PayPal va ajouter 1000 ingénieurs aux centres de développement en Inde malgré la fermeture de l’activité de paiement domestique

La société de paiement numérique PayPal a annoncé qu’elle embaucherait 1000 ingénieurs pour ses centres de développement en Inde à Bangalore, Chennai et Hyderabad au cours de l’année. Des talents technologiques seront embauchés dans les domaines des logiciels, du développement de produits, de la science des données, de l’analyse des risques et de l’analyse commerciale aux postes d’entrée, de niveau intermédiaire et senior, a déclaré la société dans un communiqué. Le dernier développement survient près d’un mois après que la société a annoncé qu’elle mettrait fin à ses activités de paiement nationales en Inde à partir du 1er avril. pour permettre plus de ventes internationales pour les entreprises indiennes.

Dans la déclaration, PayPal ajoute qu’il prévoit également de recruter sur les campus dans les «meilleures écoles d’ingénierie» de l’Inde. S’exprimant davantage sur le développement, Guru Bhat, directeur général de PayPal Inde, a déclaré: «Nos centres technologiques en Inde sont les plus grands pour PayPal en dehors des États-Unis et jouent un rôle central en nous permettant d’innover constamment et de rester en avance sur la courbe… Nous sommes axé sur l’investissement et le développement de talents technologiques de classe mondiale pour continuer à offrir des produits et des services qui répondent aux besoins de notre base croissante de consommateurs et de commerçants. »

La société réaffirme également que l’embauche lui permettrait de se concentrer sur l’innovation technologique dans les domaines de l’intelligence artificielle / apprentissage automatique, de la science des données, des risques et de la sécurité, de l’expérience client et d’autres domaines clés. Les centres technologiques de PayPal en Inde emploient actuellement plus de 4 500 personnes. On ne sait pas si les nouvelles embauches modifieront sa décision antérieure afin de se recentrer sur ses services nationaux. L’option de paiement de PayPal a été mise à disposition sur plusieurs applications en ligne indiennes telles que MakeMy Trip, BookMyShow et Swiggy. En octobre de l’année dernière, PayPal a déclaré qu’il permettrait aux clients de conserver Bitcoin et d’autres pièces virtuelles dans son portefeuille en ligne et de faire des achats en utilisant des crypto-monnaies chez les 26 millions de marchands de son réseau.