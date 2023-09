Pays de Galles contre Australie : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

il y a 1 mois 15h26 HAE 23 minutes : Tomkins charge le coup de pied de Donaldson et les plaqueurs gallois envahissent. L’Australie garde le contrôle. Bell transporte à courte portée. Arnold fait de même. Koroibete pointe un vilain arracheur en avant. Rees-Zammit donne également un coup de pied et le récupère presque grâce à son rythme, mais Petaia nettoie. Il y a une lutte près de la ligne de touche. Cela se termine avec l’Australie qui reçoit le fil de mêlée.



il y a 3 mois 15h24 HAE Peine! Pays de Galles 10-6 Australie (Anscombe, 21 ans) Pas d’erreur cette fois. Une frappe nette et juste ce qu’il faut de tirage permettent au ballon de naviguer à travers les bâtons.



il y a 4 mois 15h23 HAE 20 minutes : Beard fait tomber l’alignement et le Pays de Galles reçoit une bonne poussée sur le maul. Ils ont maintenant joué trois mouvements d’alignement astucieux. L’un d’entre eux a conduit à un essai. L’un d’eux a conduit à un bris de ligne et maintenant ce maul leur a valu un penalty. Anscombe visera à nouveau. Même distance mais sur l’angle.



il y a 5 mois 15h22 HAE 19 minutes : Anscombe frappe le poteau. Il s’est juste courbé un peu trop vers la gauche. Kellaway dégage avec un grand coup de botte.



il y a 6 mois 15h22 HAE 18 minutes : Hooper est un peu trop impatient de la panne. C’est un tueur d’entraîneur. Il fit le tour du ruck et passa ses mains sur le ballon alors que Davies était sur le point de le jouer. A quoi pensait-il ? Anscombe l’aligne à environ 40 m.



il y a 7 mois 15h20 HAE 17 minutes : Le Pays de Galles remporte l’alignement et sort, mais l’Australie est de retour. Patience, puis Donaldson franchit un demi-espace. Il a des coureurs en soutien mais ne parvient pas à les trouver. Josh Adams chronométre un terrain monstre et l’Australie doit nettoyer et parsemer sa propre zone de but. Plus tôt, Anscombe était cloué par Kerevi.



il y a 9 mois 15h19 HAE 16 minutes : Donaldson joue un magnifique coup de pied dans le corner après un travail contrôlé des Wallabies. McDermott a décidé de lever une boîte contestable plutôt que de trouver le contact et l’Australie l’a récupéré. Ils ont travaillé les phases jusqu’à ce que leur demi d’ouverture choisisse de repousser le Pays de Galles dans leurs 22.



il y a 11 minutes 15h17 HAE Peine! Pays de Galles 7-6 Australie (Donaldson, 15 ans) Et encore. Donaldson a apporté ses bottes avec lui.



il y a 12 mois 15h16 HAE 13 minutes : Énorme mêlée d’Australie. Ils retournent la meute de Wlesh et forcent Francis à se mettre à genoux. Penalty pour les Wallabies.



il y a 13 mois 15h15 HAE Biggar blessé Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Pays de Galles. 13 minutes plus tard et le talisman est remplacé par Anscombe.



il y a 13 mois 15h15 HAE 12 minutes : Le Pays de Galles dépasse la ligne et Petaia récupère le ballon libre et court vers la ligne. Cela devient compliqué et McDermott joue un délicieux dink par-dessus. Le Pays de Galles entre en jeu et l’Australie remporte la mêlée.



il y a 14 mois 15h13 HAE 10 minutes: Un autre dégagement de McDermott sur un coup de pied ratissé le place à mi-chemin. Le Pays de Galles change la donne à l’alignement et joue des passes soignées près de la ligne. Un orteil en avant donne du fil à retordre à Donaldson. Il le renverse mais pas vers l’avant, alors McDermott donne son deuxième coup de pied impressionnant en une minute.



il y a 16 mois 15h11 HAE Peine! Pays de Galles 7-3 Australie (Donaldson, 9) L’Australie au tableau alors que Donaldson marque juste devant. Biggar lui tient l’épaule. Anscombe s’échauffait sur le côté. Biggar va continuer mais il n’a pas l’air à l’aise. Un à surveiller.



il y a 18 mois 15h09 HAE 8 minutes : Oh, ils le perdent à deux mètres de moins. Bell, je pense, avec l’acte final. La puissance de Kerevi a ouvert l’écart et Arnold, dans l’angle, a trouvé plus d’espace. Rees-Zammit a réussi le tacle qui a forcé l’en-avant. C’était un moyen d’économiser un essai. Pourtant, l’Australie a le penalty.



il y a 19 mois 15h08 HAE 6 minutes : L’alignement de l’Australie n’est pas propre mais ils l’ont toujours. Nawaqanitawase fait un portage raide dans les tripes. Le Pays de Galles défend bien et les a désormais repoussés au 22ème rang. Koroibete charge. Les deux ailiers quittent leur aile à la recherche de travail. Maintenant Valetini. Nawaqanitawase encore. Kerevi effectue un transfert en force. Avantage de pénalité pour hors-jeu.



il y a 21 mois 15h07 HAE 5 minutes: L’Australie lance une attaque. Hooper charge au milieu avec une forte portée. Ils ont un avantage autour du 22 pour un plaquage haut mais Slipper le perd au contact. Apparemment, de nombreux fans ne sont pas encore arrivés à leur place en raison de retards aux tourniquets. Quel dommage. Quoi qu’il en soit, l’Australie pousse le penalty dans le coin.



il y a 24 mois 15h04 HAE ESSAYER! Pays de Galles 7-0 Australie (Davies, 3) Quel essai !!! Depuis l’alignement à mi-chemin, le long de la ligne et un ballon revenu à l’intérieur, Morgan passe à travers un espace. Davies, sur une superbe ligne intérieure, marque un essai de demi de mêlée classique alors qu’il galope sous les poteaux. Biggar slots la conversion facile. Trop facile pour le Pays de Galles. Où était la défense australienne ?

il y a 25 mois 15h03 HAE 2 minutes : Bon alignement du Pays de Galles. Sur la ligne, Biggar trouve une touche avec un bon coup de pied dans le 22 australien.



il y a 26 mois 15h02 HAE 1 minute: Penalty pour le Pays de Galles dès le coup d’envoi. L’Australie enfreint dès la première panne.



il y a 31 mois 14h57 HAE Les équipes sont sorties. Ravi de voir les deux équipes porter leurs maillots domicile. L’Australie en or avec un short vert. Le Pays de Galles en rouge avec des troncs blancs. Hymnes en cours. Presque là.



il y a 32 mois 14h56 HAE Correction! « C’est connu et premier cinq huitième par ici. 12 est le deuxième cinq huitième. Cela vient de Matthieu O’Connor qui m’a, à juste titre, mis au clair. Excuses d’un Saffa. Merci Matthieu. Cela a été corrigé ci-dessous.



il y a 48 min 14h40 HAE Tu l’as dit, mon pote @danielgallan 2 géants historiques du jeu sous-performants ces derniers temps, 2 entraîneurs principaux polarisants sous pression WG moins qu’EJ, cela devrait être une bataille de ding dong. Les Australiens devraient remporter une grosse victoire sous la direction d’Eddie, le Pays de Galles étant toujours sur la bonne voie. Savoureux Test Match recevant un coup de pied ou 2 entre eux – John McEnerney (@MackerOnTheMed) 24 septembre 2023



Tous les regards sont tournés vers le 10 australien C'est une étrange réalité pour une équipe qui a produit Michael Lynagh et Stephen Larkham, mais l'Australie a de sérieux problèmes au poste d'ouvreur. Carter Gordan a été choisi comme seul véritable 10 dans l'équipe des 33 aux dépens de Bernard Foley et Quade Cooper mais il se retrouve désormais sur le banc pour celui-ci. Au lieu de cela, Ben Donaldson, plus un arrière qu'un premier cinq-huitième, comme l'appellent certains Australiens, occupera la position la plus importante. Australie: Andrew Kellaway ; Mark Nawaqanitawase, Jordan Petaia, Samu Kerevi, Marika Koroibete ; Ben Donaldson, Tate McDermott ; Angus Bell, David Porecki (capitaine), James Slipper, Nick Frost, Richard Arnold, Robert Leota, Tom Hooper, Rob Valetini. Remplacements : Matt Faessler, Blake Schoupp, Pone Fa'amausili, Matt Philip, Fraser McReight, Nic White, Carter Gordon, Suli Vunivalu.

📅 Lundi 25 septembre, 5h00 AEST

📺 @StanSportAU @Channel9#Wallabies #RWC2023 pic.twitter.com/EZGwTKbz6N – Wallabies (@wallabies) 24 septembre 2023

De grands noms reviennent pour le Pays de Galles Warren Gatland a rappelé 12 joueurs qui avaient débuté contre les Fidji au premier tour mais qui étaient restés au repos pour le Portugal. Seuls Taulupe Faletau, Louis Rees-Zammit et le capitaine Jac Morgan conservent leur place de titulaire tandis qu'Adam Beard remportera sa 50e sélection pour son pays. Pays de Galles: Liam Williams; Louis Rees-Zammit, George North, Nick Tompkins, Josh Adams ; Dan Biggar, Gareth Davies ; Gareth Thomas, Ryan Elias, Tomas Francis ; Will Rowlands, Adam Beard ; Aaron Wainwright, Jac Morgan (capitaine), Taulupe Faletau Remplaçants: Elliot Dee, Corey Domachowski, Henry Thomas, Dafydd Jenkins, Taine Basham, Tomos Williams, Gareth Anscombe, Rio Dyer.