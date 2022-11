Pays de Galles 0 – 2 Iran

Le pays de Galles à dix a souffert du chagrin de la Coupe du monde alors que deux buts en profondeur dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps ont scellé une victoire 2-0 pour l’Iran, laissant leurs espoirs de KO suspendus à un fil.

Le superbe but de Roozbeh Cheshmi à la huitième minute du temps additionnel a brisé la résistance du Pays de Galles après que le gardien Wayne Hennessey ait reçu un carton rouge pour avoir quitté sa ligne et commis une faute sur Mehdi Taremi à la 84e minute.

L’Iran a ensuite ajouté son deuxième avec pratiquement le dernier coup de pied du match lorsque Ramin Rezaeian a terminé une autre contre-attaque rapide avec une finition cool sur le gardien remplaçant Danny Ward.

Le Pays de Galles cherchait une victoire afin de renforcer ses espoirs d’atteindre les huitièmes de finale après avoir fait match nul 1-1 avec les États-Unis lors de leur match d’ouverture, mais ils ont eu du mal à briser l’Iran, avec Gareth Bale, devenant leur joueur le plus capé. lors de sa 110e apparition, incapable d’inspirer plus d’héroïsme.

Le résultat signifie que l’équipe de Rob Page devra battre l’Angleterre lors de son dernier match du groupe B pour avoir un espoir d’atteindre les 16 derniers, tandis que l’Iran, bien amélioré depuis sa défaite 6-2 contre l’équipe de Gareth Southgate, a retrouvé l’espoir d’atteindre le exploit pour la première fois.

Les grands moments du jeu… Avant-match : les joueurs iraniens chantent l’hymne national sous les moqueries des supporters

12 min: Moore envoie une grosse chance de suite à Hosseini

15 min : but de l’Iran annulé par la VAR pour hors-jeu

52 min : l’Iran a frappé le poteau deux fois coup sur coup

86 min: Hennessey montré directement en rouge après le contrôle VAR

90+8 min : Cheshmi sort de l’impasse avec un superbe but

90+11 min : Rezaeian ajoute le deuxième but de l’Iran à la mort

Comment l’Iran a brisé le cœur des Gallois

Une grande partie de l’accent a été mis sur les questions hors terrain avant le coup d’envoi, les supporters rencontrant plus de problèmes de billetterie alors qu’ils tentaient d’entrer dans le stade et l’hymne national iranien a rencontré de fortes huées à l’intérieur du sol.

Les joueurs de Carlos Queiroz avaient refusé de chanter l’hymne avant leur match contre l’Angleterre en signe de solidarité avec ceux qui manifestaient pour les droits des femmes dans le pays, mais à cette occasion ils l’ont fait, alors même que ceux dans les tribunes ont exprimé leur colère.

Lorsque l’action a commencé, il est rapidement devenu clair que l’Iran serait un adversaire beaucoup plus délicat pour le Pays de Galles qu’il ne l’était pour l’Angleterre, avec l’inclusion de l’attaquant vedette Sardar Azmoun, en pleine forme après une blessure, l’un des six changements apportés à l’équipe. .

Image:

Kieffer Moore et Majid Hosseini s’affrontent pour une tête





C’est le Pays de Galles, cependant, qui a créé la première chance lorsque Kieffer Moore, titulaire à la place de Dan James après son apparition révolutionnaire depuis le banc contre les États-Unis, a décoché un tir à bout portant directement sur Hossein Hosseini sur le centre de Conner Roberts.

En quelques minutes, l’Iran avait le ballon dans le filet à l’autre bout, Ali Gholizadeh rentrant à la maison grâce à la passe d’Azmoun, seulement pour que VAR intervienne et écarte correctement le but pour hors-jeu.

Cette chance est venue de la négligence galloise en possession et cela s’est avéré un thème de leur performance, l’équipe de Page manquant de ruse et de sang-froid pour vraiment déranger leurs adversaires obstinés.

Un match tendu a explosé peu après la pause, avec Azmoun frappant un tir contre le poteau derrière la défense galloise, puis se dirigeant trop près de Hennessey après que l’effort de suivi de Gholizadeh à distance soit revenu de l’autre montant.

Image:

Wayne Hennessey reçoit un carton rouge pour son défi contre Mehdi Taremi





Page a tenté de donner un nouvel élan au Pays de Galles avec une série de remplacements, y compris l’introduction du fit-again Joe Allen, mais l’Iran a continué à sembler plus probable, avec Saeid Ezatolahi forçant un arrêt tentaculaire de Hennessey avec un effort à long terme.

Ben Davies s’est rapproché avec l’une des rares occasions du Pays de Galles peu de temps après, son puissant effort de la mise à pied de Moore renversé par Hosseini, mais le carton rouge de Hennessey est venu quelques secondes plus tard.

Le joueur de 35 ans n’a initialement reçu qu’un carton jaune, mais la réservation a été à juste titre mise à niveau vers un rouge à la suite d’un contrôle VAR, l’avantage de l’homme permettant à l’Iran d’augmenter la pression dans les phases finales.

Image:

Le carton rouge a été un moment charnière, l’Iran obtenant la domination du dernier tiers dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps et marquant deux buts.





Il semblait que le Pays de Galles tiendrait un point, mais la frappe sensationnelle du remplaçant Cheshmi, tirée dans le coin inférieur à 25 mètres, leur a brisé le cœur avant que le deuxième de Rezaeian ne frotte du sel sur leurs blessures.

Leurs espoirs d’atteindre les 16 derniers ne sont pas terminés, mais un dernier match de groupe contre l’Angleterre, un match qu’ils doivent maintenant gagner, semble un défi de taille pour une équipe restée à la quatrième place du groupe B.

Bale : Nous sommes vidés mais nous devons récupérer

Image:

Wayne Hennessey est consolé par Gareth Bale après avoir été expulsé





Le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, a déclaré Bbc: “C’est vidé, on est vidé. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire.

“Nous nous sommes battus jusqu’à la dernière seconde mais c’est une de ces choses, c’est difficile à encaisser, mais nous devons récupérer et repartir.

“Nous devons nous relever tout de suite. Ça va être difficile, mais il nous reste un match dans le groupe et nous devons regarder chaque point positif et essayer de profiter de l’occasion.

Sur le carton rouge de Wayne Hennessey, il a ajouté : “Je ne l’ai pas vu donc je ne sais pas (si c’était un rouge) mais le carton rouge change complètement le jeu. Évidemment, on a laissé entrer le premier et le deuxième but n’a pas d’importance.

“Nous récupérons et il doit repartir.”

Analyse: la dépendance galloise à l’égard de Bale exposée

Image:

Gareth Bale semble découragé après la défaite du Pays de Galles en fin de match contre l’Iran





Ce fut un match historique pour Gareth Bale, sa 110e apparition internationale le voyant dépasser Chris Gunter en tant que joueur le plus capé du Pays de Galles, mais ce n’est pas celui dont il se souviendra avec émotion.

Bale avait encore une fois livré la marchandise au moment où son pays avait le plus besoin de lui contre les États-Unis, remportant et convertissant le penalty qui a permis de remporter leur match nul 1-1 au stade Ahmad Bin Ali.

Mais il ne devait pas y avoir de répétition de ces exploits contre l’Iran, avec Bale incapable d’exercer son influence habituelle, le joueur de 33 ans limité à 36 touches, le moins de tous les joueurs à terminer le match.

En fin de compte, la performance et le résultat ont révélé la dépendance du Pays de Galles à l’égard de son talisman. Kieffer Moore a parfois été un exutoire utile, mais lorsque Bale ne fait pas d’étincelles, ses coéquipiers non plus.

Cela ne veut pas dire qu’il devrait être blâmé, bien sûr. En fait, d’autres joueurs seniors étaient tout aussi médiocres, Aaron Ramsey manquant clairement de forme physique au milieu de terrain central et le gardien Wayne Hennessey puni pour la faute qui a conduit à son carton rouge.

Mais inévitablement, les projecteurs se retrouvent sur Bale. Le Pays de Galles aura besoin de plus de lui pour battre l’Angleterre et bouleverser les chances de prétendre à une place dans les huitièmes de finale, mais à long terme, ils doivent trouver d’autres solutions, et une nouvelle génération capable de s’appuyer sur les progrès qu’il a conduits. .

Ce que les gérants ont dit…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les fans du Pays de Galles dans une fanzone à Swansea réagissent à leur défaite face à l’Iran



Entraîneur du Pays de Galles Rob Page: “Notre performance avant le carton rouge n’était pas acceptable.

“Nous espérions que tout se mettrait en place aujourd’hui, mais nous étions loin des niveaux que nous avons fixés et des normes que nous avons établies lors des derniers matchs.

“Vous pouvez en porter un ou deux, mais quand il y a tant de jours de repos, il n’y a qu’un seul résultat.

“Je prends toujours la responsabilité, c’est mon équipe, l’expulsion n’a bien sûr pas aidé, mais à ce moment-là, nous avions cinq attaquants sur le terrain, nous ne pouvions donc pas obtenir une forme défensive.

“Mais oui, je prendrai toujours la responsabilité des performances. C’est un vestiaire difficile à la minute mais nous serons prêts [against England]c’est un derby local et un super match pour finir et nous serons prêts à y aller.”

Patron iranien Carlos Queiroz: “Deux points. Nous avons joué aujourd’hui avec un caractère incroyable, qui est le profil de notre équipe. Nous jouons avec un sentiment d’unité, de cohésion. Après le premier match, nous devons reprendre la route.

“Le deuxième point était de se débarrasser de cette mauvaise sensation de saignement. Le football est un jeu de moments différents. Ce n’est pas parce que vous gagnez ou perdez.

“Parfois, vous perdez votre dignité, votre honneur, mais bien sûr, lors de notre premier match, nous saignions dans notre fierté.

C’était l’occasion de rebondir. Nous mettons un bon [bandage] pour arrêter le saignement.

“Nous avons brillamment joué et méritions de gagner.”

Que signifie le résultat ?

La défaite part Pays de Galles bas du groupe B avec un point en deux matchs, ce qui signifie qu’ils doivent battre Angleterre lors de leur dernier match mardi à 19 heures pour avoir un espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’Iran passer à trois points, les plaçant dans une position de force pour atteindre les huitièmes de finale avant leur dernier match de groupe contre ETATS-UNIS, également à 19h le mardi.

Joueur du match – Ramin Rezaeian

Image:

Ramin Rezaeian célèbre après avoir marqué le deuxième but de l’Iran





L’arrière droit était un remplaçant inutilisé lors de la défaite 6-2 de l’Iran contre l’Angleterre, mais il est sûr de conserver sa place dans l’équipe maintenant.

Rezaeian a été une présence énergique tout au long du match, aidant à garder Gareth Bale silencieux d’un côté et saisissant brillamment sa chance pour le deuxième but de l’Iran de l’autre.

Série sans victoire du Pays de Galles – stats Opta