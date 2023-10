Pays de Galles 4-0 Gibraltar

Le Pays de Galles s’est préparé pour les qualifications pour l’Euro 2024 en remportant une victoire 4-0 contre Gibraltar à Wrexham.

Tous les buts sont survenus en première mi-temps alors que Kieffer Moore a marqué deux fois, Ben Davies et Nathan Broadhead étant également inscrits sur la feuille de match.

Après la victoire du mois dernier en Lettonie, c’était la première fois que le Pays de Galles remportait des victoires consécutives depuis novembre 2021.

Cette performance, notamment lors de la première période, encouragera le sélectionneur gallois Rob Page avant le match de qualification crucial contre la Croatie dimanche, même si la position de Gibraltar dans le football mondial doit être prise en compte.

Moore marque le quatrième but du Pays de Galles contre Gibraltar





Comment Moore a aidé le nouveau Pays de Galles à vaincre Gibraltar

Il s’agissait de la première rencontre entre les deux nations au niveau senior et marquait également le retour du Pays de Galles sur l’hippodrome SToK pour la première fois depuis sa victoire sur Trinité-et-Tobago en 2019.

La Fédération de football du Pays de Galles a été récompensée par une salle comble de 10 008 personnes alors que les supporters du nord ont montré leur appétit pour soutenir l’équipe nationale.

Page a reposé plusieurs habitués en pensant au match contre la Croatie, alors que le Pays de Galles aura de manière réaliste besoin d’au moins un point pour maintenir en vie ses espoirs de qualification automatique pour la finale du Championnat d’Europe de l’été prochain en Allemagne.

Davies a pris le poste de capitaine en l’absence d’Aaron Ramsey, blessé, le défenseur de Tottenham remportant sa 81e sélection alors que Gibraltar disputait le 81e match de son histoire.

Charlie Savage, le fils de 20 ans de l’ancien milieu de terrain gallois Robbie, Joe Low, Regan Poole et Liam Cullen, a remporté les premières sélections.

Ben Davies marque le premier but du Pays de Galles contre Gibraltar





Savage, en particulier, pourrait être satisfait de son travail de nuit car il a fait preuve de sang-froid dans la possession et a présenté une bonne gamme de passes.

Gibraltar est entré dans le match au 198ème rang mondial avec seulement neuf nations en dessous d’eux au classement de la FIFA.

Se préparant à affronter la République d’Irlande en qualification pour l’Euro lundi, Gibraltar avait subi six défaites consécutives et n’avait plus marqué depuis une victoire amicale 1-0 contre Andorre il y a 11 mois.

Les acclamations les plus bruyantes des premières minutes sont venues lorsque Savage a évoqué les souvenirs de son père avec un défi croustillant, mais juste, sur Tjay De Barr qui a laissé l’attaquant de Gibraltar sur le sol.

Broadhead n’était pas cadré après quelques efforts avant que le Pays de Galles ne prenne l’avantage après 22 minutes d’une source improbable.

Le skipper Davies s’est élevé le plus haut depuis le coin de Broadhead et la faillibilité de Gibraltar dans les airs a été à nouveau punie lorsque Moore a rencontré le centre de Savage pour marquer de manière experte sur un poteau.

Daniel James, en début de match pour Wes Burns, blessé, faisait des ravages sur la gauche et a forcé un arrêt tentaculaire de Dayle Coleing.

Le gardien de Gibraltar surmené a également refusé Savage à deux reprises et Liam Walker a dégagé un autre effort de Davies sur la ligne.

Broadhead a ensuite récupéré la passe de James à la 35e minute et s’est retourné intelligemment pour trouver le coin supérieur du filet de Coleing avec une douce frappe du pied droit.

Liam Cullen, du pays de Galles, court au Roy Chipolina de Gibraltar





Cullen s’est approché à deux reprises et le quatrième est arrivé juste avant la mi-temps alors que James se précipitait à nouveau pour délivrer un centre parfait pour la tête en attente de Moore.

Page a effectué une série de remplacements à la mi-temps et le match a perdu une grande partie de son rythme.

Les changements ont également éliminé la possibilité que le Pays de Galles éclipse sa victoire record de 11-0 contre l’Irlande en 1888.

Tom Bradshaw était à quelques centimètres de se connecter avec un centre de Josh Sheehan qui a traversé le but, mais la seconde mi-temps a été en grande partie une affaire indescriptible.

James a sorti la foule de son sommeil avec un effort oblique qui a secoué les boiseries, mais le Pays de Galles avait déjà atteint ses objectifs avant dimanche.

Et après?

Pays de Galles avoir un match de qualification crucial pour l’Euro 2024 contre les leaders du groupe D Croatie au Cardiff City Stadium dimanche ; coup d’envoi à 19h45.