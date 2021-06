Pays-Bas vs. République tchèque – Rapport de match de football – 27 juin 2021

La République tchèque a remporté une impressionnante victoire 2-0 sur les Pays-Bas pour se qualifier dimanche pour les quarts de finale de l’Euro 2020.

Tomas Holes et Patrik Schick ont ​​marqué en seconde période pour organiser un affrontement avec le Danemark à Bakou samedi prochain pour une place en demi-finale.

Les Pays-Bas ont dû faire face à une bataille difficile après que Matthijs de Ligt a reçu un carton rouge au début de la seconde période pour avoir refusé une opportunité de but.

Les Tchèques accèdent aux huit derniers de la compétition pour la première fois depuis l’Euro 2012.

« Bien sûr, ça fait mal », a déclaré un De Ligt ému à NOS TV après le match. « Nous avons essentiellement perdu le match à cause de ce que j’ai fait.

« Avec le recul, je n’aurais pas dû laisser le ballon rebondir. Nous avions le contrôle avant cela et je me sens responsable. »

Ce fut une fin misérable pour les Pays-Bas qui participaient à leur premier match à élimination directe depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Ce fut un début de match lent, les Tchèques ayant la première chance après 23 minutes lorsque la tête plongeante de Tomas Soucek dépassa le poteau.

La République tchèque a marqué deux buts en seconde période pour sceller une victoire impressionnante sur les Pays-Bas. Getty

Les Tchèques avaient une chance encore meilleure après 34 minutes, mais De Ligt a fait un superbe contre pour empêcher Lukas Masopust de se tenir à bout portant.

Les Pays-Bas ont failli prendre la tête juste avant la pause lorsque Memphis Depay a trouvé Patrick van Aanholt à l’intérieur de la zone, mais il n’a pas réussi à trouver la cible.

Donyell Malen a eu une merveilleuse occasion d’ouvrir le score après sept minutes de seconde période, mais n’a pas réussi à contourner le gardien tchèque Tomas Vaclik.

Les Pays-Bas se sont retrouvés à 10 hommes quelques instants plus tard après qu’un long contrôle VAR ait jugé que De Ligt avait privé Schick d’une opportunité de but avec un handball en dehors de la surface.

C’était la première fois qu’un joueur néerlandais écopait d’un carton rouge à l’Euro depuis John Heitinga contre les Tchèques en 2004.

Les Tchèques ont pris l’avantage après 68 minutes lorsque Tomas Kalas a tiré sur la fin du coup franc pour permettre à Holes de marquer au deuxième poteau.

Avec 10 minutes de la fin, les Tchèques ont produit une contre-attaque et Holes a préparé Schick pour convertir de l’intérieur de la surface.

« Ils étaient les favoris dans ce match, c’est un sentiment irréel de battre une telle équipe 2-0 », a déclaré Holes.

« Ils étaient meilleurs avec le ballon, nous avons eu du mal, mais grâce à nos performances d’équipe, nous ne leur avons pas laissé beaucoup d’espace. »