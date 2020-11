Pays-Bas vs États-Unis – Rapport de match de football – 27 novembre 2020

Rose Lavelle et Kristie Mewis ont marqué alors que l’équipe nationale féminine américaine battait les Pays-Bas 2 à 0 lors d’un match amical au stade Rat Verlegh de Breda, aux Pays-Bas, vendredi.

Lavelle a porté le score à 1-0 à la 41e minute et Mewis, qui a remplacé Lavelle à la 61e minute, a prolongé l’avance à la 70e.

L’USWNT n’avait pas joué depuis mars. Cependant, malgré le licenciement dû à la pandémie de COVID-19, l’équipe la mieux classée au monde a dominé le n ° 4 néerlandais, devançant les hôtes 14-2, la gardienne américaine Alyssa Naeher n’ayant pas besoin de faire un arrêt.

Mewis, jouant pour les États-Unis pour la première fois depuis le 10 mars 2014 – une période de 2454 jours – a marqué son deuxième but international à son 16e match. Elle a joué au milieu de terrain aux côtés de sa sœur, Samantha Mewis.

Les Américains ont joué pour la dernière fois il y a 261 jours dans une victoire 3-1 contre le Japon le 11 mars. Ils ont terminé cette année en remportant les huit matches.

Il s’agissait de la première rencontre entre les équipes depuis le 7 juillet 2019, lorsque les Américains se sont imposés 2-0 à Lyon, en France, pour leur quatrième Coupe du monde et deuxième consécutive.

L’USWNT a célébré vendredi une confortable victoire 2-0 contre les Pays-Bas. Getty

Beaucoup d’Américains de la Coupe du monde 2019 étaient sur la liste pour ce match à l’exception notable de Megan Rapinoe, qui a marqué le premier but de la finale.

Lavelle a inscrit le deuxième but de ce match et a de nouveau puni les Pays-Bas avec une frappe astucieuse pour la tête. Christen Press a commencé la pause avant d’envoyer Lavelle sur le côté droit. Lavelle a reculé sur sa gauche et a réussi un tir du pied gauche au second poteau pour son 13e but international en 46 matchs.

Alex Morgan a fait sa première apparition aux États-Unis depuis la Coupe du monde après avoir donné naissance à sa fille le 7 mai.

Sophie Smith, qui joue pour les Portland Thorns dans la National Women’s Soccer League, a fait ses débuts senior à la 75e minute, tout comme le milieu de terrain de l’État de Floride Jaelin Howell à la 89e.