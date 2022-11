Pays de Galles 0 – 3 Angleterre

Marcus Rashford et Phil Foden ont capitalisé sur leurs rôles de titulaires pour aider l’Angleterre à éliminer le Pays de Galles de la Coupe du monde avec une victoire 3-0 qui a également assuré la première place du groupe B et mis en place un match nul en huitièmes de finale avec le Sénégal.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, avait été grillé depuis le décevant match nul et vierge avec les États-Unis à propos du manque de temps de jeu de Foden dans le tournoi jusqu’à présent et l’attaquant de Manchester City a montré ce qu’il pouvait apporter à ce stade au début de la seconde mi-temps, remportant un libre- coup de pied, qui a été brillamment converti par Rashford (50), avant de rentrer au poteau arrière (51) quelques instants plus tard pour mettre son pays sur la bonne voie pour une victoire finalement confortable lors du premier affrontement de la finale de la Coupe du monde entièrement britannique.

Rashford avait déjà marqué lors du match d’ouverture contre l’Iran et a souligné sa belle forme avec son excellent deuxième (68), ramassant un ballon par-dessus le sous-marin Kalvin Phillips avant de couper à l’intérieur de son marqueur et de tirer à travers les jambes de Danny Ward. Peu de temps après, le gardien du Pays de Galles s’est précipité à son poste le plus proche alors qu’il cherchait un triplé et ressemble maintenant à un certain partant au tour suivant.

Image:

L’Anglais Marcus Rashford célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe





Le Pays de Galles, qui avait besoin d’une victoire et d’un résultat utile dans l’autre match de groupe pour poursuivre sa première aventure en Coupe du monde depuis 1958, a bien fait de limiter ses adversaires en première mi-temps mais n’a jamais vraiment menacé de provoquer la surprise nécessaire. Leur premier tir est venu dans le temps d’arrêt de la première mi-temps et seul un effort à longue portée dévié de Kieffer Moore a permis à Jordan Pickford de travailler dans le but de l’Angleterre.

Image:

Phil Foden célèbre son but avec Jude Bellingham





Gareth Bale n’a réussi que sept touches au cours de ces 45 premières minutes et a été blessé à la pause lors de ce qui pourrait s’avérer être sa dernière apparition dans un tournoi majeur pour son pays. Sa prochaine étape sera un sujet de discussion clé alors que le Pays de Galles réfléchit à son impressionnant exploit pour atteindre le Qatar, mais à la dernière place du groupe et à un premier tournoi majeur dans lequel il n’a pas réussi à gagner un match.

Pour l’Angleterre, cependant, la phase à élimination directe attend, et Southgate sera encouragé par la force de son équipe en profondeur, avec Kyle Walker et Phillips gagnant des minutes vitales à leur retour de blessure, et Foden et Rashford illustrant la gamme d’options d’attaque à sa disposition.

Que signifie le résultat ?

La victoire de l’Angleterre a mis en place une égalité des huitièmes de finale avec le Sénégal le dimanche 4 décembre, coup d’envoi à 19 heures.

La défaite du Pays de Galles, associée à la victoire des États-Unis sur l’Iran, signifie qu’ils terminent leur campagne en bas du groupe B avec un point en trois matchs.