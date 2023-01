Pays de Cassel vs Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 23 janvier 2023

Kylian Mbappe a marqué cinq buts, dont un tour du chapeau de 12 minutes en première mi-temps, alors que le Paris Saint-Germain s’est imposé 7-0 contre l’équipe amateur Pays de Cassel en Coupe de France lundi pour organiser un match en huitièmes de finale à rival acharné de Marseille.

C’était son premier tour du chapeau depuis la défaite finale de la Coupe du monde de la France contre l’Argentine le 18 décembre. Cela a porté le total de Mbappe à 25 buts en 24 matchs cette saison et l’a déplacé à 196 au total pour le PSG, quatre de moins que le record du club d’Edinson Cavani.

Mbappe est devenu le premier joueur du PSG à marquer cinq buts dans un match de compétition.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Nous sommes venus ici pour respecter cette équipe en jouant à notre niveau. C’est ce que nous avons fait et nous sommes très heureux”, a déclaré Mbappe. “C’était une belle opportunité pour eux et aussi pour nous, car cela nous rappelle que nous venons du football amateur et qu’il est important de garder ce lien. Même si ce n’est que pour un match.”

L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a tenu parole et a choisi une équipe solide, avec le meilleur buteur de la Coupe du monde Mbappe et Neymar dans l’alignement, bien qu’il ait laissé au repos le vainqueur de la Coupe du monde Lionel Messi pour le match disputé dans le stade du côté nord de Lens.

Neymar était anonyme jusqu’à ce qu’il écope d’un carton jaune pour un tacle tardif imprudent à la 26e. Galtier semblait de plus en plus agité par son équipe sous-performante lorsque Mbappe a placé le PSG, vainqueur du record de 14 coupes, devant le centre de Nuno Mendes à la 29e minute.

Neymar a été vivement moqué par la foule lorsqu’il a marqué le deuxième but du PSG avec un effort habile à la 33e, avant que Mbappe ne marque avec un lob et une finition ébréchée lisse. Mbappe a attrapé son quatrième après une erreur de gardien de but à la 56e, avant que Neymar ne place Carlos Soler au milieu de la seconde mi-temps et que Mbappe ne s’inscrive à bout portant à la 78e. Il a failli réussir un double tour du chapeau, mais un tir en retard a été bloqué.

Marseille a remporté la dernière de ses 10 Coupes de France en 1989 et a perdu trois fois en finale depuis, notamment contre le PSG en 2016.

Un autre affrontement en première division voit Lyon accueillir Lille, avec des matchs nuls du 7 au 8 février.

Le PSG accueille le Bayern Munich le 14 février lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.