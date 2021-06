Pays-Bas 0 – 2 Rép. tchèque

La République tchèque a établi un match nul en quart de finale avec le Danemark alors que les buts de Tomas Holes et Patrik Schick en deuxième mi-temps ont éliminé les Pays-Bas à 10 de l’Euro 2020 avec une victoire 2-0 à Budapest.

Après une première mi-temps sans but, le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt a été expulsé après examen par le VAR pour un handball délibéré en tant que dernier homme alors qu’il s’emmêlait avec Schick (55).

Les Tchèques ont fait valoir leur avantage numérique lorsque l’excellent Holes a converti au deuxième poteau (68), et le match a été mis au lit lorsque Schick a rentré le centre de Holes pour inscrire son quatrième but du tournoi (80).

Après avoir excellé dans les phases de groupes, ce fut une fin décevante pour l’équipe de Frank de Boer, mais la République tchèque affrontera le mur émotionnel du Danemark à Bakou samedi prochain.

Image:

Trous ne s’y trompe pas au second poteau



Notes des joueurs Pays-Bas: Stekelenburg (6), de Vrij (5), de Ligt (5), Blind (6), Dumfries (6), Frenkie de Jong (7), de Roon (5), van Aanholt (6), Wijnaldum (5) , Depay (6), Malen (5). Abonnés : Bois (n/a), Weghorst (5), Berghuis (n/a), Promes (5). République Tchèque: Vaclik (7), Coufal (7), Celustka (7), Kalas (8), Kaderabek (7), Sevcik (7), Soucek (8), Masopust (7), Holes (9), Barak (7), Schick (8). Abonnés :

Kral (n/a), Jankto (n/a), Sadilek (n/a), Hlozekat (n/a), Krmencik (n/a). Homme du match: Tomas Trous.

Comment les Tchèques ont choqué les Pays-Bas

Les Tchèques ont maintenant atteint un quatrième quart de finale en sept championnats d’Europe et, après avoir été finalistes de l’Euro 96, ils rêveront à nouveau de Wembley le 11 juillet.

Il s’agissait de la première rencontre entre les Pays-Bas et la République tchèque depuis octobre 2015, lorsque les Néerlandais ont été battus 3-2 lors d’un match de qualification à l’Euro 2016.

En effet, ils avaient perdu chacun de leurs deux matchs précédents contre les Tchèques – tous deux venant en qualification pour les précédents Championnats d’Europe.

L’entraîneur-chef des Pays-Bas, De Boer, a continué avec une formation en 5-3-2, bien qu’il ait été fortement critiqué lorsqu’il a dévoilé son approche pour la première fois. Mais le débat sur la décision d’abandonner leur alignement traditionnel 4-3-3 avait été étouffé par un début de tournoi à 100%.

Image:

Matthijs de Ligt se rapproche des Néerlandais



Ce sont les Néerlandais qui ont pris le meilleur départ devant une salle comble à la Puskas Arena alors que De Ligt se levait pour rencontrer le court corner de Daley Blind après huit minutes, mais il était incapable de diriger sa tête sous un angle aigu sur la cible, avant Memphis Depay a flambé à partir du suivi.

Nouvelles de l’équipe Les Pays-Bas ont gardé confiance en l’attaquant passionnant Donyell Malen aux côtés de Memphis Depay et à la place de Wout Weghorst. Leur seul changement par rapport à ce match a vu Marten de Roon remplacer Ryan Gravenberch au milieu de terrain. De Roon avait été à l’abri d’un éventuel deuxième carton jaune du tournoi lors de la dernière sortie.

La République tchèque a effectué trois changements après avoir perdu le capitaine Vladimir Darida à la suite d’une blessure au terrain d’entraînement tandis que Jan Boril a été suspendu. La place de Boril a été prise par Pavel Kaderabek tandis qu’Antonin Barak et Petr Sevick ont ​​été amenés au milieu de terrain avec Jakub Janto tombant sur le banc, tandis que Darida était assis sur la touche.

Les Pays-Bas, qui avaient trouvé leur rythme lors de trois matches de groupe à Amsterdam et étaient les meilleurs buteurs des trois premiers matches – au petit galop – se sont rapprochés à nouveau cinq minutes plus tard lorsque la course en diagonale de Denzel Dumfries a été trouvée par Blind, mais Tomas Kalas a bien fait de glisser et de bloquer le tir.

La République tchèque n’avait remporté qu’un seul de ses sept matchs précédents dans les tournois majeurs, mais elle a tiré un signal d’avertissement à mi-chemin de la première période alors que Tomas Soucek a battu Marten de Roon pour répondre au centre de Petr Sevcik, mais son coup de tête n’a pas gêné Maarten Stekelenburg.

La pause boissons qui a suivi n’a pas fait grand-chose aux hommes de De Boer, leurs adversaires se rapprochant encore plus à sept minutes de la fin de la première mi-temps. Soucek était cette fois l’architecte lorsqu’il a trouvé Lukas Masopust, mais la tentative d’Antonin Barak sur le chevauchement a été annulée par un brillant bloc de récupération de De Ligt.

Image:

Donyell Malen est brillamment démenti par Tomas Vaclik



À l’intervalle, Gary Neville de Sky Sports a déclaré sur ITV: « La République tchèque a eu les meilleures chances. Un peu plus d’instinct de tueur et ils pourraient être devant. »

Les Pays-Bas avaient besoin d’un redémarrage rapide, mais une réservation anticipée à Dumfries pour un bras battant sur Pavel Kaderabek a donné le ton pour une deuxième période mal disciplinée. Le match a basculé à la 52e minute lorsque Donyell Malen a coupé la défense tchèque mais a été refusé par Tomas Vaclik alors qu’il cherchait à contourner le gardien de but.

Image:

De Ligt gère sous la pression de Patrik Schick



L’équipe de Jaroslav Silhavy a pleinement profité du sursis alors qu’un attaquant de recherche du ballon a attrapé De Ligt du mauvais côté de Schick dans les 60 secondes, l’arrière central étant contraint à une action drastique pour pelleter le ballon sous lui avec sa main.

L’arbitre Sergei Karasev n’a pas repéré l’infraction initiale, mais, après examen du VAR par Stuart Attwell, la réservation a été surclassée en rouge.

4 – Les Pays-Bas ont écopé de quatre cartons rouges à l’EURO, dont deux contre la Tchécoslovaquie (tous deux en 1976) et deux contre la République tchèque (2004, 2020). Effrayant. #EURO2020 pic.twitter.com/247Qyj4n2F – OptaJoe (@OptaJoe) 27 juin 2021

Nick Wright de Sky Sports a déclaré: « Les Tchèques trouvaient déjà beaucoup d’espace dans les zones d’attaque et il y en aura probablement plus pour eux maintenant après ce carton rouge. Les Néerlandais sont passés à quatre derrière. Van Aanholt et Dumfries auront sûrement d’être plus sélectifs quant au moment où ils bombardent à partir de maintenant. »

Les frustrations débordaient pour les hommes en orange, et ils ont pris du retard à la 68e minute lorsque Kalas s’est levé au deuxième poteau pour donner un coup franc à Holes pour se baisser et se diriger à bout portant.

Image:

Holes s’abaisse pour prendre la tête de la République tchèque



La deuxième pause verre sous la chaleur étouffante de Budapest n’a pas fait grand-chose pour endiguer la marée vers le but de Stekelenburg et, après une série de remplacements, les Tchèques ont sécurisé le match.

Holes a remarquablement bien réussi à sauter à travers le milieu de terrain néerlandais avant que sa réduction ne soit rentrée par le composé Schick au premier poteau.

Il s’agissait du premier choc majeur de l’Euro 2020 et, avec le Danemark en attente à Bakou, la perspective de reproduire son apparition en demi-finale en 2004 devient une réalité croissante pour la République tchèque.

Analyse : le hollandais de De Boer flétri

Image:

Wout Weghorst s’en va à temps plein



Gary Neville de Sky Sports à ITV:

« Le premier but tchèque arrivait … ils avaient les Néerlandais dans les cordes. Ils donnaient des coups de poing et des coups de poing. Les hommes de De Boer se sont fanés comme vous ne le croiriez pas … ils avaient l’air vraiment pauvres après l’expulsion. s’adapter tactiquement.

« Les Tchèques le méritaient amplement. Ils avaient plus de caractère et plus de personnalité. »

A la minute qui a changé le jeu…

« Malen s’en sort si bien – alors il ne fait que compliquer les choses. Le gardien de but l’anticipe, sait ce qu’il va faire. Cela se poursuit ensuite jusqu’au moment du match …

« De Ligt avait l’air lent et lent – il avait l’air d’être exposé…

« Je n’accepte jamais que vous glissiez, que vous n’ayez pas de chance. Vous ne glissez en tant que défenseur que lorsque vous vous trompez de pied, lorsque vous êtes hors de position lorsque vous avez mal interprété le vol d’une balle et que vous panique.

« Il se trompe parce qu’il a mal interprété le ballon. C’est une très mauvaise défense. Lorsque le premier va mal, un jeune défenseur commet la deuxième erreur. Un joueur expérimenté commet la première erreur et laisse ensuite l’attaquant passer parce que vous en avez encore 11 sur le terrain. »

Les Pays-Bas perdent leur éclat – Opta stats

Image:

Schick célèbre avec Holes après avoir marqué le deuxième but



Les Pays-Bas sont la première équipe à remporter 100% de leurs matches de phase de groupes (3/3) avant de s’incliner en 90 minutes lors du premier tour à élimination directe depuis les Néerlandais eux-mêmes à l’Euro 2008 (1-3 contre la Russie).

La République tchèque a remporté cinq de ses sept derniers matchs contre les Pays-Bas, y compris leurs deux rencontres lors de cette série qui a eu lieu aux Championnats d’Europe (3-2 à l’Euro 2004 et 2-0 ici).

Les Pays-Bas ont subi leur première défaite dans un tournoi majeur depuis leur dernier match de la phase de groupes de l’Euro 2012 (1-2 contre le Portugal), mettant ainsi fin à une série de 10 matchs entre la Coupe du monde et les Championnats d’Europe sans perdre.

La République tchèque a remporté son premier match en huitièmes de finale d’une compétition majeure depuis l’Euro 2004, lorsqu’elle s’était imposée 3-0 contre le Danemark en quart de finale.

Patrik Schick a marqué son quatrième but en quatre matchs à l’Euro 2020, seul Milan Baros (5) ayant désormais marqué plus de buts majeurs en tournoi que Schick pour la République tchèque.

Homme du match – Tomas Holes

Image:

Holes a eu un mot à dire sur les procédures



Holes est devenu le premier joueur tchèque à marquer et à aider dans un seul match aux Championnats d’Europe puisque Jan Koller et Milan Baros l’ont également fait contre les Pays-Bas à l’Euro 2004.

Outre ses contributions offensives, le milieu de terrain défensif a annulé Frenkie de Jong, réalisant quatre tacles et récupérant le ballon à neuf reprises – plus que n’importe lequel de ses coéquipiers.

Et après?

La République tchèque affrontera le Danemark à Bakou le samedi 3 juillet en quarts de finale ; Coup d’envoi à 17h.

Podcast : l’aventure de l’Euro 2020 du Pays de Galles se termine | La série d’invincibilité de l’Italie se poursuit

Les huitièmes de finale de l’Euro 2020 sont lancées ! Déjà, Pays de Galles‘ l’aventure a pris fin après une défaite complète 4-0 à Danemark, tandis que l’Italie n’a pas fait les choses à sa guise contre l’Autriche à Wembley. L’équipe de Roberto Mancini avait besoin de deux buts en prolongation pour se qualifier pour les quarts de finale. Journaliste de Sky Sports Geraint Hugues et éditeur de fonctionnalités Sky Sports Pierre Smith rejoindre Kate Burlaga pour revenir sur les matchs d’ouverture des huitièmes de finale…

PARTIE 1 | Reportage de Sky Sports News Geraint Hugues réfléchit sur Pays de Galles‘ une défaite cuisante aux mains de Italie. Où est-ce que ça s’est mal passé pour l’équipe de Rob Page à Amsterdam ? Il donne également son verdict sur le tournoi du Pays de Galles et ce que l’avenir peut réserver à l’équipe et à Gareth Bale alors qu’ils cherchent à se qualifier pour la Coupe du monde 2022.

PARTIE 2 | Italie a repris Wembley samedi soir et Sky Sports’ Pierre Smith était là pour voir l’équipe de Roberto Mancini décrocher sa place en quart de finale. Cependant, ce n’était pas aussi simple que beaucoup de gens l’avaient prédit. Nous discutons du match et des perspectives de l’Italie alors qu’elles attendent une énorme confrontation avec la Belgique ou le Portugal lors des huit derniers à Munich vendredi. Enfin, le compte à rebours est lancé pour l’Angleterre contre l’Allemagne mardi. Nous examinons ce qui se passe sur les plateformes numériques de Sky Sports alors que nous nous préparons à l’énorme affrontement de Wembley !