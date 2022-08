Pays-Bas et Mark Parsons se séparent après une campagne “décevante” pour l’Euro 2022

L’Association néerlandaise de football (KNVB) a annoncé que l’entraîneur-chef Mark Parsons ne continuerait plus dans son rôle après une campagne “décevante” pour l’Euro 2022.

Le KNVB a déclaré dans un communiqué que les deux parties sont parvenues à une décision conjointe après qu’un examen a montré qu’il n’y avait pas assez de confiance en Parsons pour réaliser leurs ambitions.

Les Pays-Bas sont arrivés deuxièmes du groupe C avec la Suède en tête du groupe et ont perdu en quarts de finale contre la France.

“A l’approche et au Championnat d’Europe, les matchs et les résultats ont été décevants et nous ne pouvons pas nous le permettre. La barre est haute”, a déclaré le directeur de la KNVB, Jan Dirk van der Zee.

“Les Pays-Bas étaient champions en titre et également finalistes de la dernière Coupe du monde, nous voulons participer pour les prix. En vue de la série de qualification de la Coupe du monde en cours, il a été décidé que quelqu’un d’autre serait à la barre dans le très Ce n’est pas une bonne décision, mais cela fait aussi partie du football de haut niveau.

“Le groupe est sorti d’une période incroyablement forte et complété par de jeunes joueurs, l’équipe a dû jeter les bases de nouveaux succès. Mark a réussi à repérer de nouveaux talents et à leur donner une chance dans cette phase intermédiaire et nous lui en sommes reconnaissants. . Nous lui souhaitons plein succès dans la suite de sa carrière.”

L’entraîneur des Pays-Bas, Mark Parsons, ne continuera plus avec l’équipe. Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Parsons a été annoncé comme le successeur de Sarina Wiegman – qui a remporté l’Euro 2022 avec l’Angleterre après l’avoir également remporté avec les Pays-Bas en 2017 – en mai 2021. Il a rejoint l’équipe nationale de la National Women’s Soccer League, Portland Thorns, qu’il avait entraînée pendant cinq ans. années.

Il a également entraîné Washington Spirit, DC United et Chelsea Reserves.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociauxParsons a déclaré que cela avait été “un privilège” d’être entraîneur-chef des Pays-Bas.

“Je veux que vous sachiez que j’ai toujours travaillé avec un objectif en tête et c’est d’aider cette équipe à aller de l’avant”, a-t-il ajouté. “Je souhaite vraiment avoir obtenu de meilleurs résultats pour vous.

“Cela a été 12 mois très difficiles, mais je reste honoré d’avoir eu la chance de travailler avec ces joueurs et KNVB. Je vous souhaite tout le meilleur et bonne chance pour les qualifications de septembre. Je vous encouragerai tous de loin. “

Les Pays-Bas sont en tête du groupe C avec deux points d’avance sur leurs plus proches rivaux, l’Islande. Cependant, l’Islande a un match en moins et les deux équipes s’affrontent dans un match crucial le 6 septembre.

Si les Pays-Bas gagnent, ils se qualifient pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.