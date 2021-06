Pays-Bas vs Géorgie – Rapport de match de football – 6 juin 2021

Memphis Depay, Wout Weghorst et l’adolescent Ryan Gravenberch ont marqué pour les Pays-Bas dimanche alors qu’ils battaient la Géorgie 3-0 à Enschede pour enregistrer une victoire qui remonte le moral avant le Championnat d’Europe.

Depay a inscrit un penalty à la 10e minute, mais la Géorgie a terminé la première mi-temps plus forte car elle avait plus de tirs au but et a poussé ses hôtes à plusieurs reprises sur le pied arrière.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

L’équipe locale a repris le commandement du match après la pause, stimulée par 7 500 spectateurs, Weghorst marquant son premier but international en doublant l’avance à la 55e minute.

Gravenberch, qui n’a eu que 19 ans le mois dernier, a réagi le plus rapidement pour reprendre un rebond à la 76e minute pour le troisième but du match.

Cette victoire sera un soulagement pour l’entraîneur des Pays-Bas Frank de Boer après un match nul 2-2 décevant contre l’Écosse lors de leur premier match d’échauffement la semaine dernière, qui a vu la tactique néerlandaise critiquée par les médias et les experts.

« Sommes-nous prêts pour le Championnat d’Europe ? Oui, je viens de demander aux garçons et ils l’attendent avec impatience », a déclaré De Boer aux journalistes.

Denzil Dumfries a été éliminé tôt pour offrir à Depay la possibilité d’ouvrir le score depuis le point de penalty. Depay s’est vu refuser un deuxième but cinq minutes plus tard alors que le gardien Giorgi Loria a effectué un arrêt complet sur la ligne de but.

Mais après cela, la Géorgie a menacé à plusieurs reprises en première mi-temps, Saba Lobzhanidze ayant la meilleure opportunité de remettre son équipe dans le match.

Les Pays-Bas ont repris le contrôle en seconde période avec Weghorst terminant au sprint complet après avoir été joué au but par Depay.

Après une solide saison en Bundesliga, l’attaquant du Vfl Wolfsburg Weghorst a plaidé pour être inclus dans l’attaque de départ lorsque les Néerlandais ouvrent leur campagne du Groupe C contre l’Ukraine à Amsterdam dimanche.

Le troisième but est survenu après que Depay eut un autre tir arrêté par Sania, mais le ballon a rebondi dans les airs et Gravenberch l’a terminé.

À six minutes de la fin, le remplaçant géorgien Jaba Jighauri a frappé les boiseries d’un tir puissant alors qu’il a failli battre le gardien néerlandais de 38 ans Maarten Stekelenburg.