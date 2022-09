PayPal menace de couper le parrainage de la franchise NBA si le propriétaire controversé reste

Le géant de la fintech ne veut pas être associé à Robert Sarver

PayPal a révélé qu’il ne continuerait pas à sponsoriser la franchise Phoenix Suns NBA si le propriétaire banni Robert Sarver revenait au bercail une fois sa suspension terminée.

La NBA a suspendu Sarver pendant un an et lui a infligé une amende de 10 millions de dollars cette semaine après qu’une enquête déclenchée par un rapport d’ESPN en novembre dernier a montré un schéma de conduite raciste, misogyne et obscène au cours de la période de 18 ans au cours de laquelle il a possédé les Suns.

Dans un communiqué publié vendredi, le président de PayPal, Dan Schulman, a souligné le rôle du géant de la fintech “une solide expérience dans la lutte contre le racisme, le sexisme et toutes les formes de discrimination”, et a déclaré que le comportement de Sarver était “inacceptable et contraire à nos valeurs”.

“À la lumière des conclusions de l’enquête de la NBA, nous ne renouvellerons pas notre parrainage si Robert Sarver reste impliqué dans l’organisation des Suns, après avoir purgé sa suspension”, a-t-il ajouté. Schulman a ajouté.

Il a juré que PayPal continuerait de soutenir l’équipe des Suns, ses joueurs et les “des talents expérimentés et diversifiés dirigent maintenant l’organisation.”

Cela comprend l’entraîneur Monty Williams, le directeur général de la franchise James Jones, le directeur général adjoint Morgan Cato et le vice-président senior des personnes et de la culture Kim Corbitt, qui sont tous noirs.

Comme le montre l’enquête, Sarver “a répété ou prétendu répéter le mot N à au moins cinq reprises au cours de son mandat avec les Suns”, bien qu’il convient de noter que les avocats indépendants engagés par la NBA pour mener l’enquête n’ont pas découvert que Sarver avait “a utilisé ce langage insensible à la race avec l’intention de rabaisser ou de dénigrer.”

Sarver fait également face à une opposition au sein de l’organisation Suns après que le vice-président Jahm Najafi a déclaré qu’il devrait y avoir “tolérance zéro” sur une conduite obscène, misogyne et raciste sur tout lieu de travail, exigeant que Sarver démissionne.

Le gardien des Suns Chris Paul et son rival des Lakers de Los Angeles, LeBron James, ont également déclaré que les sanctions de la ligue auraient pu être plus strictes, et l’actuel directeur exécutif de la National Basketball Players Association (NBPA), Tamika Tremaglio, a révélé à ESPN que le syndicat “Tout à fait” souhaite voir Sarver expulsé de la ligue.

«Bien que nous comprenions qu’il y a eu une enquête approfondie et que nous sommes très heureux que la NBA ait pu donner suite à cela parce que c’est clairement quelque chose que nous voulons voir se produire, nous voulons également qu’il soit très clair que nous ne le faisons pas. Je veux qu’il revienne dans une position où il aura un impact sur nos joueurs et ceux qui servent nos joueurs au quotidien », Tremaglio a expliqué dans le cadre d’une interview télévisée.

La directrice exécutive de la NBPA, Tamika Tremaglio, demande que Robert Sarver soit banni à vie de la NBA : “Nous ne voulons pas [Sarver] de retour dans une position où il aura un impact sur nos joueurs et ceux qui servent nos joueurs au quotidien.” pic.twitter.com/3vV3Xjn9Bn – ESPN (@espn) 16 septembre 2022

Si Sarver devait effectivement être évincé de la NBA, sa trajectoire ferait écho à celle de l’ancien propriétaire des Los Angeles Clippers, Donald Sterling.

En 2014, Sterling a été banni à vie après avoir été enregistré en utilisant un langage raciste dans une conversation privée qui a forcé la vente des Clippers, qui appartiennent actuellement à Steve Ballmer.

En plus des Suns, Sarver possède également le Phoenix Mercury dans la WNBA mais n’est pas autorisé à s’approcher des installations des ligues de basket-ball d’élite féminines ou masculines dans le cadre de son interdiction.