Pays-Bas vs Croatie – Rapport de match de football – 14 juin 2023

La Croatie a marqué deux fois en prolongation pour battre les Pays-Bas 4-2 lors de leur demi-finale de la Ligue des Nations à Rotterdam mercredi et se qualifier pour le match décisif de dimanche.

La Croatie jouera contre l’Italie ou l’Espagne, qui s’affronteront lors de la deuxième demi-finale à Enschede jeudi, pour un premier titre majeur alors qu’elle poursuit sa forme de la Coupe du monde de l’an dernier au Qatar, où elle a terminé troisième.

Les Pays-Bas ont perdu 1-0 contre le Portugal lors de la première finale de la Ligue des Nations biennale lors du premier passage de Ronald Koeman en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale. Deux ans plus tard, en 2021, Karim Benzema et Kylian Mbappe ont marqué alors que la France battait l’Espagne 2-1 pour remporter le titre.

Le remplaçant Bruno Petkovic a réussi un superbe tir depuis le bord de la surface de réparation huit minutes après la prolongation pour mettre la Croatie sur la bonne voie et Luka Modric a assuré son triomphe avec un penalty tardif, son deuxième du match.

Les Néerlandais, qui ont accueilli le tournoi de quatre nations, avaient forcé le temps supplémentaire avec un égaliseur de dernière minute pour s’assurer qu’il terminait 2-2 après 90 minutes malgré une large suprématie devant leurs supporters locaux au stade Feyenoord.

Donyell Malen a donné l’avantage aux Pays-Bas à la 34e minute avant qu’Andrej Kramaric n’égalise sur penalty après 10 minutes de jeu en seconde période.

La Croatie a ensuite pris les devants grâce à Mario Pasalic à la 73e minute avant que Noa Lang ne place le ballon dans le toit du filet pour égaliser six minutes après le temps d’arrêt.

Le premier but des Pays-Bas est venu contre le cours du jeu, mais à la fin d’une série de passes rapides qui ont vu à la fois des pieds rapides et une réflexion précise.

Cody Gakpo l’a mis en place en remportant la possession et cinq passes plus tard, Mats Wieffer a lancé un Malen non marqué pour tirer à la maison.

Mais c’est l’intelligence de rue du capitaine croate Modric qui les a mis à niveau, volant le ballon dans la surface de réparation néerlandaise à Gakpo, dont la réaction instinctive a été de tirer sur le vétéran de 37 ans et de l’envoyer au sol pour gagner. une pénalité.

Kramaric l’a rangé confortablement, après quoi Luka Ivanusec a joué une passe à Pasalic, qu’il a tiré à la maison au tournant malgré une foule de défenseurs néerlandais autour de lui pour donner à la Croatie une avance de 2-1.

Mais une dernière attaque désespérée a vu les Néerlandais profiter de l’échec de la Croatie pour dégager leurs lignes avec Lang parfaitement placé pour égaliser et forcer le match en prolongation.

La parité, cependant, n’a pas duré longtemps. La passe de Modric a mis Petkovic au but et il a enroulé le ballon dans le filet avec un tir digne de gagner n’importe quelle égalité de coupe.

Modric a complété la victoire avec le coup de pied tardif pour sceller une autre performance individuelle exceptionnelle.

Les Pays-Bas doivent maintenant disputer le match éliminatoire pour la troisième place contre les perdants de jeudi à Enschede dimanche. La finale aura lieu à Rotterdam plus tard dans la journée.