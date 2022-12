Pays-Bas contre Argentine – Rapport de match de football – 9 décembre 2022

L’Argentine a remporté vendredi une victoire spectaculaire aux tirs au but contre les Pays-Bas pour revendiquer une place en demi-finale de la Coupe du monde après avoir initialement perdu une avance de deux buts dans un effondrement tardif du temps réglementaire.

Lionel Messi a fourni une superbe passe décisive avec une passe délicatement enfilée au défenseur Nahuel Molina qui a dépassé le gardien Andries Noppert pour donner à l’Argentine une avance en première mi-temps. L’attaquant du Paris Saint-Germain a ajouté le deuxième de l’Argentine à la 73e minute avec un penalty bien tiré.

Wout Weghorst a marqué de la tête sur 82 pour en récupérer un pour les Pays-Bas pour mettre en place une fin tendue qui a débordé à plusieurs reprises. Les Pays-Bas ont reçu une dernière bouée de sauvetage avec ce qui semblait être le dernier coup de pied du match lorsque le milieu de terrain Teun Koopmeiners s’est levé pour tirer un coup franc sur le bord de la surface avant de glisser une passe sous le mur et de rentrer à la maison par Weghorst.

Les deux équipes ont été terriblement proches de marquer un vainqueur en prolongation, mais aucune n’a pu prendre l’avantage alors que le match se terminait par des tirs au but.

Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk et l’ailier Steven Berghuis ont raté les deux premiers penaltys de l’équipe, tandis que l’Argentine a converti ses trois premiers avant qu’Enzo Fernandez ne rate son quatrième. Cependant, l’attaquant Lauturo Martinez est intervenu et est rentré chez lui pour assurer une victoire dramatique et organiser un affrontement en demi-finale avec la Croatie mardi.

La défaite des Pays-Bas les élimine du tournoi et marque la fin du troisième mandat de l’entraîneur-chef Louis van Gaal. L’entraîneur de 71 ans, qui suit un traitement contre le cancer de la prostate, avait déjà précisé avant le tournoi que ce serait son dernier responsable.