Pays de Galles 0 – 4 Danemark

Le Pays de Galles a quitté l’Euro 2020 lors des huitièmes de finale alors que le Danemark poursuivait sa quête émotionnelle de la gloire avec une victoire catégorique 4-0 à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam.

Les Danois, secoués par l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen à Copenhague il y a à peine quinze jours, se sont imposés en quart de finale contre les Pays-Bas ou la République tchèque grâce au doublé de Kasper Dolberg et aux frappes tardives de Joakim Maehle et Martin Braithwaite.

Dolberg, partant à la place de Yussuf Poulsen, blessé, a marqué le premier match avec une finition exceptionnelle en curling de l’extérieur de la surface au milieu de la première mi-temps, puis a sauté sur une erreur de Neco Williams pour doubler l’avance du Danemark peu après la mi-temps.

Maehle a frappé le troisième dans l’avant-dernière minute du temps réglementaire lorsqu’il a récupéré un centre de Mathias Jensen, a coupé à l’intérieur de son homme et a tiré à huit mètres, avant que Braithwaite n’en ajoute un quatrième, après que Harry Wilson ait été expulsé pour le Pays de Galles, qui a été attribué par VAR ayant initialement été exclu pour hors-jeu.

Le Pays de Galles, demi-finaliste de l’Euro 2016 et deuxième du groupe A après avoir pris quatre points en trois matchs avec la Suisse, la Turquie et l’Italie, a commencé brillamment à Amsterdam mais s’est mal évanoui après le match d’ouverture et a finalement quitté le tournoi de manière décevante.

Les Danois dominants, soutenus par une foule partisane avec des supporters gallois non autorisés à se rendre dans la capitale néerlandaise, ont marqué quatre buts pour le deuxième match consécutif après leur défaite 4-1 contre la Russie dans le groupe B, et sont devenus la première équipe à atteindre les huit derniers en l’absence du récupérateur Eriksen.

