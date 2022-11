Pays-Bas contre Équateur – Rapport de match de football – 25 novembre 2022

Les Pays-Bas ont été tenus en échec 1-1 contre l’Équateur lors de leur affrontement dans le groupe A de la Coupe du monde vendredi, éliminant les hôtes du Qatar.

L’équipe de Louis van Gaal l’a laissé tard pour remporter son premier match contre le Sénégal et ils ont également été peu imposants vendredi.

La frappe de fusée de Cody Gakpo à la sixième minute a ouvert le score pour les Pays-Bas, mais l’équipe n’a pas réussi à trouver un deuxième.

L’Équateur pensait avoir égalisé sur le coup de la mi-temps lorsque la frappe de l’ailier Gonzalo Plata depuis le bord de la surface a été déviée, mais les célébrations ont été rapidement étouffées lorsque VAR a exclu le but pour hors-jeu.

L’équipe sud-américaine a finalement trouvé une percée, cependant, quand Enner Valencia est rentré à la maison après une parade du gardien néerlandais Andries Noppert.

Le résultat laisse les Pays-Bas et l’Équateur en tête du Groupe A avec quatre points, le Sénégal à un point de retard en troisième et accueille le Qatar, la première équipe à être éliminée du tournoi.

L’Équateur a connu une première mi-temps en demi-teinte alors que l’équipe de van Gaal semblait à l’aise mais pas pressée. Mais les Sud-Américains, poussés par un important contingent vêtu de jaune au Khalifa International Stadium, ont passé à la vitesse supérieure en seconde période et auraient pu l’emporter lorsque la frappe de Plata a touché la barre transversale.

Plata a lancé un tir puissant sur les boiseries à la 59e minute alors que les Sud-Américains allaient de mieux en mieux, bousculant constamment les Néerlandais hors du ballon en appliquant une presse physiquement exigeante qui ne permettait pas à leurs adversaires de jouer leur jeu fluide habituel.

“Ils ont eu quelques mordeurs, des gars qui vous talonnent. Ensuite, il faut agir vite, et [we] aurait pu mieux gérer ça. Nous aurions dû faire mieux en possession du ballon”, a déclaré le capitaine néerlandais Virgil van Dijk.

Cela avait commencé le plus prometteur pour les Néerlandais, à la recherche de leur deuxième victoire du tournoi qui leur aurait assuré d’être la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale, lorsque Gakpo a marqué.

Un ballon égaré retourné à sa défense par Moises Caicedo a été volé par Davy Klaassen, qui a ensuite quitté Gakpo pour prendre possession du ballon et envoyer une fusée du pied gauche dans le filet.

Mais c’était aussi bon que possible pour l’équipe néerlandaise. La passe intelligente de Valence à la 24e minute a renvoyé Caicedo sur la gauche et, bien que sa touche ait été lourde et ait permis aux Néerlandais d’intercepter, elle a provoqué une explosion de bruit de la part du grand nombre de leurs supporters qui ont injecté de l’énergie dans les joueurs équatoriens.

Valence a coupé à l’intérieur pour tirer un tir qui a forcé un arrêt complet du gardien néerlandais Andries Noppert peu après la demi-heure de jeu et, alors qu’ils maintenaient la pression, l’Équateur avait le ballon au fond des filets en première mi-temps. Pervis Estupinan a dévié le ballon vers la maison.

Cependant, cela a été exclu car Jackson Porozo était à la fois hors-jeu et se tenait devant le gardien de but et bloquait sa ligne de mire.

L’égalisation quatre minutes après le début de la seconde mi-temps était toujours sur les cartes, alors que l’Équateur a volé la possession au milieu de terrain et a nourri Estupinan pour un tir cinglant sur la gauche que Noppert a bien fait de parer mais avec Valence bondissant sur le rebond.

Le joueur de 33 ans, qui est sorti vers la fin du match, a maintenant marqué les six derniers buts de l’Équateur en finale de la Coupe du monde – trois lors du tournoi de 2014 au Brésil et trois au Qatar.