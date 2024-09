Pays-Bas vs Allemagne : Bon sang, Dumfries égalise juste après la mi-temps

50′ — But. Dumfries fait 2-2.

45′ — La deuxième mi-temps est lancée !

Mi-temps : L’Allemagne mène 2-1.

45′ — GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL ! Kimmich fait 2-1 !

38′ — BUUUUUT ! Undav fait 1-1 !

2′ — But. Mais c’était quoi ce bordel ? L’Allemagne est déjà menée 1-0.

Démarrer: Nous sommes en route !

Une heure avant le coup d’envoi : Nous avons les compositions ! Julian Nagelsmann a choisi Deniz Undav pour remplacer Niclas Füllkrug, blessé, dans le onze de départ, sinon la composition reste inchangée par rapport à celle qui a battu la Hongrie 5-0.

L’Allemagne a retrouvé son niveau, mais est-ce suffisant pour battre une équipe de qualité ? Si elle parvient à battre les Pays-Bas ce soir, elle pourra dissiper tous les doutes.

Julian Nagelsmann semble avoir compris le code, qui consiste apparemment à limiter autant que possible l’influence du Bayern Munich sur son équipe. Certes, Jamal Musiala existe toujours et Joshua Kimmich est toujours le capitaine, mais deux titulaires et quatre joueurs au total, c’est loin d’être l’équipe victorieuse de la Coupe du monde 2014. Néanmoins, si les bonnes performances de cette « nouvelle ère » se poursuivent, personne ne s’en plaindra. Cela fait longtemps que les Allemands n’ont plus été bons.

Au cas où vous l’auriez manqué, France Football a laissé Jamal Musiala hors de son top 30 du Ballon d’Or, ce qui a suscité la colère des fans et des dirigeants du Bayern Munich. Si vous voulez savoir pourquoi c’est un événement aussi important, nous en avons parlé dans notre dernier épisode de podcast, ainsi qu’une discussion sur Florian Wirtz contre Paul Wanner et sur qui le Bayern Munich devrait avoir en premier. Écoutez-le ci-dessous ou sur Spotify.

Informations sur le match

Emplacement: Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Pays-Bas

Temps: 20h45 heure locale, 14h45 EDT

Télévision/streaming : Trouvez votre pays

