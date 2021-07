PayPal multiplie par cinq la limite d’achat hebdomadaire de crypto à 100 000 $

PayPal multiplie par cinq le nombre de cryptomonnaies que les utilisateurs peuvent acheter.

Les utilisateurs de PayPal peuvent désormais acheter pour 100 000 $ de bitcoins et d’autres actifs numériques par semaine, contre une limite précédente de 20 000 $. La société supprime également sa limite d’achat annuelle de 50 000 $.

« Ces changements permettront à nos clients d’avoir plus de choix et de flexibilité dans l’achat de crypto-monnaie sur notre plate-forme », a déclaré jeudi José Fernandez da Ponte, vice-président de PayPal et de la blockchain, de la crypto et des monnaies numériques.

PayPal a commencé à permettre aux utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies en octobre 2020. Il a ensuite ajouté la possibilité d’acheter du bitcoin, de l’éther, du litecoin et du bitcoin cash sur son application de paiement mobile, Venmo. Le produit a une exigence de dépense de 1 $ et permet aux utilisateurs de partager des achats de crypto avec des amis via le flux social de Venmo.

À l’époque, cette décision était considérée comme une étape importante pour apporter des actifs numériques aux acheteurs traditionnels et a alimenté le rallye du bitcoin plus tôt cette année. La première et la plus grande crypto-monnaie au monde a perdu environ la moitié de sa valeur depuis le sommet historique de plus de 60 000 $ en avril. Le Bitcoin se négociait à près de 31 000 $ jeudi après-midi, tandis que les actions PayPal ont clôturé en baisse de plus de 1,4%.

