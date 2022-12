Pays-Bas vs États-Unis – Rapport de match de football – 3 décembre 2022

Les États-Unis se sont retirés de la Coupe du monde samedi après avoir subi une défaite 3-1 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale.

Les Néerlandais ont montré leur puissance de feu avec deux buts en première mi-temps, laissant à la jeune équipe américaine une montagne insurmontable à gravir. Malgré une réduction de moitié du déficit en seconde période, les espoirs d’un retour des États-Unis ont été anéantis lorsque Denzel Dumfries a frappé le troisième but des Pays-Bas et a expulsé l’équipe de Gregg Berhalter du tournoi.

Il a failli donner une avance rapide aux États-Unis, s’accrochant à la passe de Tyler Adams dans le dos, mais sa frappe du pied gauche a été étouffée par Andries Noppert.

Les États-Unis ont pris un bon départ mais n’ont pas pu capitaliser sur leurs chances et ont été punis lorsque les Pays-Bas ont pris l’avantage à la 10e minute avec leur première vue de but.

Un jeu fluide et à une seule touche a permis au ballon de se diriger vers Dumfries sur l’aile droite. Son ballon pour la première fois a été ramené à Memphis Depay, qui a envoyé une finition soignée devant Matt Turner et dans le coin le plus éloigné.

Le capitaine américain Tyler Adams a déclaré que le manque d’expérience a gêné les États-Unis face à une équipe plus expérimentée.

“Un match comme celui-là se résume évidemment aux marges”, a déclaré Adams. “Et quand vous jouez contre une équipe avec autant de qualité comme ça et que vous leur donnez trois, quatre chances, ils vont en mettre trois ou quatre à l’écart.”

Il y avait de l’optimisme pour les États-Unis avant le match lorsque les inquiétudes concernant la forme physique de Christian Pulisic ont été dissipées alors que l’attaquant de Chelsea a été nommé dans la formation de départ de Berhalter malgré sa blessure contre l’Iran mardi.

Alors que l’équipe de Louis van Gaal a été critiquée pour son style conservateur, elle n’a concédé qu’une seule fois lors de ses trois premiers matches. Le gardien Noppert a dû être vigilant pour maintenir son solide record défensif et il a bloqué un effort violemment frappé de Tim Weah de 20 mètres en 43 minutes.

Les États-Unis ont été éliminés de la Coupe du monde après avoir subi une défaite contre les Pays-Bas. Dan Mullan/Getty Images

Mais alors que les États-Unis trouvaient un bon tempo, les Néerlandais descendaient de l’autre côté et doublaient leur avance quelques secondes avant la fin de la première mi-temps.

Dumfries a de nouveau sondé le flanc droit avant de livrer une balle pétillante à Daley Blind, qui a frappé pour la première fois du pied droit devant Turner.

L’équipe de Berhalter a menacé au début de la seconde période, Tim Ream voyant un effort apprivoisé dégagé de la ligne avant que Weston McKennie ne frappe.

Alors que le temps presse et que les chances d’un retour des États-Unis diminuent, les Pays-Bas ont cherché à mettre le match hors de portée. Turner a dû fournir un excellent double arrêt pour arrêter le tir de Teun Koopmeiners avant la tête suivante de Steven Bergwijn.

L’héroïsme de Turner a suscité de l’espoir pour les États-Unis et ils ont réduit de moitié leur déficit avec 14 minutes à jouer, grâce à un but bizarre de Haji Wright.

L’omniprésent Pulisic a carré le ballon à Wright qui, sous pression, a lancé le ballon de manière non conventionnelle dans sa jambe et a bouclé sa finition au-dessus de la tête de l’imposant Noppert.

L’optimisme a cependant été de courte durée pour les États-Unis, car Dumfries a complété ses deux passes décisives précédentes avec un but à lui pour assurer la victoire de l’équipe de Van Gaal.

Blind a trouvé de l’espace pour plier une croix parfaite du pied gauche vers le poteau arrière où Dumfries se cachait pour tirer à la maison.

Adams a déclaré que le match montrait les progrès de l’équipe américaine.

“Et pour nous, je suis super fier de la performance des garçons aujourd’hui”, a déclaré Adams. “Nous pouvons montrer que nous pouvons nous accrocher aux meilleures équipes du monde, certains des meilleurs joueurs du monde.

“Et c’est beaucoup de progrès pour le football américain. Nous allons certainement dans la bonne direction, mais nous devons continuer à pousser car nous n’en sommes pas encore là, mais nous sommes proches.

“C’est excitant, plus nous passerons de temps ensemble, plus nous devrions avoir de croissance. Mais cela dit, nous devons encore nous développer individuellement pour devenir des joueurs plus matures pour des moments comme celui-ci afin que nous puissions sortir vainqueurs.”

L’entraîneur américain Gregg Berhalter a fait l’éloge de son équipe.

“C’est difficile à gérer, c’est un si bon groupe de gars, un groupe de gars si serré et nous avons échoué aujourd’hui, mais pas par manque d’essais, pas par manque d’efforts”, a-t-il déclaré. “Je pense que les gars ont mis tout ce qu’ils avaient dans ce match et malheureusement nous l’avons perdu.