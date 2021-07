Pays-Bas vs. États-Unis – Rapport de match de football – 30 juillet 2021

L’équipe nationale féminine des États-Unis est qualifiée pour les demi-finales olympiques de football de Tokyo après une victoire de 4-2 aux tirs au but contre les Pays-Bas après un match nul 2-2 après prolongation.

Megan Rapinoé a marqué le penalty gagnant en fusillade alors que Alyssa Naeher en a sauvé deux pour organiser une confrontation en demi-finale contre le Canada.

« J’essaie juste d’être calme », ​​a déclaré Rapinoe après. « Je me dis, le pire qui va arriver, c’est qu’on perde tout. »

Vivianne Miedema, qui faisait sa 100e apparition pour les Pays-Bas, a vu son penalty sauvé par Naeher pour donner l’avantage à l’USWNT avant Rose Lavelle, Alex Morgan, Presse Christen et Rapinoe a intensifié pour sceller la victoire.

« Je me sentais incroyable. J’aurais dû tirer le penalty dans le match », a déclaré Miedema. « J’aurais dû m’en tenir à mon plan et partir de là. Mais c’est la vie. C’est le football et j’ai juste besoin d’avancer. »

Miedema, qui a été l’un des joueurs les plus remarquables du tournoi, marquant 10 buts au total, avait marqué dans chaque mi-temps pour les Pays-Bas. Son décompte est le plus élevé jamais atteint par une joueuse aux Jeux olympiques.

Le premier est venu après 18 minutes avec sa deuxième touche du match. L’USWNT était en tête et malgré une boîte bondée, elle a réussi à tirer et à cadré.

Les joueurs de l’USWNT célèbrent leur victoire mémorable. François Nel/Getty Images

L’USWNT n’était pas en panne bien longtemps, et 10 minutes plus tard, Sam Mewis égalisé avec un en-tête d’un Lynn Williams traverser.

Williams est entrée elle-même sur la feuille de match deux minutes plus tard avec un tir du pied droit passé Sari van Veenendaal.

L’avance de l’USWNT n’a pas duré longtemps en seconde période, Miedema marquant son deuxième en 54 minutes. Naeher a failli le sauver, mais le tir était trop puissant.

Les Pays-Bas ont eu l’occasion parfaite de mettre le jeu au lit à la 81e minute lorsque Kelley O’Hara a accordé un penalty, mais le tir de Lieke Martens a été arrêté par Naeher.

Vivianne Miedema a marqué deux buts avant de manquer aux tirs au but. Laurence Griffiths/Getty Images

« Cette équipe a continué à pousser pendant 90 minutes, 120 minutes, et nous avons continué à croire que nous allions trouver un moyen de le faire », a déclaré Naeher. « Très fier des quatre joueurs qui ont intensifié et marqué leurs quatre pénalités pour aller à quatre contre quatre. C’est énorme. »

Lineth Beerensteyn avait le ballon dans le filet après quatre minutes de prolongation pour les Pays-Bas, mais il a été déclaré hors-jeu et sanctionné par VAR.

L’USWNT a eu deux buts exclus par la VAR en seconde période de prolongation. Christen Press a été jugé hors-jeu après 109 minutes, puis Morgan a été déclaré hors-jeu quatre minutes plus tard si Rapinoe l’avait jouée sans faute au but.