme un peu déplaisante, mais quand votre pays a un chiffre important et que vous êtes entouré de vos amis dans un stade bondé, peu de choses sont meilleures. C’est l’heure du Pays de Galles, puis du coup d’envoi.



il y a 32 mois 11h40 HAE Faisons un voyage dans le passé, d’accord ? La sélection actuelle du Portugal s’inspire de la seule et unique équipe à avoir représenté son pays dans ce tournoi. S’ils parviennent à regrouper ces moments forts dans un seul jeu, ils auront peut-être l’impression de bouleverser les bookmakers niçois. La prochaine étape sera le Pays de Galles contre le Portugal qui revient à la Coupe du Monde de Rugby pour la première fois depuis 2007. #WALvPOR 🔢 Suivez le #RWC2023 action, vivre. 👉 https://t.co/TmjO2GGR8dpic.twitter.com/CO4RPcDsYj – Planète Rugby (@PlanetRugby) 16 septembre 2023



« Nous voulons être plus qu'une présence ici » C'est ce que dit le capitaine du Portugal, Tomas Appleton. C'est l'idée. Ce discours de combat est exactement ce que vous attendez, pardonnez-moi, d'un vairon dans ce sport. Je ne pense pas que cela les aidera. Mais on ne sait vraiment jamais. L'Uruguay a donné tout ce qu'il avait reçu il y a quelques nuits et des bouleversements surviennent occasionnellement. Le « miracle de Brighton », ça vous dit ?



J'ai particulièrement hâte de voir comment s'en sort le combo de milieu de terrain gallois composé de Johnny Williams et Mason Grady. Il s'avère que c'est aussi le cas Michael Aylwin.



il y a 1h 11h02 HAE Le Portugal rejoint la fête Cela fait 16 ans que le Portugal participe à la Coupe du monde de rugby. En 2007, l’Écosse a battu 55 points, les All Blacks ont marqué 108 points et l’Italie a remporté une confortable victoire 31-5. Même contre la Roumanie, ils ont perdu 14-10. Personne ne s’attend sérieusement à ce qu’ils portent trop de coups cette fois-ci, mais leur skipper, Tomas Appleton, a déclaré que son équipe s’efforcerait d’« inspirer une nation ». Quel que soit le résultat d’aujourd’hui, c’est exactement ce que suffirait une solide prestation contre l’une des meilleures nations du jeu. Le Portugal: Sousa Guedès ; Pinto, Lima, Appleton (casquette), Marta ; Portella, Madère ; Cerqueira, Granate, Martins, Simoes. Remplacements : Costa, Campergue, Hasse Ferreira, Belo, Wallis, Lucas, Moura, Storti. Présentation de l’équipe du Portugal pour son #RWC2023 premier match contre le Pays de Galles 🇵🇹 #WALvPOR | @PortugalRugby pic.twitter.com/pjFKSniisw – Coupe du monde de rugby (@rugbyworldcup) 14 septembre 2023



il y a 1h 10h54 HAE Anscombe mène le nouveau look du Pays de Galles Il n’y a que deux joueurs dans le XV de départ qui a débuté contre les Fidji. Il s’agit de l’ailier Louis Rees-Zammit et du n°8 Taulupe Faletau. Je suppose que si Warren Gatland avait eu suffisamment d’hommes en réserve, il les aurait également changés. Pourtant, il y a beaucoup d’expérience et l’ouvreur Gareth Anscombe voudra montrer son talent avec beaucoup de ballon à l’avant-pied attendu. Pays de Galles: Un demi-penny ; Rees-Zammi, Grady, J Williams, Dyer ; Anscombe, T Williams ; Smith, Lake (cap), Lewis, Tshiunza, Jenkins, Lydai, Reffell, Faletau. Remplacements : Elias, Domachowski, Francis, Beard, Basham, Davies, Costelow, Adams. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝐗𝐕 𝐂𝐘𝐌𝐑𝐔 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 👊 Eich tîm i herio Portiwgal ❤️Dros Gymru’n Gwlad See More#GalloisRugby | #ViveLeCymru – Union galloise de rugby 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) 13 septembre 2023