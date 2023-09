Pays choisi par le public : Jessie James Decker, Lainey Wilson de « Yellowstone » et Kelsea Ballerini brillent sur le tapis

Jessie James Decker a bercé son baby bump dans une mini-robe noire moulante avec une bretelle à paillettes argentées sur la poitrine pour les People’s Choice Country Awards jeudi à Nashville.

Son mari, l’ancien pro de la NFL Eric Decker, est resté à proximité alors qu’ils se dirigeaient vers le Grand Ole Opry.

Kelsea Ballerini brillait en portant une mini-robe à paillettes Coach personnalisée avec un décolleté haut. Elle a tordu ses cheveux blonds brillants et a laissé quelques mèches tomber en cascade sur son visage.

Lainey Wilson, nominée pour l’album de 2023 en plus de la chanson, de la collaboration et de l’artiste féminine, est sortie dans un ensemble à paillettes argentées avec un chapeau et un sac à main assortis.

Toby Keith est revenu sur le tapis rouge après une interruption de plus d’un an après son diagnostic de cancer de l’estomac en juin 2022.

La star de « The Hills » Kristin Cavallari portait une robe bustier blanche classique avec une fente jusqu’à la cuisse et une paire de talons blancs assortis.

Carly Pearce portait une robe olive avec des découpes au-dessus de ses hanches et des détails de franges funky pour le spectacle inaugural à Nashville.

Wynonna Judd est sortie vêtue de fils entièrement noirs avec ses cheveux roux emblématiques tombant en cascade sur ses épaules.

Avant que Kane Brown ne se produise, il a foulé le tapis rouge vêtu d’une chemise côtelée noire et d’un pantalon assorti, tandis que sa femme Katelyn Jae portait une robe lilas soyeuse.

La star de « The Bachelorette » Hannah Brown portait une robe étincelante avec une découpe en trou de serrure sur la poitrine.

HARDY portait son chapeau noir classique avec une veste et un pantalon noirs avant de se produire aux People’s Choice Country Awards.

Mickey Guyton a mélangé l’utile à l’agréable en portant un blazer blanc avec un imprimé à carreaux violet, bleu sarcelle et jaune audacieux, associé à une mini-jupe assortie.

Little Big Town a accueilli les premiers People’s Choice Country Awards. Les membres du groupe Karen Fairchild, Kimberly Schlapman, Phillip Sweet et Jimi Westbrook ont ​​foulé le tapis rouge avec style au Grand Ole Opry.

Lady A habillée pour impressionner, avec la chanteuse Hillary Scott portant une robe noire en dentelle avec une découpe en trou de serrure.

Parmi les nominés pour les tout premiers People’s Choice Country Awards figuraient Morgan Wallen, Jelly Roll, Hardy, Luke Combs et Lainey Wilson.

Le spectacle mettra en vedette des performances de Carly Pearce, Kelsea Ballerini, Kane Brown et Dan + Shay.

Blake Shelton remettra à Toby Keith le prix de l’icône country. Keith reviendra également sur scène pour sa première grande performance au milieu de sa bataille contre le cancer.

Wynonna Judd recevra le prix de championne nationale plus d’un an après le décès de sa mère Naomi Judd à 76 ans.