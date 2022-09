Pays-Bas vs Belgique – Rapport de match de football – 25 septembre 2022

Le capitaine Virgil van Dijk a marqué un vainqueur en deuxième mi-temps alors que les Pays-Bas ont battu leurs voisins belges 1-0 dimanche pour assurer la première place de leur groupe de la Ligue des Nations et une place dans la phase finale de l’année prochaine.

Van Dijk a inscrit une tête sur corner à la 73e minute à l’Amsterdam Arena dimanche pour assurer que les Néerlandais terminent vainqueurs du groupe quatre de la Ligue A.

Ils ont terminé avec 16 points, six de plus que la Belgique qui avait une chance de dépasser ses voisins et de prendre la première place, mais devait gagner par trois buts ou plus dimanche pour y parvenir.

Cependant, tout espoir d’un festin de buts a été rapidement contrecarré, car les deux parties se sont effectivement annulées dans une bataille tactique serrée.

Le jeu de pressing néerlandais a frustré les efforts belges pour construire des attaques, tandis qu’une défense de cinq hommes pour les visiteurs signifiait qu’il y avait peu de place pour les attaquants locaux.