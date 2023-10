Pays de Galles contre Argentine : quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

et les liens historiques entre le Pays de Galles et l’Argentine sont explorés en Patagonie.

Le Pays de Galles doit se passer de la présence de Taulupe Faletau, l’un de ses rares talents de classe mondiale. Son absence déplace Aaron Wainwright au n°8, le capitaine Jac Morgan au côté aveugle et amène Tommy Reffell de Leicester sous le maillot 7. Sur le banc, Christ Tshiunza est en troisième ligne et la perte de Gareth Anscombe signifie que Sam Costelow est le remplaçant 10.

il y a 1h 09h45 HAE Préambule

Et juste comme ça, la fin des affaires de la Coupe du Monde de Rugby est là, qui démarre littéralement avec ce match à Marseille.

2022 est un autre pays pour le Pays de Galles. La vie sous le régime de Wayne Pivac était un étrange mélange, jamais aussi souligné que la toute première victoire à l’extérieur en Afrique du Sud, suivie de près par une défaite à domicile contre la Géorgie. Chaque match avait le soupçon de voir un homme ivre avec un kebab tomber inévitablement sur le béton à seulement cinquante mètres de sa maison. La défaite contre les Lelos à Cardiff a suffi à envoyer un Kiwi sur son chemin, tandis qu’au loin un autre revenait ; se dessinant lentement comme Omar Sharif dans Lawrence d’Arabie, mais dans un costume de papa beige et une coupe ras du cou.

Warren Gatland était de retour, et lors des matchs de préparation de la Coupe du monde, il y avait une allusion au fait que le temps passé par l’équipe dans son camp d’été physiquement tortueux se traduisait en un plan. Un plan pour se débarrasser de l’inquiétude de l’époque de Pivac, insuffler une certaine confiance et construire un plan de match adapté à la tâche de sortir de la Poule C : WarrenBall 5.0.

Le plan a fonctionné et plus encore. Cymru a taclé, donné des coups de pied et préparé avec compétence son chemin vers l’un des totaux de points les plus élevés des poules, terminant premier et affrontant maintenant l’Argentine en quart de finale.

Los Pumas sont les anti-Pays de Galles dans cette Coupe du Monde. L’équipe de Michael Cheika constituait un cri logique pour remporter la poule D ; confiant après environ douze mois historiques marqués par des victoires contre la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et l’Australie, tout en ratant de peu un scalp de Springbok. Ensuite, la botte de George Ford et un effort défensif tenace de l’Angleterre ont rendu toute l’équipe stupide lors d’une performance horriblement lourde au premier tour. Lentement, ils ont reconstruit à partir des décombres, s’améliorant chaque semaine et culminant avec une victoire divertissante contre le Japon pour sceller leur participation à ce match. Au fond, cependant, ils semblent toujours fragiles en défense, ce qu’on ne peut pas dire du Pays de Galles.

Les trois tournois précédents ont vu l’une de ces équipes perdre une demi-finale, dans quelques heures nous saurons qui aura une autre chance de faire mieux.