Pays de Galles 70 – 36 Ecosse

Andrew Higgins a marqué pour des essais alors que le Pays de Galles battait l’Écosse pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde en fauteuil roulant

Le Pays de Galles affrontera l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant après s’être qualifié avec une confortable victoire 70-36 sur l’Écosse.

Le Pays de Galles a semblé le plus probable tout au long du concours et deux essais de Scott Trigg-Turner ainsi que des contributions d’Andrew Higgins, Gary Preece, Harry Jones et Martin Lane ont donné à leur équipe une avance de 16 points à mi-chemin à Sheffield devant 1 129 fans. .

Ils ont continué à affirmer leur domination tout au long du match, Jones a attrapé son doublé et Higgins en a ajouté trois autres pour son quad avant que Trigg-Turner ne réussisse son tour du chapeau et que Lane ne passe pour un essai tardif. L’effort de John Willans, un doublé de Mike Mellon et quatre essais de Dan Grant ont tous été vains alors que l’Écosse a été éliminée sans enregistrer de victoire.

Le Pays de Galles est sorti des pièges et a eu le premier essai quand ils l’ont travaillé de gauche à droite et Trigg-Turner était sur place pour voler à travers un espace et atterrir avant que Preece n’ajoute une seconde.

L’Écosse a riposté avec l’un des leurs, après avoir été la première à se rendre à son propre coup d’envoi, alors que Grant se tordait et se retournait avant de traverser la zone d’en-but pour réduire de moitié le déficit.

Le Pays de Galles a redécouvert son avantage de 12 points avec 13 minutes au compteur lorsque le skipper Stuart Williams a donné un coup de pied soigné au Trigg-Turner pressé et que Higgins s’est ensuite frayé un chemin.

Willans et Mellon ont riposté deux fois de suite pour l’Ecosse mais les conversions ont été ratées. Après une période de domination écossaise, le Pays de Galles a commencé à se réinstaller dans son rythme et a réussi deux essais en une minute grâce à Lane et Jones.

Mais l’Ecosse est revenue une fois de plus avant la pause quand elle a percé un trou dans la défense galloise et que Grant a touché le sol, réduisant le score à 36-20 avant la mi-temps.

La seconde mi-temps a commencé de la même manière que la première alors que l’Écosse était surprise en train de faire la sieste. Le Pays de Galles a prolongé son avance lorsque Jones a tenté son deuxième essai avant que Higgins n’en ajoute deux autres pour son triplé moins de cinq minutes plus tard.

Le Pays de Galles a menacé de disparaître lorsqu’il a décroché un quatrième essai de la mi-temps grâce à Trigg-Turner après une combinaison rapide de passes. Pourtant, l’Écosse a continué à se débrouiller et a obtenu les récompenses qui lui étaient dues lorsque Mellon a décroché son deuxième avant que Grant n’obtienne un triplé.

La performance agressive, haussière et solide du Pays de Galles a été complétée dans les dernières minutes avec de nouveaux scores du joueur du match Higgins et Lane à nouveau, mais la réponse tardive de Grant pour l’Écosse n’a pas suffi à empêcher le Pays de Galles de se qualifier pour les quatre derniers.

La Etats-UnisLes espoirs d’atteindre les huitièmes de finale ont pris fin plus tôt dans la journée après avoir été battus 116-6 par France.

Mostefa Abassi et Jeremy Bourson ont tous deux réussi cinq essais chacun dans la victoire des vainqueurs du groupe B, qui affrontent désormais Australie en demi-finale.

Il y a aussi eu des triplés pour Jonathan Hivernat et Gilles Clausells, tandis que Thomas Duhalde a ajouté deux essais, et Lionel Alazard, Nicolas Clausells et Guillaume Mautz en ont obtenu un chacun.

Alazard a lancé neuf conversions, Duhalde en a réussi quatre et Gilles Clausells en a fait plus de trois, tandis que la réponse des États-Unis est venue d’un essai de Mackenzie Johnson qui a été converti par Micah Stewart.