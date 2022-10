PayPal rétablit une pénalité de 2500 $ pour désinformation – RT World News

Le processeur de paiement a rétabli une amende controversée deux semaines seulement après que la réaction des clients a forcé sa suppression

“nuisible, obscène, harcelant ou répréhensible” messages.

Alors que PayPal avait supprimé la politique incriminée de ses conditions d’utilisation plus tôt ce mois-ci après un tollé généralisé et des appels à le boycotter, les utilisateurs ont remarqué qu’une variante du texte était revenue mercredi et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour appeler l’entreprise.

En vertu des conditions de service révisées, les commerçants qui “recevoir des fonds pour des transactions qui violent la politique d’utilisation acceptable” sont avertis qu’ils seront redevables de 2 500 $ pour chaque violation de cette politique, les fonds étant déduits de leurs comptes à la seule discrétion de PayPal.















La politique d’utilisation acceptable semble avoir été modifiée pour supprimer “promouvoir la désinformation» comme une infraction passible d’une amende, même si la liste des activités interdites comprend encore certains descripteurs subjectifs. “La promotion de la haine, de la violence, de l’intolérance raciale ou d’autres formes d’intolérance discriminatoires,” “articles considérés comme obscènes,” et “certains matériels et services à caractère sexuel» sont tous interdits, quoique notoirement difficiles à définir.

La liste de PayPal de “activités restreintes“, cependant, inclut toujours”fournir[ing] informations fausses, inexactes ou trompeuses.” Les utilisateurs qui se livrent à des activités restreintes peuvent non seulement faire face à des frais de 2 500 $ pour chaque morceau de désinformation, mais risquent de perdre entièrement l’accès à leur compte PayPal.

Suite à la réaction du public à l’amende de 2500 $ plus tôt ce mois-ci, PayPal a insisté sur le fait que la politique avait été envoyée “par erreur” et inclus “informations incorrectes.” PayPal, a déclaré la société, était “ne pas infliger d’amende aux personnes pour désinformation et ce langage n’a jamais été destiné à être inséré dans notre politique.”

Cependant, la réinsertion du langage controversé suggère que c’est bien ce que l’entreprise avait initialement prévu.

Le processeur de paiement a récemment été critiqué par des politiciens britanniques pour avoir prétendument pratiqué une censure à motivation politique, et certains députés ont menacé d’introduire une législation qui empêcherait PayPal et d’autres sociétés similaires de geler les comptes des utilisateurs pour des raisons politiques.