Pays-Bas Déroute Chili 14-0 pour sceller QF Berth ; Malaisie, Nouvelle-Zélande jusqu’au croisement

Jeudi, le numéro 3 mondial des Pays-Bas est devenu la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha Hockey 2023, terminant ses engagements en championnat avec une raclée 14-0 contre le Chili au stade Kalinga.

Les Pays-Bas, triples vainqueurs de la Coupe du monde masculine, ont terminé invaincus dans le groupe C avec neuf points en trois victoires. La Malaisie a surpris la Nouvelle-Zélande, mieux classée, 3-2 dans un autre match de la Poule C pour terminer deuxième du classement avec six points en deux victoires. La Nouvelle-Zélande, classée 9e – deux places devant la Malaisie, a terminé troisième avec trois points alors que le Chili a terminé avec zéro point après trois défaites.

Les Pays-Bas s’assurent ainsi une place directe en quarts de finale tandis que la Malaisie et la Nouvelle-Zélande passeront par les matchs croisés.

Après avoir battu la Malaisie et la Nouvelle-Zélande lors de leurs matches précédents, les Pays-Bas ont réussi un triplé de buts par le drag-flicker Jip Janssen, qui a marqué quatre buts en tout, et Thierry Brinkman et une paire de buts de Bijen Koen pour assurer le plus gros victoire du tournoi jusqu’à présent.

Janssen a ouvert le score à la 6e minute sur son premier corner puis a ajouté des buts à la 29e minute, 34e et 44e minutes alors que les Néerlandais marquaient à volonté contre le Chili, totalement surclassé et dépassé par ses adversaires.

Brinkman a marqué son premier but à la 25e minute et en a ajouté deux autres à la 33e et à la 5e minute, sur un coin de pénalité, pour compléter son triplé. Bijen a frappé aux 40e et 45e minutes alors que les Pays-Bas dominaient complètement le match.

Derck De Vilder (22e), Thijs Van Dam (23e), Terrance Pieters (37e), Justen Blok (42e) et Teun Beins (58e) ont inscrit chacun un but sur le score des Pays-Bas.

Les Néerlandais se sont pratiquement garés dans la moitié du terrain chilien et ont obtenu 17 coins de pénalité en tout, dont ils ont converti six.

Dans le dernier quart-temps, le Chili a réussi à faire de bonnes attaques et a empoché deux corners de pénalité mais n’a pas pu en tirer parti.

