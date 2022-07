Pays-Bas Femmes 3 – 2 Portugal Femmes

La superbe frappe de Danielle van de Donk a donné aux Pays-Bas une victoire cruciale 3-2 sur le Portugal mercredi pour placer les champions en titre en tête du tableau du groupe C de l’Euro 2022 féminin.

Damaris Egurrola a donné aux Néerlandais, dont le camp a été touché par une blessure et une maladie cette semaine, une avance de septième minute avec une tête bien inclinée d’un corner et ils semblaient être sur la bonne voie pour une victoire confortable lorsque Stefanie van der Gragt s’est dirigée vers le deuxième neuf minutes plus tard.

Mais le Portugal – la deuxième équipe la moins bien classée du tournoi – qui avait riposté après deux buts en début de match pour un match nul 2-2 lors de son match d’ouverture contre la Suisse, a de nouveau fait preuve d’une résilience admirable.

Image:

Damaris Egurrola (à gauche) et Ana Borges se battent pour le ballon





Carole Costa a retiré un but du but, sept minutes avant la pause, après qu’un long examen VAR ait décidé que Diana Silva avait été renversée par Dominique Janssen.

Puis deux minutes après la pause, le Portugal égalisait avec Silva qui rentrait en toute confiance sur un beau centre de Costa.

Les Pays-Bas pensaient avoir immédiatement rétabli leur avance grâce à Jill Roord, mais son effort a été exclu pour hors-jeu après un autre examen prolongé du VAR.

Image:

Les Pays-Bas ont quatre points en deux matchs et sont en tête du groupe C de la Suède pour les buts marqués





Mais une finition sublime de Van de Donk à la 62e minute a décidé de l’égalité alors que le milieu de terrain récupérait le ballon sur le bord de la surface et enroulait un beau tir dans le coin le plus éloigné.

Les Néerlandaises, qui manquent l’attaquante Vivianne Miedema après un résultat positif au Covid-19, sont à quatre points en deux matches, à égalité avec la Suède, avec le Portugal et la Suisse à un point chacun. Plus tôt, la Suède a également remporté sa première victoire alors que Hanna Bennison est sortie du banc pour marquer avec un tir tonitruant lors d’une victoire 2-1 contre une équipe suisse également touchée par la maladie.

Et après?

Les Pays-Bas affronteront la Suisse lors de leur dernier match de phase de groupes à Bramall Lane, tandis que le Portugal affrontera la Suède, organisée au Leigh Sports Village. Les deux rencontres doivent avoir lieu le 17 juillet.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark 1-0 Finlande

Groupe B : Allemagne 2-0 Espagne

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède 2-1 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 3-2 Portugal

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley