Pays-Bas 1ère mi-temps contre États-Unis “inacceptable”

Louis van Gaal a qualifié la performance des Pays-Bas contre les États-Unis en première mi-temps d ‘”inacceptable” malgré leur réservation pour les quarts de finale de la Coupe du monde avec une victoire 3-1.

L’équipe de Van Gaal est entrée à la mi-temps 2-0 grâce aux buts de Memphis Depay et Daley Blind, mais le joueur de 71 ans n’était pas satisfait de l’affichage global dans les 45 premières minutes et a averti que si cela se répétait contre opposition de meilleure qualité, ils seront éliminés.

“J’ai été très critique à la mi-temps dans mon analyse malgré le fait que nous menions 2-0”, a déclaré Van Gaal.

“Je pense que c’étaient des buts fantastiques et l’un de ces buts était vraiment un but d’équipe. Cependant, en première mi-temps, nous avons tellement souffert, nous avons été dépossédés si souvent et ce n’est pas nécessaire.

“Ce n’est pas acceptable dans une Coupe du monde si vous jouez contre les meilleurs pays. En deuxième mi-temps, nous avons fait un bien meilleur travail même si nous avons marqué moins de buts.”

Louis van Gaal a mené les Pays-Bas aux quarts de finale de la Coupe du monde lors de son troisième mandat à la tête de son pays. Pablo Morano/Agence BSR/Getty Images

La victoire des Pays-Bas – leur première victoire par élimination directe en Coupe du monde depuis qu’ils ont terminé troisième sous Van Gaal en 2014 – met en place un affrontement en quart de finale avec l’Argentine ou l’Australie.

Van Gaal a ensuite insisté sur le fait que c’était une performance qui donnerait confiance à ses joueurs avant les huit derniers et a réitéré son affirmation selon laquelle ses joueurs sont assez bons pour quitter le Qatar en tant que champions du monde.

“Nous sommes très, très satisfaits”, a-t-il ajouté.

“Je ne m’attends pas à ce que la France, l’Argentine ou l’Espagne s’adaptent aux Pays-Bas, mais je pense que nous avons de grandes chances ici.

“Cela fait un an que je parle que nous pouvons devenir champions du monde, non pas que nous le ferons mais que nous le pouvons. Je parle de team building et je tire du plaisir du groupe de joueurs, de la performance et des résultats.”