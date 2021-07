Pays de Galles 11-33 Argentine : Pumas trop forts pour le Pays de Galles alors qu’ils remportent la série | Nouvelles du rugby à XV

L’Argentine fête sa victoire

L’Argentine s’est échauffée pour le championnat de rugby en battant la deuxième chaîne du Pays de Galles 33-11 à Cardiff et en terminant une tournée européenne invaincue.

La puissance avant de l’Argentine et les dons constants de possession d’un Pays de Galles sujet aux erreurs leur ont permis de marquer trois essais à un.

Nicolas Sanchez a également réussi sept des neuf buts, frappant le poteau une fois et ratant une tentative de but abandonné à longue distance.

L’Argentin Rodrigo Bruni est taclé par le Gallois Nick Tompkins

Malgré un affichage guindé plein d’erreurs de base, dont beaucoup non forcées, le Pays de Galles est resté avec les Pumas pendant environ une heure mais n’a pas pu trouver d’inspiration tardive comme il l’a fait lors du premier test dessiné il y a une semaine. L’Argentine a ajouté un essai transformé et deux pénalités au cours des 23 dernières minutes pour donner au score un reflet plus fidèle de sa domination.

« C’est une très bonne équipe argentine et elle a livré », a déclaré l’entraîneur du Pays de Galles Wayne Pivac. « Nous n’avons pas pu les repousser, nous n’avons pas gagné suffisamment de contacts ou effectué suffisamment de gros tirs.

« Lorsque vous sélectionnez de nouveaux joueurs, ils ne sont pas toujours prêts à démarrer. Pour avoir l’opportunité de jouer une équipe de qualité, nous avons beaucoup appris. Les joueurs auront beaucoup de travail à emporter. C’était un exercice qui en vaut la peine. »

Les Pumas étaient censés accueillir le Pays de Galles mais après un pic de cas de coronavirus à la maison, ils ont accepté de passer à Cardiff. Ils se sont retrouvés pour la première fois en sept mois à Bucarest et ont à peine dépassé la Roumanie, mais ont repris confiance en concédant un match nul avec le Pays de Galles lors du premier test alors qu’ils jouaient avec 14 hommes.

Cette fois, les Pumas ont gardé leur discipline, ont pris une autre avance pratique et n’ont laissé aucun retour au Pays de Galles.

Tomos Williams du Pays de Galles est abordé par l’Argentin Tomas Lavanini (à gauche) et Tomas Cubelli

Le meilleur moment du match pour le Pays de Galles a été son essai à la huitième minute. L’Argentine s’est dégagée d’un coup au Pays de Galles mais l’arrière latéral Hallam Amos a contre-attaqué, l’ouvreur Jarrod Evans a redressé l’attaque et Jonathan Davies a libéré l’ailier Owen Lane, qui a fait irruption face à Matias Moroni pour l’essai.

Cependant, le Pays de Galles a raté le redémarrage, les attaquants des Pumas ont frappé le ballon et Moroni a marqué un essai égalisateur lors de sa 50e apparition.

Après un passage de trois pénalités contre le Pays de Galles, le demi de mêlée des Pumas Tomas Cubelli a dépassé mais a laissé tomber le ballon. Peu importe, Nahuel Tetaz Chaparro a fait un travail sur la tête serrée du Pays de Galles Leon Brown dans la mêlée, les Pumas ont tenté un maul d’alignement et ont obtenu trois points d’une pénalité de hors-jeu du Pays de Galles.

Les remplaçants du Pays de Galles, dont le verrou Matthew Screech, la 18e nouvelle casquette et la sixième cet été au cours du règne de 20 mois de Pivac, n’ont pas pu arrêter les faux pas constants.

Alors qu’Amos était dans le pétrin au dernier quart, les Pumas ont ajouté une pénalité pour un tacle tardif. Un autre pointeur à trois points est venu de la mêlée inférieure du Pays de Galles, et le flanker Pablo Matera a franchi après s’être échappé d’un maul dans les dernières minutes pour couronner la première victoire des Pumas sur le Pays de Galles depuis 2012 après une série de cinq tests sans victoire, et leur plus grande marge de tous les temps de la victoire.