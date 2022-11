Pays-Bas 2 – 0 Qatar

Les Pays-Bas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en décrochant la première place du groupe A grâce à une victoire 2-0 sur le Qatar.

Cody Gakpo a ouvert le score au milieu de la première mi-temps avec son troisième but du tournoi, tandis que Frenkie de Jong en a ajouté un deuxième peu après la mi-temps.

L’équipe de Louis van Gaal se dirige vers les huitièmes de finale, où elle affrontera ensuite le deuxième du groupe B – qui à ce stade pourrait être n’importe lequel de l’Angleterre, de l’Iran, des États-Unis ou du Pays de Galles.

En conséquence, le Qatar est devenu le premier hôte de l’histoire de la Coupe du monde à ne pas remporter de victoire ou même de point.

Les grands moments du jeu… 26mins : Cody Gakpo ouvre le score avec son troisième but de la Coupe du monde.

49 minutes : Frenkie de Jong double l’avance des Pays-Bas peu après la pause.

68 minutes: les Néerlandais pensent avoir un troisième mais l’effort de Steven Berguis est exclu par VAR.

Gakpo à nouveau en tête du groupe A des Pays-Bas

Image:

Cody Gakpo rugit de joie après avoir ouvert le score pour les Pays-Bas contre Ecudaor





Il n’y avait aucun doute sur qui avait été la star du tournoi pour les Pays-Bas jusqu’à présent, et Gakpo a encore frappé à la 26e minute pour donner l’avantage à son équipe.

Lors du match d’ouverture contre le Sénégal, il avait marqué de la tête, contre l’Équateur, il avait marqué avec sa gauche, et contre le Qatar, il a complété son tour du chapeau parfait avec une frappe du pied droit juste à l’intérieur de la surface.

Image:

Frenkie de Jong des Pays-Bas célèbre avec son coéquipier Memphis Depay





Après 49 minutes, c’était deux. Un centre de Davy Klaassen sortait de la tête d’un défenseur et trouvait Memphis Depay au second poteau. Son effort à bout portant a été sauvé, mais il est tombé gentiment pour De Jong de pousser dans un filet vide à quelques mètres seulement.

Les Pays-Bas pensaient qu’ils avaient un troisième à la 68e minute alors que Steven Berghuis touchait à bout portant quelques minutes seulement après être entré en jeu, mais VAR a exclu le but pour un handball de Gakpo dans la préparation.

Mais cela ne leur a pas coûté cher, car ils se préparent à tourner les yeux vers les matchs du groupe B de la soirée pour découvrir qui seront leurs adversaires en huitièmes de finale.

Que signifie le résultat ?

Les Pays-Bas se dirigent vers les 16 derniers en tant que vainqueurs de groupe, où ils affronteront le deuxième du groupe B. Ils sont rejoints par le Sénégal qui a battu l’Équateur 2-1 dans l’autre match du groupe A.

Le Qatar devient la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à ne pas remporter un match en tant qu’hôte.

Joueur du match – Cody Gakpo

Image:

Cody Gakpo des Pays-Bas célèbre le premier but de son équipe





Sam Blitz de Sky Sports :

“Tête, pied gauche, pied droit. Cody Gakpo réalise le tournoi parfait.

“L’attaquant néerlandais a marqué trois buts en trois matches de Coupe du monde consécutifs et c’est la principale raison pour laquelle les Pays-Bas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que vainqueurs de groupe.

“Ce n’est pas seulement la gamme des trois buts distincts qui font de lui un si grand talent à 23 ans. Il joue largement pour son club et avant-centre pour son pays. Il peut être présent au banc des pénalités mais, comme son but contre le Qatar l’a montré, il peut venir de loin et jouer plus loin si nécessaire.

« Tenace, agressif mais doué de flair, l’attaquant rejoint Kylian Mbappe en tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde. C’est une excellente compagnie, étant donné qu’il s’agit de sa première Coupe du monde.

“Il montre qu’il a le package complet – et peut-être que cette Coupe du monde, comme Mbappe et James Rodriguez l’ont fait avant lui, devient la sienne.

“Il ne faudra pas longtemps avant que l’un des superclubs ne le retire des mains du PSV Eindhoven – cela pourrait éventuellement arriver dans la fenêtre de janvier.”

Le Qatar se retire déçu

Déjà absent du tournoi après deux matchs, mardi soir était une chance pour le pays hôte d’éviter une histoire de Coupe du monde indésirable contre les Pays-Bas.

Malheureusement, ils ne l’ont pas fait. Ils sont devenus les premiers hôtes à ne pas remporter une seule victoire ou même un point en phase de groupes, tandis qu’ils sont également devenus le premier pays hôte individuel à perdre trois matches lors d’un seul tournoi de Coupe du monde.

Ils ont également encaissé sept buts, le record absolu d’un seul pays hôte lors du même tour de groupe d’une édition du tournoi.