Pays de Galles 34 – 39 Australie

Mark Nawaqanitawase a marqué deux fois alors qu’une Australie ravagée par les blessures est revenue de 21 points pour gagner à Cardiff

L’Australie, touchée par une blessure, est revenue avec 21 points de retard pour remporter une victoire sensationnelle 39-34 contre le Pays de Galles au Principality Stadium.

Le Pays de Galles semblait vouloir répondre à la défaite choc de la semaine dernière à domicile contre la Géorgie en s’accrochant à Cardiff, mais les Wallabies ont produit un retour épique pour gagner.

Openside Jac Morgan a de nouveau marqué deux essais – comme il l’a fait la semaine dernière lors de la défaite contre Los Lelos – tandis que Taulupe Faletau et Rio Dyer ont ajouté des scores, et Gareth Anscombe a ajouté quatre conversions et deux pénalités.

Pays de Galles – Essais : Morgan (10, 47), Faletau (22), Dyer (52). Contre : Anscombe (11, 23, 48, 53). Enclos : Anscombe (19, 28). Carton jaune : Tipuric (67), Elias (74). Australie – Essais : Fainga’a (34), Nawaqanitawase (58, 68), Penalty try (74), Lonergan (79). Contre : Donaldson (35), Lolesio (69, 80). Enclos : Donaldson (4, 15). Cartons jaunes : Gordon (34), Robertson (45).

Le talonneur des Wallabies Folau Fainga’a et l’ailier Mark Nawaqanitawase (deux) ont marqué leurs essais, Ben Donaldson ajoutant deux pénalités et une conversion, mais ils ont perdu le demi de mêlée Jake Gordon et l’ailier Tom Robertson au sin-bin.

Seule nation à avoir disputé cinq tests cet automne, cet affrontement était apparu comme un de trop pour l’Australie, qui a eu du mal à faire face à une série de problèmes de blessures dans son équipe.

En effet, après avoir perdu huit joueurs de l’équipe qui s’est inclinée contre l’Irlande la semaine dernière, et déjà sans nombre de joueurs pour le tour en Europe, les Wallabies étaient réduits à néant au Principauté Stadium.

Malgré cela, ils sont passés de 34-13 à 34-32, avant de marquer le vainqueur grâce au talonneur Lachlan Lonergan.

L’Australien Dave Rennie n’avait que 25 joueurs à sélectionner pour le test à Cardiff, en raison d’une série de blessures

Le centre des Ospreys, Joe Hawkins, a remplacé Owen Watkin pour ses débuts au Pays de Galles. Alun Wyn Jones a été rappelé pour commencer dans la deuxième ligne pour la première fois depuis les Six Nations, tandis que l’arrière latéral Leigh Halfpenny était en ligne de retour de blessure, pour se retirer (spasme du dos) après l’échauffement. Rio Dyer a remplacé Josh Adams sur l’aile, Adams commençant alors à la place de Halfpenny. L’arrière de Gloucester Louis Rees-Zammit, le centre des Saracens Nick Tompkins et l’attaquant d’Exeter Christ Tshiunza n’étaient pas disponibles car le match se déroulait en dehors de la fenêtre de test officielle. Les Wallabies ont apporté sept changements forcés à l’équipe qui a perdu contre l’Irlande alors que l’ouvreur Ben Donaldson, le demi de mêlée Jake Gordon, le numéro 8 non plafonné Langi Gleeson, le flanker Fraser McReight, le talonneur Folau Fainga’a, le centre Reece Hodge et l’ailier Jordan Petaia sont venus Nic White (commotion cérébrale), Rob Valetini (cheville), Michael Hooper (commotion cérébrale), Dave Porecki (talonneur), Hunter Paisami (genou), Andrew Kellaway (orteil) ont abandonné blessé, avec Will Skelton (La Rochelle), Bernard Foley (Kubota Spears) indisponible. Taniela Tupou (Achille) a également abandonné l’équipe.

Le Pays de Galles a fait un terrible début de compétition, alors que le deuxième ligne Adam Beard a renversé le coup d’envoi, et les Wallabies ont ensuite forcé une pénalité de mêlée, que Donaldson – tentant son premier coup de pied depuis qu’il a raté une conversion directe contre l’Italie à Florence, ce qui signifiait la défaite – a vacillé c’est fini pour 3-0.

Le Pays de Galles a répondu en forçant son propre penalty lors de la mêlée suivante, que Justin Tipuric et Anscombe ont choisi de frapper pour toucher en faveur d’un tir au but.

Un en-avant du demi de mêlée gallois Tomas Williams à quelques mètres des poteaux a cependant vu l’occasion passer, les hôtes ayant semblé vifs dans le portage.

À 10 minutes, le Pays de Galles a cependant réussi l’essai d’ouverture, alors que Morgan a claqué son troisième en une semaine après que le retour d’Alun Wyn Jones a pris un déchargement de Williams pour faire le saut de ligne clé dans les 22, avant de passer pour Morgan pour terminer fortement.

Ben Donaldson a lancé les premiers points du concours après une erreur du Pays de Galles au coup d’envoi

Un tacle élevé du centre débutant du Wales Test, Joe Hawkins, a rapidement vu Donaldson envoyer son deuxième penalty, pour amener les visiteurs à un point.

À la 19e minute, le Pays de Galles a ramené son avance à quatre points lorsqu’Anscombe a puni l’Australie du côté ouvert de Fraser McReight pour ne pas avoir roulé.

Deux minutes plus tard, le Pays de Galles a eu son deuxième essai alors que Faletau glissait dans le coin après que Jones se soit déchargé à l’arrière et que Tipuric ait effectué un report clé pour de gros mètres dans la préparation.

Josh Adams – un appel tardif pour commencer après que Leigh Halfpenny se soit retiré avec un spasme au dos après l’échauffement – ​​a mis fin à la prochaine attaque de l’Australie, chahutant McReight pour forcer une pénalité de panne après que le demi de mêlée Jake Gordon ait rapidement tapoté un milieu de terrain peine.

L’impressionnant troisième ligne Morgan s’est frayé un chemin pour le premier essai

TMO Tom Foley est intervenu pour pénaliser l’Australie pour un tacle sans armes près de la demi-heure, très durement basé sur les rediffusions, permettant à Anscombe de frapper pour trois points supplémentaires.

Les Wallabies auraient dû frapper pour leur premier essai en réponse alors que l’aveugle Jed Holloway courait vers le corner avec un soutien à l’intérieur, mais a été superbement taclé en touche par Adams.

Entrant dans la mi-temps, l’ailier australien Nawaqanitawase a sprinté dans le 22 et a déchargé pour Reece Hodge, mais la passe suivante était vers l’avant, avant que l’équipe adverse ne frappe dans le coin après un tacle haut du Pays de Galles, d’où leur premier essai est venu.

Hooker Fainga’a était l’homme à descendre après avoir rompu avec un maul régulier, et lorsque Donaldson s’est converti, les Wallabies étaient de retour à moins de sept points.

Le n ° 8 du Pays de Galles Taulupe Faletau a couru pour son deuxième essai en première mi-temps

Mais dans les deux dernières minutes de la mi-temps, le demi de mêlée des Wallabies Gordon a été condamné pour s’être attaqué au demi de mêlée remplaçant du Pays de Galles Kieran Hardy n’ayant jamais repris le dessus, après quoi le Pays de Galles a appelé à une série de mêlées, mais n’a pas réussi à se remettre pour un essai car Hardy a été retenu avec l’horloge dans le rouge.

Un coup de pied de Hodge à grande distance au début de la seconde mi-temps est revenu du poteau, après que le Pays de Galles ait été pris hors-jeu, mais un désastre a ensuite frappé l’Australie alors que le remplaçant Tom Robertson a été condamné pour des infractions répétées à la mêlée d’équipe, les réduisant à 13 joueurs. .

Dans leurs deux attaques contre deux hommes de moins, le Pays de Galles a d’abord forcé un penalty du maul, avant de mutiler ensuite la ligne d’essai pour le deuxième de Morgan.

Gordon est revenu avec l’Australie à 14 points de retard, mais c’est le Pays de Galles qui marquerait à nouveau contre 14 joueurs, car un certain nombre de coups de maul ont accordé du territoire, avant que Dyer ne termine large.

Gareth Anscombe a superbement donné un coup de pied du tee, avant de boitiller avec une blessure au bras

Rétablie à 15, l’Australie a frappé pour sa deuxième près de l’heure de jeu alors que Nawaqanitawase terminait brillamment dans le coin, bien que Noah Lolesio ait frappé la conversion difficile à côté.

Le skipper du Pays de Galles Tipuric a été condamné pour un voyage flagrant et cynique sur Pete Samu après une interception à mi-chemin, et en quelques instants, Nawaqanitawase a accéléré pour sa deuxième.

Lolesio s’est converti pour amener les Wallabies à moins de neuf points, et dans les 10 dernières minutes, un penalty forcé sous les poteaux a vu Hodge donner un coup de pied dans le coin.

Un maul roulant australien a été jugé bloqué, mais un examen du TMO a montré que le talonneur gallois Ryan Elias avait initialement effondré le maul, et donc un essai de pénalité a été accordé et un carton jaune a été produit, réduisant le Pays de Galles à 13 joueurs.

L’ailier Rio Dyer a repris le quatrième essai du Pays de Galles après que l’Australie ait été réduite à 13 hommes

À partir de là, les Wallabies ont finalement fait connaître leur supériorité en nombre avec Lonergan marquant dans le coin pour une magnifique victoire de retour.

Pivac déterminé à rester entraîneur-chef du Pays de Galles

Wayne Pivac veut rester en tant qu’entraîneur-chef du Pays de Galles, malgré une autre défaite dommageable qui intensifiera inévitablement les spéculations sur son avenir.

La défaite était la neuvième inversion du Pays de Galles en 12 tests cette année et la 20e du règne de trois ans de Pivac.

Et nombreux sont ceux qui pensent que son temps est écoulé, l’homme à qui il a succédé en tant que patron du Pays de Galles – son compatriote néo-zélandais Warren Gatland – étant nommé patron par intérim pour les 12 prochains mois, intégrant la Coupe du monde 2023.

Internationaux d’automne du Pays de Galles samedi 5 novembre Pays de Galles 23-55 Nouvelle-Zélande 15h15 samedi 12 novembre Pays de Galles 20-13 Argentine 17h30 samedi 19 novembre Pays de Galles 12-13 Géorgie 13h samedi 26 novembre Pays de Galles 34-39 Australie 15h15

“Je ne serais pas ici si je ne pensais pas que [leading Wales to the World Cup]”, a déclaré Pivac Première vidéo. “La chaleur était sur moi pendant la semaine, j’ai dû essayer de l’enlever aux garçons et ils ont joué une grande partie de ce match exactement comme nous le voulions.

“Les choses qui ne se sont pas bien passées, nous pouvons les aplanir. Je veux certainement rester. Vous avez vu aujourd’hui, quand nous faisons les choses correctement, nous sommes une équipe dangereuse. Nous avons plus de joueurs à revenir dans l’équipe, et le reste appartient à les autres gens.”

Interrogé lors de sa conférence de presse d’après-match sur le record du Pays de Galles cette année, Pivac a ajouté: “Je suis juste intéressé à parler d’aujourd’hui et à surmonter ce qui vient de se passer.

“C’est décevant, le résultat, mais il y avait beaucoup de bonnes choses à retirer de ce match, ce qui est positif pour nous à l’avenir.”

L’entraîneur du Pays de Galles Wayne Pivac est sous pression après une série de seulement trois victoires en 12 matchs en 2022

Pivac, quant à lui, a confirmé qu’il se rendrait en France dimanche pour une mission de reconnaissance de la Coupe du monde qui comprend l’évaluation des quatre sites de la phase de poule du Pays de Galles à Bordeaux, Nice, Lyon et Nantes.

Et après?

Le Pays de Galles de Wayne Pivac a maintenant terminé son calendrier international d’automne pour 2022, après avoir remporté une victoire contre l’Argentine et des défaites contre la Nouvelle-Zélande, la Géorgie et l’Australie. Ils seront les prochains en action aux Six Nations 2023, où ils débuteront contre l’Irlande à Cardiff le samedi 4 février.

Internationaux d’automne d’Australie samedi 29 octobre Ecosse 15-16 Australie 17h30 samedi 5 novembre France 30-29 Australie 20h samedi 12 novembre Italie 28-27 Australie 13h samedi 19 novembre Irlande 13-10 Australie 20h samedi 26 novembre Pays de Galles 34-32 Australie 15h15

Pour Dave Rennie et les Wallabies, eux aussi ont terminé leur série d’automne, après avoir battu l’Ecosse à Murrayfield et le Pays de Galles à Cardiff, mais perdu contre la France, l’Italie et l’Irlande.