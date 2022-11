Pays-Bas, Sénégal Favoris ; Le Qatar, hôte, peut surprendre

Le Groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 accueille le Qatar, l’Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas, la phase de groupes se déroulant du 20 novembre au 2 décembre.

Analyse et prévision du Qatar

Le Qatar est champion d’Asie et fait ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA en tant que pays hôte.

En ce qui concerne les références du Qatar en compétition, le Qatar n’avait jamais dépassé les quarts de finale de la Coupe d’Asie de l’AFC jusqu’en 2019. Mais les hommes de Felix Sanchez ont donné tort aux sceptiques alors qu’ils se dirigeaient vers leur premier titre et n’encaissaient qu’un seul but, marquant 16 – battant quatre anciens champions. en Arabie saoudite, en Irak, en République de Corée et au Japon.

Sans implication dans les qualifications asiatiques en tant qu’hôte, le Qatar a participé à la CONMEBOL Copa America Brazil 2019, à la CONCACAF Gold Cup 2021 et à la FIFA Arab Cup Qatar 2021, atteignant les demi-finales de ces deux dernières.

Considéré comme une quantité inconnue par beaucoup, d’autres diraient qu’il s’agit de l’équipe la plus préparée du tournoi. Mais de quoi hanter le Qatar tant il voudrait éviter le sort de l’Afrique du Sud, qui reste le seul pays hôte à être éliminé en phase de poules.

Équipe du Qatar

Gardiens : Saad Alsheeb (Al Sadd), Meshaal Barsham (Al Sadd), Yousef Hassan (Al Gharafa).

Défenseurs : Pedro Miguel (Al Sadd), Musaab Khidir (Al Sadd), Tarek Salman (Al Sadd), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Abdelkarim Hassan (Al Sadd), Homam Ahmed (Al Gharafa) , Jassem Gaber (Al Arabi).

Milieux de terrain : Ali Asad (Al Sadd), Assim Modibo (Al Duhail), Mohammed Waad (Al Sadd), Salem Al-Hajri (Al Sadd), Moustafa Tarek (Al Sadd), Karim Boudiaf (Al Duhail), Abdelaziz Hatim (Al Rayyan) , Ismaïl Mohamad (Al Duhail).

Attaquants : Naif Alhadhrami (Al Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Khalid Muneer (Al Wakrah), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Mohamed Muntari (Al Duhail)

Analyse et prévision de l’Équateur

L’Équateur en a surpris plus d’un en arrachant l’une des places automatiques lors des qualifications sud-américaines. Cette campagne a apporté un certain nombre de moments historiques, dont un premier triomphe à l’extérieur contre le Chili, alors que les Équatoriens ont surpassé les poids lourds régionaux du Pérou, du Chili, de la Colombie et du Paraguay.

Bénéficiant d’une équipe qui comprend une poignée de talents en herbe qui se pavanent pour les plus grands frappeurs européens et l’entraîneur Gustavo Alfaro, qui parvient à tirer le meilleur parti de chacun de ses joueurs.

Même si ce ne sera pas facile, La Tri atteignant les huitièmes de finale égalerait la meilleure performance de la nation. Avoir l’honneur d’ouvrir le tournoi le premier jour, avec les hôtes, pourrait bien être le point culminant de leur tournoi.

Équipe d’Équateur

Gardiens : Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Aucas).

Défenseurs : Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (Sao Paulo), Pervis Estupiñán (Brighton), Angelo Preciado (Genk), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles), Félix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Royal Anvers).

Milieux de terrain : Carlos Gruezo (Augsbourg), José Cifuentes, Jhegson Méndez (Los Angeles), Moisés Caicedo (Brighton), Jeremy Sarmiento (Brighton), Alan Franco (Talleres), Ángel Mena (León), Ayrton Preciado (Santos), Gonzalo Plata (Valladolid ), Romario Ibarra (Pachuca).

Attaquants : Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), Énner Valencia (Fenerbahçe), Kevin Rodríguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul).

Analyse et prévision du Sénégal

Le Sénégal est le champion d’Afrique en titre et après avoir été éliminé au premier tour lors de la dernière édition en Russie, les Lions de la Teranga n’ont qu’une ambition : battre l’équipe légendaire qui a atteint les quarts de finale à Corée/Japon 2002. Vingt ans plus tard à partir de cet exploit enivrant, la Coupe du Monde de la FIFA est de retour sur le sol asiatique et espère au moins égaler son meilleur résultat.

En fait, au moins un joueur sénégalais a été impliqué dans une équipe finale de l’UEFA Champions League chaque année depuis 2018 : Sadio Mane il y a quatre ans et encore en 2019 et 2022 avec Liverpool, la paire du Paris Saint-Germain composée d’Idrissa Gana Gueye et d’Abdou Diallo. en 2020 et Edouard Mendy en 2021 pour Chelsea.

Le Sénégal comptera sur cette expérience car les experts les considèrent comme des prétendants à sortir du groupe.

Équipe du Sénégal

Gardiens : Seny Dieng (Queens Park Rangers), Alfred Gomis (Stade Rennes), Eduoard Mendy (Chelsea).

Défenseurs : Fode Ballo Touré (AC Milan), Pape Abou Cissé (Olympiakos), Abdou Diallo (RB Leipzig), Ismail Jakobs (Monaco), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Formose Mendy (Amiens), Youssouf Sabaly (Real Betis).

Milieux de terrain : Pathe Ismael Ciss (Rayo Vallecano) Krepin Diatta (Monaco), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Olympique de Marseille), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Mamdou Loum (Reading), Nampalys Mendy (Leicester City), Moustapha Name ( Pafos FC), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).

Attaquants : Boulaye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Bamba Dieng (Olympique de Marseille), Nicolas Jackson (Villarreal), Sadio Mane (Bayern Munich), Ilimane Ndiaye (Sheffield United), Ismaila Sarr (Watford).

Pays-Bas Analyse et prévision

Les Néerlandais sont de retour dans la Coupe du monde de football après avoir échoué à se qualifier pour l’édition précédente en Russie. Le manager légendaire Louis van Gaal est à nouveau à la barre et ramènera certains des visages familiers qui ont secoué la grande scène avec une troisième place au Brésil 2014.

Bien qu’il y aura une poignée de personnages de retour de cette course mémorable, l’équipe de Van Gaal sera composée en grande partie de joueurs qui n’ont jamais connu de Coupe du monde auparavant. Les Pays-Bas sont dirigés par une base solide basée autour du défenseur central Virgil Van Dijk et du meneur de jeu Frenkie De Jong, s’ajoutant à la pléthore de jeunes talents passionnants à l’avant.

Les Néerlandais ont dominé leur groupe de qualification et n’ont perdu qu’un match sur dix, repoussant la Turquie et la Norvège et se dirigeront vers Qatar 2022 en tant que l’une des équipes en forme après une séquence de six matches sans défaite en UEFA Nations League année, qui comprenait des doublés sur la Belgique et le Pays de Galles.

Considérés comme les vainqueurs de groupe confortables, il leur faudra un miracle et une parodie pour terminer leur course dans la première étape de la finale.

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax Amsterdam).

Défenseurs : Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurrien Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale).

Milieux de terrain : Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelone), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergame), Marten de Roon (Atalanta Bergame), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Kenneth Taylor (Ajax).

Attaquants : Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelone), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Anvers), Luuk de Jong (PSV), Noah Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas).

Calendrier du groupe A

Qatar vs Equateur 20 novembre 21:30 Stade Al Bayt, Al Khor

Sénégal vs Pays-Bas 21 novembre 21:30 Stade Al Thumama, Doha

Qatar vs Sénégal 25 novembre 18:30 Stade Al Thumama, Doha

Pays-Bas vs Equateur 25 novembre 21:30 Stade international Khalifa, Al Rayyan

Equateur vs Sénégal 29 novembre 20:30 Stade international Khalifa, Al Rayyan

Pays-Bas vs Qatar 29 novembre 20:30 Stade Al Bayt, Al Khor

