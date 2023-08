Pays-Bas 2-0 Afrique du Sud (5 août 2023) Analyse du match

Jill Roord a marqué son quatrième but du tournoi alors que les Pays-Bas se dirigeaient vers les quarts de finale de la Coupe du monde féminine avec une victoire 2-0 contre l’Afrique du Sud au stade de football de Sydney dimanche.

La tête de Roord a donné une avance rapide à son équipe et Lineth Beerensteyn a ajouté le deuxième but grâce à une erreur du gardien de but en seconde période pour assurer aux Néerlandaises un rendez-vous avec l’Espagne à Wellington vendredi.

– Calendrier de la Coupe du monde féminine et des rencontres

Les champions d’Afrique, classés au 54e rang, n’ont jamais abandonné le combat lors de leur première apparition dans la phase à élimination directe de la Coupe du monde et ont toujours été une menace à la pause grâce à leur seul attaquant Thembi Kgatlana.

La gardienne néerlandaise Daphne van Domselaar était cependant égale à tout ce que Banyana Banyana lui a tiré dessus, et les finalistes de 2019 se sont qualifiés pour les huit derniers pour le deuxième tournoi consécutif.

Le coup d’envoi de midi – aux heures de grande écoute aux États-Unis – était conçu sur mesure pour les champions en titre américains, mais ils ont été emballés à Melbourne pour affronter la Suède plus tard dimanche après que les Pays-Bas ont martelé le Vietnam 7-0 pour remporter le groupe E.

Les Néerlandaises ont bien commencé et ont pris les devants sur un corner à la neuvième minute lorsque Danielle van de Donk a dirigé le ballon vers le but et que le défenseur Lebohang Ramalepe s’est mis sur le chemin du gardien Kaylin Swart pour offrir à Roord une finition simple.

Banyana Banyana a réagi immédiatement, la belle première touche de l’attaquante Thembi Kgatlana sur une balle en profondeur lui donnant l’espace pour déclencher un tir qui a forcé van Domselaar à s’arrêter.

Kgatlana était un avertissement constant aux Néerlandais contre la complaisance.

Elle a obtenu trois tirs dans les 10 minutes avant la mi-temps qui ont testé van Domselaar, qui devait également être à son meilleur pour arrêter un piledriver de Kholosa Biyana dans le temps d’arrêt.

Dix minutes après le début de la seconde période, l’ailier Lieke Martens s’est vu refuser un but pour hors-jeu, mais les Néerlandais ont doublé la mise à la 68e minute.

Beerensteyn a été joué et a tiré sur Swart, qui semblait avoir tout sous contrôle mais a tâtonné sa prise et a regardé le ballon gicler dans le filet.

L’Afrique du Sud a de nouveau répondu à l’encaissement d’un but, mais van Domselaar a de nouveau été à la hauteur, descendant bas pour tourner le tir bas de Linda Motlhalo autour du poteau cinq minutes plus tard.

Banyana Banyana a eu une dernière chance d’être sur le tableau de bord dans le temps d’arrêt, presque inévitablement grâce à Kgatlana, mais il n’y avait aucun moyen de dépasser van Domselaar.