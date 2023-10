Pays de Galles contre Croatie : éliminatoires de l’Euro 2024 – en direct

il y a 32 s 16h14 HAE 70 minutes : Modric apparaît enfin, mais est indécis lorsqu’il envoie le ballon dans la surface. Pas beaucoup de magie là-bas.



il y a 2 mois 16h12 HAE 68 minutes : Ward effectue un plongeon et reste assis sur le ballon pendant un moment, et pourtant il lance également une attaque sauvage. Dan James est au volant, coupe à l’intérieur puis tire juste à côté.



il y a 4 mois 16h10 HAE 67 minutes : La Croatie envoie le ballon devant le but de Majer, le premier signe de danger de sa part depuis un bon moment.



il y a 6 mois 16h08 HAE 64 minutes : Wilson, sur un triplé, et se pavanant avec une confiance suprême, tente de faire jouer Dan James. Jordan James, quant à lui, a été excellent au milieu de terrain. Son nouveau manager est Wayne Rooney à Birmingham City.



il y a 8 mois 16h06 HAE 62 minutes : Simon McMahon ajoute son point de vue calédonien habituel : « Salut John. Allons-nous au match de qualification Norvège-Espagne en seconde période ? Parce qu’à moins que la Norvège ne trouve un vainqueur, et je veux dire, ce n’est pas comme si elle avait des buteurs dans son équipe, n’est-ce pas, l’Écosse ira en Allemagne l’année prochaine. Oui monsieur, je peux danser. J’ai un rêve! Allez l’Ecosse ! D’ailleurs, je suis complètement à la vapeur. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué. Mais allez l’Espagne, allez l’Écosse ! Un ami du jeu a décrit Erling Haaland comme une « morue ». Je ne pense pas que ce soit un compliment.



il y a 10 min 16h05 HAE 61 minutes : Luka Modric, barbu ces jours-ci, a l’air malade comme un perroquet.



il y a 10 min 16h04 HAE But! Pays de Galles 2-0 Croatie (Williams, 60 ans) Pour la deuxième fois, un remplaçant croate est immédiatement suivi d’un but gallois. Vida se dirige clairement et Dan James récupère parfaitement son centre et Wilson se dirige vers l’intérieur. Pandémonium dans la principauté.



il y a 11 minutes 16h03 HAE 60 minutes : Arrive Sosa pour la Croatie, en remplacement de Barisic.



il y a 12 mois 16h02 HAE 58 minutes : Certains bombardements aériens de la Croatie et du Pays de Galles arrivent en tête. Brozovic en tente un à longue distance et le rate.



il y a 13 mois 16h01 HAE 57 minutes : Le signal retentit que Brooks va partir, et le rythme de Dan James, en forme ces derniers temps, arrive. Gvardiol, le défenseur de Manchester City, a connu des difficultés tout au long du match.



il y a 15 mois 15h59 HAE 54 minutes : Brooks et Wilson se rejoignent presque, mais c’est peut-être la dernière fois que nous verrons Brooks, qui a bien joué. La Croatie n’a pas eu de réponse à son mouvement.



il y a 20 min 15h55 HAE 51 minutes : Les niveaux d’énergie du Pays de Galles ont été extrêmement impressionnants, mais cela aura un coût. Ils sont en bonne position pour une première défaite contre la Croatie.



il y a 20 min 15h54 HAE 49 minutes : Kieffer Moore a aussi une chance éphémère. Le Pays de Galles cherche à avancer, la Croatie semble basculer sur ses talons.



il y a 22 mois 15h52 HAE 48 minutes : C’est ce que recherchait le Pays de Galles en première mi-temps et l’a trouvé avec sa toute première attaque de la seconde. Harry Wilson a marqué cela à l’occasion de sa 50e sélection.



il y a 23 mois 15h51 HAE But! Pays de Galles 1-0 Croatie (Wilson, 47 ans) Longue balle pompée pour Wilson, depuis Danny Ward, Moore passe, Brooks joue son rôle et une belle finition en boucle de Wilson. Harry Wilson du Pays de Galles marque un but. Photographie : Kieran McManus/Shutterstock

il y a 24 mois 15h50 HAE 46 minutes : Triple changement pour la Croatie – Pasalic, Beljo et Stanisic activés, Juranovic, Brekalo et Musa absents. Zlatko Dalić n’est visiblement pas impressionné par ce qu’il a vu. Beljo a une première chance, mais elle est fermée.



il y a 40 mois 15h34 HAE Mi-temps : Pays de Galles 0-0 Croatie Pas de temps supplémentaire, car le match a été plein d’action et de jeu fluide, principalement du Pays de Galles, qui s’est rapproché à plusieurs reprises mais pourrait se demander s’il a besoin de plus d’avantage pour dépasser les Croates, qui ne regardent pas. en très bon état. Tout cela pour jouer.



il y a 42 mois 15h32 HAE 44 minutes : Oui, les choses ont un peu ralenti, la Croatie n’ayant la mesure du Pays de Galles que pour un long ballon destiné à Wilson et il faut Juranovic pour chasser et éviter le danger.



il y a 45 mois 15h29 HAE 42 minutes : Comédie alors que le juge de touche perd son drapeau alors que Juranovic est clairement hors-jeu. Nous pouvons au moins rire de ces choses.



il y a 45 mois 15h29 HAE 41 minutes : Roberts cherche à lancer le ballon sur la ligne à partir d’un lancer. Le Pays de Galles a l’air un peu épuisé.



il y a 48 min 15h26 HAE 38 minutes : Majer tombe après que Chris Mepham l’ait plaqué par derrière. La Croatie envoie les défenseurs pour que Modric vise dans la surface, mais le grand homme le met hors du jeu. Même le meilleur milieu de terrain du 21e siècle commet des erreurs.

il y a 50 mois 15h24 HAE 36 minutes : La Croatie ne s’amuse vraiment pas, les attaquants gallois reviennent au tacle lorsqu’ils pensent avoir le temps avec le ballon.



il y a 53 min 15h21 HAE 33 minutes : Brozovic, l’un des trois milieux de terrain qui ont porté la Croatie à de tels sommets, s’avance. Aucun d’entre eux n’a eu la tâche facile à Cardiff.



il y a 1h 15h18 HAE 31 minutes : La Croatie essaie de sortir, après avoir été repoussée, mais le Pays de Galles prend du retard, et Neco Williams suit le film de Harry Wilson et lâche le ballon. Bon arrêt de Livakovic encore une fois. Le Pays de Galles en viendra-t-il à regretter sa domination qui n’a pas abouti à un but ?



il y a 1h 15h16 HAE 29 minutes : Belle pièce de hold-up de Kieffer Moore, une si bonne touche pour un grand homme. Peut-être pas le meilleur finisseur de tous les temps, mais un bon footballeur. Bournemouth devrait l’utiliser davantage, et d’ici la fin de la saison, il pourrait bien le faire.



il y a 1h 15h14 HAE 28 minutes : Une attaque de Croatie, et Ben Davies couvre bien pour couper Majer.



il y a 1h 15h13 HAE 26 minutes : Livakovic récupère le ballon sur un coup de pied et prend son temps. La Croatie a besoin de répit et est en danger après cette défaite contre la Turquie.



il y a 1h 15h12 HAE 25 minutes : Livakovic gâche le corner et Modric – anonyme jusqu’à présent – ​​doit se dégager. C’est tout le Pays de Galles. Ils ont été excellents.



il y a 1h 15h11 HAE 24 minutes : Fermer! Brozovic joue le projet d’exclusion mais Wilson bat le mur et Livakovic réalise un bel arrêt. Il allait probablement toucher le poteau.



il y a 1h 15h10 HAE 23 minutes : Vida – qui d’autre – écrase Wilson, après une belle passe de David Brooks. Le Pays de Galles bénéficie d’un coup franc dans une position dangereuse.



il y a 1h 15h08 HAE 21 minutes : Quel long lancer de Conor Roberts, l’héritier d’Andy Legg en lançant une balle dans la surface croate. Vinnie Jones pourrait aussi les lancer.



il y a 1h 15h07 HAE 19 minutes : Les fans du Pays de Galles et de Bournemouth chantent-ils qu’ils aimeraient pouvoir être comme David Brooks ? Peut-être qu’ils le pourraient.



il y a 1h 15h06 HAE 16 minutes : Première occasion pour la Croatie mais Brekalo se dirige vers le dessus. Le Pays de Galles avait l’air de le couvrir.



il y a 1h 15h03 HAE 15 min: Les supporters croates sont plutôt atonaux, contrairement aux tons terpsichoréens des supporters gallois. Mais ils font beaucoup de bruit.



il y a 1h 15h01 HAE 12 minutes : Wilson est libéré par Brooks, et joue dans Moore, Vida devant passer pour dégager. Le Pays de Galles offre un réel danger.



il y a 1h 14h58 HAE 10 minutes: Brooks, à qui on demande beaucoup en l’absence d’Aaron Ramsey, s’effondre mais ne peut pas s’en sortir. Jordan James, à l’autre bout du terrain, s’implique dans une bagarre au milieu de terrain. Il a l’air d’être un véritable espoir.



il y a 1h 14h55 HAE 8 minutes : Brooks l’accroche en avant, Moore tente de faire de même. La Croatie semble s’être calmée après un début plutôt paniqué.



il y a 1h 14 h 54 HAE 6 minutes : Harry Wilson est frappé par Kovacic, mais semble aller bien. L’homme de City ne s’est pas retenu du tout.



il y a 1h 14h52 HAE 4 minutes : Le Pays de Galles est en train de le lancer. Danny Ward, le gardien de but, frappe une première fois les chevrons. Ensuite, il lit lui-même une longue balle et lance une attaque. David Brooks était proche. À bout de souffle jusqu’à présent.



il y a 1h 14h51 HAE 3 minutes : Ampadu est évincé alors que le ballon est pompé dans la surface. Vida, avec ce lifting de Croydon en nœud supérieur, étouffe presque le danger.



il y a 1h 14h50 HAE 2 minutes : Énorme bruit à Cardiff. Je conseillerais à quiconque rejette le football international d’assister à un match du Pays de Galles dans la capitale. Passionné ne s’en approche pas.



il y a 1h 14h49 HAE 1 minute: Il y a une minute de silence pour ceux qui ont été perdus dans le conflit en Israël et en Palestine… et c’est parti, Neco Williams s’approche de trouver Kieffer Moore avec un laissez-passer à l’intérieur.



il y a 1h 14h45 HAE L’hymne national gallois – Hen Wlad Fy Nhadau – retentit. Un son incroyable. La nation galloise souffre après ce qui s’est passé au rygbi samedi. Les hommes de Rob Page peuvent-ils redonner vie aux esprits ?



il y a 2 heures 14h40 HAE Le Cardiff City Stadium résonne au son des 68 canons de The Alarm. C’était il y a seulement 40 ans. La réponse du nord du Pays de Galles à The Clash croisée avec The Boss ? Avec John Cooper Clarke à la batterie.

il y a 2 heures 14h35 HAE Peter Oh nous contacte : « Le kit d’échauffement croate est impressionnant, avec ses huit sponsors figurant sur le devant du maillot. Je suppose que c’est ainsi qu’ils peuvent se permettre que les rotations de la colonne thoracique soient prises en charge par quelqu’un d’autre que celui qui assure les étirements des mollets et les coups de pied au talon.



il y a 2 heures 14h20 HAE La Croatie a perdu contre la Turquie mercredi, ce qui n’a pas été pratique pour le Pays de Galles, effectue trois changements. Josip Juranovic, Domagoj Vida et Lovro Majer remplacent Josip Stanisic, Josip Sutalo et Mario Pasalic. Ivan Perisic fait partie d’une liste de blessés, mais il y a toujours Luka Modric. .



il y a 2 heures 14h06 HAE Le Pays de Galles bat la Lettonie 2-0 lors de leur dernière qualification et n’effectuent que deux changements, les blessés Brennan Johnson et Aaron Ramsey étant remplacés par David Brooks et Kieffer Moore.



il y a 2 heures 13h52 HAE L’excellent Ben Fisher est notre homme dans le camp du Pays de Galles. Avec l’espoir d’obtenir une place automatique à l’Euro 2024 en jeu, la valeur d’une victoire dimanche sur le leader du groupe D, la Croatie, serait inestimable, une performance pour les âges un bonus. Une victoire, quelle qu’elle soit – peu convaincante ou convaincante – pourrait avoir un effet durable avant le dernier tour de qualification le mois prochain. Le confort de Cardiff donne à Ben Davies la confiance que le Pays de Galles peut renverser les pronostics En savoir plus



il y a 2 heures 13h50 HAE Les équipes Pays de Galles: Salle; Roberts, Rodon, Mepham, Davies (c); J. James, Wilson, Ampadu, Williams ; Brooks, Moore. Sous-marins: Hennessey, King, Lockyer, Bradshaw, Levitt, Cullen, Savage, Poole, Low, D. James, Sheehan, Broadhead Croatie: Livaković; Juranovic, Vida, Gvardiol, Barisic ; Modric (c), Brozovic, Kovacic ; Majer, Musa, Brekalo. Sous-marins: Labrovic, Ivusic, Stanisic, Erlic, Sutalo, Vlasic, Pasalic, Moro, Sosa, Beljo