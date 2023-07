Pays-Bas : les téléphones portables, les tablettes et les montres connectées seront interdits dans les salles de classe | Nouvelles du Royaume-Uni

Les téléphones, tablettes et montres intelligentes seront pour la plupart interdits dans les salles de classe aux Pays-Bas à partir du 1er janvier 2024.

Cette décision vise à limiter les distractions des médias sociaux, de la messagerie et d’autres sites.

Les appareils ne seront autorisés que s’ils sont nécessaires pour la leçon, pour des raisons médicales ou pour les personnes handicapées.

« Même si les téléphones portables sont intimement liés à nos vies, ils n’ont pas leur place dans la salle de classe », a déclaré le ministre de l’Éducation, Robbert Dijkgraaf.

« Les étudiants doivent pouvoir se concentrer et avoir la possibilité de bien étudier.

« Les téléphones portables sont une nuisance, selon la recherche scientifique. Nous devons protéger les étudiants contre cela. »

M. Dijkgraaf a déclaré que les écoles pourraient gérer elles-mêmes la mise en œuvre de l’interdiction, mais que les lois suivraient d’ici l’été si les résultats ne sont pas assez bons.

La France a introduit un interdiction du téléphone pour les écoles primaires et collèges en 2018 pour améliorer la concentration et prévenir l’intimidation en ligne.

Certaines études ont suggéré que les performances aux examens baissent légèrement lorsque l’utilisation récréative du téléphone est autorisée en classe.

Une interdiction dans les écoles britanniques a été suggérée pendant un certain nombre d’années par les partisans, mais ne s’est pas concrétisée.

Les écoles doivent actuellement établir leurs propres politiques et l’année dernière, le gouvernement a déclaré qu’aucune intervention supplémentaire n’était nécessaire.

« Dans la plupart des cas, les téléphones portables sont déjà interdits pendant la majeure partie de la journée scolaire, les écoles prenant une série de mesures pour appliquer cette politique », a déclaré le ministère de l’Éducation.

En 2021, l’ancien secrétaire britannique à l’éducation, Gavin Williamson, a déclaré l’interdiction des mobiles serait envisagée parmi une panoplie de mesures pour « apaiser les salles de classe ».

Il a dit qu’ils distrayaient et menaçaient la santé mentale des élèves.

Les responsables de l’éducation de plus de 120 écoles ont également a signé une lettre ouverte en 2019 à l’appui des salles de classe sans téléphone.

Cependant, les dirigeants syndicaux ont déclaré qu’une interdiction générale ne fonctionnerait pas et pourrait rendre l’utilisation du téléphone « clandestine » et la rendre plus difficile à surveiller.