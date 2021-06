Pays-Bas 2 – 2 Ecosse

Le coup franc tardif de Memphis Depay a privé l’Écosse d’une victoire éclatante sur les Pays-Bas, faisant match nul 2-2 après les premiers buts internationaux de Jack Hendry et Kevin Nisbet.

Après avoir remporté un coup franc doux au bord de la surface, Depay a fouetté un coup franc féroce pour marquer son deuxième du match (89) et raccrocher les Écossais pour la deuxième fois lors de leur premier match d’échauffement Euro 2020 .

Nisbet pensait avoir marqué le vainqueur à bout portant à la 63e minute avec sa première touche après être sorti du banc, restituant l’avance que Hendry leur avait donnée après 11 minutes au Portugal.

C’était une belle démonstration de l’équipe de Steve Clarke qui était sans sept membres de l’équipe après le test Covid positif de John Fleck, avec leur seul écart défensif de la nuit permettant le premier égaliseur bien pris de Depay (17) peu de temps après que Hendry ait ouvert le score.

Craig Gordon a dû être vigilant pour faire basculer un effort dévié de Patrick van Aanholt, mais une solide démonstration défensive a réduit les chances au minimum, sauf sur les coups de pied arrêtés et l’équipe de Clarke sera pleine de conviction alors qu’elle affrontera le Luxembourg lors de son dernier match d’échauffement.

Notes des joueurs Écosse: Gordon 6, Hendry 8, Cooper 7, Tierney 8, Forrest 6, Turnbull 6, McGregor 7, Armstrong 7, Robertson 7, Christie 6, Dykes 6 Abonnés : Nisbet 8, Fraser 6, Gallagher 7, Taylor 6, McKenna 6, Gilmour S.O. Homme du match: Hendry

Comment l’Écosse a commencé ses préparatifs pour l’Euro 2020

La première occasion du match a permis à l’Écosse de prendre l’avantage – et cela est venu d’une source improbable. Hendry s’est retrouvé en haut du terrain alors qu’il pressait sur un coup de pied néerlandais, a bondi sur un ballon lâche et a tiré un coup bas dans le coin inférieur à 20 mètres.

Lyndon Dykes aurait pu doubler l’avance quelques instants plus tard, mais Tim Krul a repoussé sa frappe féroce et ils ont dû payer pour ce raté peu de temps après.

Image:

L’Écossais Jack Hendry, deuxième à gauche, célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but de son équipe



Nouvelles de l’équipe David Turnbull a fait ses débuts par Steve Clarke, qui était sans sept joueurs après que John Fleck a été testé positif pour Covid et que sept autres membres de l’équipe ont été laissés pour compte par mesure de précaution. Jack Hendry et Liam Cooper ont commencé aux côtés de Kieran Tierney à l’arrière central, tandis que Lyndon Dykes a eu l’opportunité de reprendre la tête de la ligne. Billy Gilmour et Scott McTominay étaient sur le banc après leur arrivée tardive au camp.

Une simple balle lancée dans la surface a vu Gini Wijnaldum s’élever au-dessus d’Hendry et renvoyer la balle à Depay, qui s’était éloigné de David Turnbull et avait tout le temps du monde pour placer une volée parfaite dans le coin inférieur.

Ce sont les seules occasions à noter dans une première mi-temps qui a vu les Néerlandais dominer la possession sans jamais vraiment créer d’ouvertures.

Et c’était un schéma qui s’est poursuivi après la pause alors que les Pays-Bas cherchaient de longues diagonales à l’arrière des ailiers écossais et trouvaient la route bloquée le plus souvent.

Comme les Néerlandais, les incursions des Écossais n’avaient pas réussi à créer d’opportunités avant l’introduction dramatique de Nisbet.

Lancé aux côtés de Declan Gallagher et Ryan Fraser, l’attaquant d’Hibernian était vigilant pour mettre la fin d’un centre parfait d’Andy Robertson et l’amortir au fond des filets avec sa toute première touche de la nuit.

Image:

L’Écossais Kevin Nisbet marque avec sa première touche après avoir quitté le banc



Le débutant David Turnbull a tiré un effort après un échange soigné avec Nisbet, avant qu’un faible centre de Depay ne doive être éliminé par l’impressionnant Hendry avec Quincy Promes à l’affût.

Le seul véritable arrêt de Gordon est survenu lorsque le faible entraînement de Van Aanholt a été dévié et que le vétéran a réussi à changer complètement de direction pour le faire basculer dans un coin – mais il pourrait être déçu par le coup franc de Depay.

L’attaquant lyonnais a choisi d’aller du côté de Gordon après avoir heurté le mur depuis une position similaire quelques minutes plus tôt et a trouvé le coin supérieur avec une frappe puissante, bien que le gardien puisse regretter d’avoir fait un pas sur sa droite avant que le ballon ne soit frappé.

Malgré l’égalisation, Clarke sera extrêmement satisfait de la première sortie correcte de l’Écosse depuis mars et la conviction se répandra dans l’équipe alors qu’elle comptera les jours jusqu’à ce match d’ouverture de l’Euro 2020 avec la République tchèque dans 12 jours.

Image:

Depay marque le premier but de son équipe avec une volée bien prise



L’homme du match – Jack Hendry

Le point culminant pour Hendry sera son premier but international, qu’il a pris comme un attaquant chevronné plutôt qu’un défenseur central.

En dehors de cela, Hendry était assuré à l’arrière et faisait partie d’une ligne défensive quelque peu improvisée qui a frustré les Néerlandais toute la nuit.

Le joueur de 26 ans a peut-être fait sien le défenseur central droit pour le match d’ouverture avec la République tchèque au dos de cet écran.

Ce que le directeur a dit

patron de l’Ecosse Steve Clarke: « C’était une bonne performance – très bonne. Beaucoup de très bonnes choses dans le match. C’est décevant de ne pas le gagner, pour être honnête. Je n’aime pas trop parler des arbitres parce que j’ai eu des ennuis pendant c’était beaucoup récemment, mais la décision d’accorder un coup franc à la fin était embarrassante.

« Mais la performance est plus importante que les décisions d'arbitrage ce soir et je pensais que la performance était bonne. Cela aurait été bien de repartir avec une victoire, mais il s'agissait principalement de la performance. C'est ce dont nous avons parlé à l'entraînement cette semaine.

















3:26



Le patron de l’Écosse, Steve Clarke, a critiqué la décision d’accorder un coup franc sur lequel Depay a marqué pour égaliser le match tard



« Nous avons parlé de venir ici avec une bonne performance et un match nul contre les Néerlandais est un bon résultat. Cela aurait pu être mieux mais l’arbitre a décidé que ce ne serait pas le cas.

« Reprise de l’entraînement demain. Tout le monde s’entraînera sauf John Fleck, qui est malheureusement coincé dans sa chambre depuis quelques jours.

« Nous allons commencer à construire vers le match du Luxembourg, mais finalement nous nous préparons vers le premier match du tournoi contre la République tchèque. »

McFadden choisit son Scotland XI préféré

James McFadden de Sky Sports a choisi son équipe écossaise préférée pour l’ouverture avec la République tchèque le 14 juin

« Che Adams apporte ce rythme qui nous a peut-être manqué, et cette option différente. Lyndon Dykes a fait un travail fantastique pour nous, mais Adam peut apporter une dimension différente, que ce soit en partenariat avec Dykes ou seul.

« Ce XI a fait ses preuves. Il y a quelques positions sur lesquelles je ne suis pas à 100%, et l’une d’elles est le gardien de but. David Marshall est évidemment le héros, et on se souviendra à jamais de ce penalty contre la Serbie, mais c’est va être une décision difficile car Craig Gordon est probablement en meilleure forme.

Image:

Le XI prédit de James McFadden pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 en Écosse



« Je pense qu’il ira avec Marshall. Kieran Tierney est le bâton, et je pense qu’il fera venir Grant Hanley, car il a bien fait pour lui. Si vous jouez contre trois, vous voulez des joueurs soit côté de ces trois arrières qui peuvent sortir et aller dans de larges zones; Tierney, nous le savons certainement, est à l’aise pour le faire, et Hendry a montré contre une bonne opposition aux Pays-Bas qu’il peut entrer dans le match.

« Le reste de l’équipe choisit lui-même, ces joueurs ont été là et l’ont fait. Scott McTominay est tombé au poste d’arrière central droit, mais Clarke est clair qu’il l’amène en tant que milieu de terrain, et il apportera quelque chose de différent. John McGinn, c’est de l’énergie, des buts, il peut appuyer, c’est une nuisance. C’est ce que je prévois avec Steve Clarke, mais il est encore temps pour lui de changer d’avis.

Statistiques Opta

L’Ecosse a mis fin à une série de quatre défaites consécutives contre les Pays-Bas, tandis que leurs deux buts ce soir étaient autant qu’ils avaient marqué lors de leurs 11 rencontres précédentes avec les Pays-Bas auparavant.

Les Pays-Bas ont marqué deux buts ou plus lors de chacun de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues (18 au total).

L’Écosse a fait match nul sur trois de ses quatre derniers matches (V1), ceci après n’avoir fait que trois nuls sur ses 29 précédents toutes compétitions confondues (V12, N3, N14).

L’Écosse n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matches amicaux (D2 L8), ne remportant aucun de ses cinq derniers matchs de ce type (D1 L4).

L’attaquant néerlandais Memphis Depay a été directement impliqué dans 29 buts lors de ses 25 dernières apparitions pour son pays (16 buts, 13 passes décisives).

Jack Hendry a marqué son premier but senior pour l’Écosse lors de sa sixième apparition pour son pays, tandis que Kevin Nisbet a marqué lors de sa deuxième apparition au niveau international.

Et après?

L’Ecosse se rendra au Luxembourg pour son dernier match d’échauffement dimanche à 17h, avant le début de sa campagne Euro 2020 contre la République tchèque à Hampden Park le lundi 14 juin – c’est un coup d’envoi à 14h.