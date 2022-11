Pays de Galles contre Iran – Rapport de match de football – 25 novembre 2022

L’Iran a marqué deux buts dans les arrêts de jeu pour remporter une superbe victoire 2-0 sur le Pays de Galles à 10 lors de la Coupe du monde vendredi. Roozbeh Cheshmi et Ramin Rezaeian ont respectivement marqué à la 98e minute et à la 101e minute pour donner à l’Iran de Carlos Queiroz une réelle chance de se qualifier pour sa première phase à élimination directe de la Coupe du monde, laissant le Pays de Galles avec tout à faire pour se qualifier pour le tour suivant.

Le pays de Galles de Rob Page a eu du mal à trouver un rythme tout au long du match et ils ont dû faire face à une tâche difficile lorsque Wayne Hennessey a été expulsé tard, avant que l’Iran ne les fasse payer. L’Iran a trois points après deux matchs avant son affrontement contre les États-Unis la semaine prochaine, tandis que le Pays de Galles reste sur un point. L’Angleterre se qualifiera effectivement du groupe B avec un match nul contre les États-Unis plus tard vendredi, et remportera effectivement le groupe si elle bat les hommes de Greg Berhalter.

“Nous sommes vidé. C’est difficile à encaisser mais nous devrons repartir”, a déclaré Gareth Bale du Pays de Galles à la BBC après le match.

Il y a eu des incidents hors du terrain avant le match alors que des supporters pro-gouvernementaux iraniens harcelaient des supporters anti-gouvernementaux à l’extérieur du stade. Contrairement à leur position contre l’Angleterre, les joueurs iraniens ont décidé de chanter l’hymne national au milieu des moqueries des supporters iraniens au sol.

Les deux équipes ont bien commencé le match et Kieffer Moore a eu la première grande occasion après 12 minutes lorsque sa tête à bout portant a été sauvée par le gardien iranien Hossein Hosseini.

Les joueurs iraniens célèbrent une superbe victoire tardive contre le Pays de Galles. Catherine Ivill/Getty Images

Moins de cinq minutes plus tard, l’Iran avait le ballon au fond des filets par Ali Gholizadeh mais VAR a exclu l’effort pour hors-jeu. Le match s’est terminé sans but à la mi-temps, ce qui s’est maintenant produit lors des cinq derniers matches de la Coupe du monde.

L’Iran, qui a perdu 6-2 contre l’Angleterre lors de son match d’ouverture, a été la meilleure équipe après la pause et a frappé deux fois les boiseries en l’espace de quelques secondes. Sardar Azmoun a été marqué au but mais sa frappe a touché le poteau. Le ballon est ensuite tombé sur Gholizadeh et son tir enroulé a frappé l’autre poteau avant que Hennessey n’arrête le rebond d’Azmoun.

Hennessey a de nouveau été appelé à l’action après 73 minutes alors qu’il réalisait un excellent arrêt pour empêcher Saeid Ezatolahi. Cependant, son match s’est terminé prématurément après avoir reçu un carton rouge pour un défi élevé sur Mehdi Taremi à cinq minutes de la fin. Le gardien de but a d’abord reçu un carton jaune mais l’arbitre a annulé sa décision après un contrôle VAR.

L’Iran a déclenché des scènes de liesse avec son but à la 98e minute, lorsque Cheshmi a frappé une superbe frappe depuis le bord de la surface. Rezaeian a ensuite conclu les points après une contre-attaque rapide pour couper le ballon sur le gardien remplaçant Danny Ward.